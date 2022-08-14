Умер Цвика Пик. Легенда израильской музыки, тесть Тарантино

Популярный израильский исполнитель и музыкант Цвика Пик умер на 73-м году жизни — 14 августа его нашли мертвым в доме в Рамат-ха-Шароне. Он прославился в 1970-х годах и был известен как «король израильской поп-музыки». Его называли одним из наиболее заметных голосов в израильской культуре, карьера Пика продолжалась пять десятилетий. Подробнее о его творчестве — в материале «Газеты.Ru».

Израильский певец и музыкант Цвика Пик скончался в возрасте 72 лет. Как сообщает ИА «Курсор», его нашли мертвым в воскресенье утром, 14 августа, в доме в Рамат-ха-Шароне.

Издание пишет, что в последние несколько лет состояние здоровья музыканта ухудшилось после инсульта, перенесенного в 2018 году. «В последние годы Пик чаще попадал в заголовки газет из-за состояния здоровья и из-за брака его дочери Даниэлы с американским режиссером Квентином Тарантино», — отмечает агентство.

Одним из первых политиков, высказавшихся о смерти Пика, стал экс-премьер Израиля, лидер оппозиции в Кнессете Биньямин Нетаньяху. «Моя жена Сара и я оплакиваем кончину Цвики Пика, одного из величайших артистов Израиля. У него была радость жизни, которая отражалась в его замечательных песнях.

Цвика был и будет неотъемлемой частью саундтрека нашей жизни. Мы выражаем искренние соболезнования его семье. Светлая память», — написал он в Twitter.

Пик был известен многим как король израильской поп-музыки, он стал популярным в 1970-е годы. Его творческая карьера продолжалась пять десятилетий, в своей музыке он соединял рок и поп.

«Смерть Пика, одного из величайших деятелей израильской культуры, — огромная потеря. Его шлягеры находили путь в каждый израильский дом, в сердца десятков тысяч израильтян, принесли стране немало побед — например, на «Евровидении» в 1998 году», — отметил Хили Трупер, министр культуры Израиля.

Творческий путь «короля израильской поп-музыки»

Пик родился в польском Вроцлаве в 1949 году. В 1956-м его семья репатриировалась в Израиль и поселилась в Рамат-Гане. На протяжении большей части 60-х годов он выступал в составе «ритм-групп» — первых израильских рок-коллективов, начиная с «Ха-Хедим» («Отзвуки»), где играл на гитаре с 15 лет.

Среди групп, в которых Пик выступал после этого, были «Тельстар», «Ха-шменим ве-ха-разим» и «Шоколада». Как обладатель музыкального образования, он обычно играл на синтезаторе и был аранжировщиком песен.

В 1971 году вышел первый сольный диск Пика с песнями на слова Эхуда Манора и Йонатана Гефена и его собственную музыку, аккомпанировала ему популярная ритм-группа «Черчилим». Выпустив свой первый альбом с крупным лейблом CBS Records, Пик начал создавать имидж альтернативного исполнителя, противопоставляя себя сложившейся традиции в израильской поп-музыке.

Среди завоевавших популярность в последующие годы песен Пика была «Дива», выигравшая в исполнении Даны Интернэшнел конкурс «Евровидения» 1998 года.

В 2000-е годы Пик продолжал выступать и как певец, и как автор песен для других исполнителей. Он также писал песни для своих дочерей Шароны и Даниэлы, образовавших дуэт «Ахайот Пик». В 2018 году Даниэла Пик вышла замуж за Квентина Тарантино.