«Высока вероятность, что горит по вине человека». Дым от рязанских пожаров накрыл Москву

Утром в четверг, 18 августа, запах гари почувствовали жители севера Москвы и некоторых городов Подмосковья. В ГУ МЧС по столице сообщили, что причиной дыма стали лесные пожары в Рязанской области. Там сохраняются три очага возгорания и введен режим ЧС муниципального уровня. По данным Greenpeace, пожар затрагивает территории Окского заповедника и национального парка Мещера. Предупреждение о высокой пожароопасности в Москве и Подмосковье действует до вечера 18 августа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Север Москвы утром в четверг заволокло дымом. Как сообщили 18 августа в пресс-службе столичного управления МЧС, причиной запаха гари по-прежнему остаются лесные пожары в Рязанской области.

«В воздухе ощущается едкий запах гари, ухудшена видимость. Юго-восточный ветер, несущий из Рязанской области частицы горения, в ближайшие 36-48 часов сохранится»,

— приводит РБК слова синоптика Евгения Тишковца.

Издание отмечает, что запах гари также почувствовали жители Подмосковья — в частности, в Ступино и Королеве. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве и Московской области предупреждение о высокой пожароопасности действует до вечера 18 августа, местами существует пожароопасность четвертого класса.

Накануне утром жители западных, южных и юго-западных районов Москвы стали жаловаться на запах гари. В среду, 17 августа, Рослесхоз объяснил запах пожарами на промышленных территориях в Рязанской области, где тушили пять возгораний на общей площади 185 га. «Загорелись земли лесного фонда (35 га), земли обороны и безопасности (45 га), земли заповедников (три пожара, 105 га).

По предварительным данным, причиной пожаров стал антропогенный фактор. Угрозы населенным пунктам нет»,

— рассказали в ведомстве, подчеркнув, что держат ситуацию под контролем.

«Пространство гарей 2010 года»

Как указали в Greenpeace в России, пожар возник «на обширном пространстве гарей 2010 года».

«Дым от крупного лесоторфяного пожара в Рязанской области идет в Москву. Он затрагивает территории Окского заповедника и национального парка Мещера. Введен режим ЧС муниципального уровня. На месте уже работают силы рязанского лесопожарного центра, инспекторы ООПТ, МЧС, авиация. Высока вероятность, что горит по вине человека. Установившиеся жара и засуха создают благоприятные условия для развития пожара.

Все это может вести к слабому, но, тем не менее, ощутимому даже без специальных приборов задымлению Москвы и ближнего Подмосковья»,

— отмечается в сообщении.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал о текущей ситуации с пожарами в своем Telegram-канале:

«В настоящее время сохраняется три очага, общая площадь возгорания составляет 181 Га.

На тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники. Значительная помощь оказана со стороны Правительства Москвы. Также прибыли дополнительные силы из Московской области», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в связи с жалобами москвичей на запах гари столичные власти отправили на помощь по локализации возгораний в регионе 240 пожарных и спасателей. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, из Москвы отправили 78 единиц техники, в том числе три вертолета: ВК-117 для авиационной разведки, Ка-32 и Ми-26 для тушения пожаров.

Добавим, что с 16 по 21 августа из-за высокого класса пожарной опасности действует ограничение на посещение лесов на востоке Подмосковья. Глава Рослесхоза Иван Советников заверил, что в Московской области нет действующих пожаров, в том числе торфяных.

В свою очередь, Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в Москве. Сообщалось, что на западе, юге и юго-западе города воздух проверят на содержание загрязняющих веществ из расширенного перечня, в том числе тех, которые выделяются в процессе горения.