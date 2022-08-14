«Катастрофа небывалых масштабов». Германия обвинила Польшу в отравлении Одера

Берлин обвинил Варшаву в крупной экологической катастрофе, после того как в реке Одер обнаружили соли ртути. Высокое содержание ядовитых веществ в воде привело к гибели тысяч рыб и птиц. Рыбаки и волонтеры вылавливают тонны мертвой рыбы. Эксперты полагают, что катастрофа будет иметь последствия на многие годы вперед. В Польше пообещали найти и наказать виновных, а несколько чиновников отправились в отставку. Однако никто до сих пор не может установить, как токсичные вещества попали в реку.

Власти Германии считают, что Польша виновна в крупной экологической катастрофе, после того как обнаружили ртуть в трансграничной реке Одер (Одра — по-польски).

Министр окружающей среды Бранденбурга Аксель Фогель назвал причиной экологической катастрофы растворенные в воде соли ртути. При этом никто до сих пор не может установить, как вещество туда попало.

Первые результаты проб воды в лаборатории ФРГ даже посчитали ошибочными, поскольку они показали слишком высокое содержание ртути. Специалисты решили провести повторное исследование, оно подтвердило первые выводы.

Волонтеры вывозят из реки тонны мертвой рыбы, а на месте работают представители экстренных служб ФРГ.

Берлин ждет от Варшавы информации о возможных причинах массовой гибели рыбы на Одере, заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штеффи Лемке.

По ее словам, польские власти ранее признали, что сведения об экологической катастрофе не разглашаются и в пределах Польши. «До нас эта информация доходит еще позже», — заметила министр.

Лемке намерена встретиться с представителями польского правительства, чтобы «прояснить причины этого преступления».

Экологическая катастрофа на Одере грозит подорвать отношения между Берлином и Варшавой, считают некоторые немецкие СМИ.

Последствия на годы вперед

Массовая гибель рыбы на Одере является катастрофой небывалых масштабов, которая может иметь последствия на годы вперед и сильно повлияет на туризм и рыбную отрасль, заявила мэр немецкого города Шведт (федеральная земля Бранденбург) на границе с Польшей Аннекатрин Хоппе.



«Для нас эта ситуация с отравлением, которая сейчас возникла на Одере, является экологической катастрофой до сих пор небывалых масштабов», — сказала она.

Власти Франкфурта-на-Одере призвали граждан избегать контактов с водой в реке.

Токсичные вещества начали распространяться по притокам Одера. Пострадали реки Барыч и Нер. Загрязненная вода с токсичными веществами может попасть в Балтийское море.

Начало катастрофы

Польские рыбаки сообщили об экологической катастрофе на Одре 10 августа. Издание Gazeta Wyborcza сообщило, что массовая гибель рыбы в реке была вызвана сливом в водоем ядовитого растворителя.

«На основании измерений не было подтверждено закисление воды в реке. Напротив, высокий уровень кислорода в воде <...> и высокая температура воды указывали на его неестественное происхождение. Возможно, в воду попало вещество с сильно окисляющими свойствами, из-за которого в результате реакций, происходящих в воде, выделяется кислород», — сообщили эксперты.

Также удалось установить, что летнее повышение температуры воды не было главной причиной случившегося.

Из-за загрязнения Одра пахнет хлором и канализационными стоками, тысячи мертвых рыб всплыли на поверхность. Рыбаки собирают погибшую рыбу в мешки, чтобы утилизировать.

«Мы вытаскиваем лещей, плотву, усача, уклейку, судака, щуку и даже больших сомов», — рассказал председатель Польской ассоциации рыболовов во Вроцлаве Анджей Свентах. За выходные только во Вроцлавском округе выловили 8 тонн мертвой рыбы.

«То, что пропало, мы не восстановим в течение ближайших 10 лет. Зарыбление проблему не решит», — считает эксперт.

Как сообщил телеканал «360», специалисты обнаружили в воде остатки сильнейшего растворителя — мезитилена. Он используется многими промышленными предприятиями в Польше.

Польские власти ввели запрет на занятие водными видами спорта или рыбалкой в нескольких регионах. К очистке загрязненной реки привлекли армию.

Отставка чиновников и поиск виновных

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что никто не мог предвидеть сложившуюся ситуацию, но реакция ответственных служб «должна была последовать быстрее».

В связи с этим руководитель Главной инспекции по охране окружающей среды Польши Михал Мистшак и глава государственного агентства «Польские воды» Пшемыслав Дац были отправлены в отставку.

«Виновных в этом скандале, этом огромном экологическом преступлении мы хотим найти как можно скорее и наказать по всей строгости», — указал премьер.

Моравецкий не исключил, что вторая по величине польская река могла быть загрязнена намеренно.

«Вполне вероятно, что в реку было сброшено огромное количество химических отходов и что это было сделано с полным осознанием рисков и последствий», — указал он.

В Польше также назначили награду в размере 1 млн злотых (около $220 тыс.) за помощь в нахождении виновных в загрязнении реки. Власти выплатят награду и тем, кто предоставит информацию, которая может привести к установлению преступников.

Ликвидация последствий загрязнения может осложниться тем, что в июне польское правительство ограничило деятельность фирмы Sulzer Pumps Wastewater Poland, которая поставляет оборудование для очистки воды. Власти заподозрили компанию в связях с российским капиталом.

По словам сотрудника предприятия Михала Дудека, на очистных сооружениях нескольких городов и предприятий соседней республики установленное оборудование безостановочно работает уже более десяти лет, а его выход из строя грозит загрязнением рек и Балтийского моря.