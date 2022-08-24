В России запустили аналог «Википедии» «без фейковых нелепиц об Украине». Он уже не работает

Сайт «Руниверсалис» — аналог «Википедии» с «традиционными ценностями» — перестал работать в первые же часы после запуска. Его создатели заявили, что это произошло из-за «аномальной нагрузки» или DDoS-атаки. В российском представительстве самой «Википедии» отметили, что такой сайт может «сделать даже школьник», но предыдущие попытки скопировать онлайн-энциклопедию были неудачными. История «Руниверсалиса» — в материале «Газеты.Ru».

Очищение

В России 23 августа начал свою работу отечественный аналог «Википедии» – «Руниверсалис». О запуске сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, проект развивают бывшие редакторы русской «Википедии» на основе ее же контента.

При этом контент отличается — в частности, на портале есть такие статьи, как «Специальная военная операция России на Украине», «Провокация в Буче», «Военные преступления Вооруженных сил Украины во время специальной военной операции».

На оригинальной русскоязычной «Википедии» события на Украине описываются в другой трактовке и другими словами — в связи с этим на протяжении нескольких месяцев Роскомнадзор требует от фонда удалить статьи с «недостоверной информацией о целях и форме специальной военной операции».

«Энциклопедия [Руниверсалис — прим. «Газеты.Ru»] расположена на российских серверах и декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и нашим традиционным ценностям. Это значит, что любые попытки придать статьям леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться», – написал депутат Горелкин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что энциклопедия работает на wiki-движке, «но не зависит от политики, насаждаемой фондом «Викимедиа».

«Авторы переносят контент «Русской Википедии» к себе, очищая статьи от пропаганды и вредоносного контента»,

— указал Горелкин и отметил, что в будущем может появиться и автономная версия, «не требующая вставок из сторонних проектов».

Манифест

В Telegram-канале под названием «Руниверсалис» размещен манифест сервиса и пояснение:

«Руниверсалис» исполняет законы России, а не США (а это, в частности, значит, что в статьях «Руниверсалис» не будет фейковых нелепиц о происходящем на Украине), в проекте задекларирован приоритет традиционных ценностей».

Авторы также приводят пример: «для описания гомосексуализма редакторы будут исходить не из того, что записано в поддавшихся давлению ЛГБТ-лобби западных научных журналах (как это делают в Википедии, навязывая пропаганду гомосексуальности как «нормы»), а из традиционных представлений об отношениях между мужским и женским полом».

Канал был создан 16 августа. Он насчитывает чуть больше тысячи подписчиков (на момент написания материала). Вместе с тем у канала нет галочки — он не верифицирован администрацией Telegram.

Падение

Спустя несколько часов после публикации Горелкина и нескольких ссылок в СМИ сайт энциклопедии перестал открываться. И показал ошибку 403 — «В доступе на страницу отказано».

«В текущий момент в связи с повышенным интересом читателей к «Руниверсалис» и, как пишет наш хостер, в связи с «аномальной нагрузкой, которая характерна для DDoS-атаки», сайт временно недоступен», – говорится в последнем посте канала «Руниверсалис».

И сообщается о поисках решения «для скорейшего возврата сайта в строй».

Реакция

Исполнительный директор «Викимедиа.Ru» Станислав Козловский в разговоре с «Газетой.Ru» обратил внимание, что таких «конкурентов и аналогов с десяток» – «пока никому ничего не удалось».

«Была какая-то энциклопедия, которая брала статьи из «Википедии» и роботом изменили везде слово «вики» на «энцикло». И там у них появились вместо викингов «энциклонги». Большевики – болшеэнциклы», – сказал Козловский.

Он подчеркнул, что основной принцип «Википедии» – это свободная лицензия, чтобы любой желающий мог взять статьи с ресурса, которые «доступны и свободны».

«В «Википедии» нет никакого вредоносного контента, никакой пропаганды. Один из базовых принципов «Википедии» — нейтральная точка зрения, то есть излагается все с нейтральной точки зрения. Огромное количество людей с разными взглядами друг за другом следят, чтобы никакая пропаганда в «Википедию» не проникла», – добавил он.

Он также прокомментировал проблемы с сайтом конкурента и предположил, что его создатели что-то «неверно настроили».

«Чтобы сделать аналог «Википедии», нужно около часа работы.

Движок Mediawiki свободно выложен, а дампы «Википедии» также выкладываются ежедневно. Возможность сделать свой аналог «Википедии» дана абсолютно любому. Даже школьник может это сделать.

Что касается сайта очередного «клона» «Википедии» – вероятно, невнимательно прочитали справку и что-то неверно настроили. Думаю, что скоро починят», — заключил Козловский.