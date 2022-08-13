«Бедные раздражают — хотят, чтобы им полы языком мыли». 6 вопросов профессиональному уборщику

Москвич Илья Ряпунов стал работать клинером в начале пандемии и за полтора года работы понял для себя одно — попасть в эту сферу он не пожелает никому. О недобросовестных работодателях, придирчивых заказчиках, невыносимой усталости после смен и чудесном спасении 500 рублей он рассказал «Газете.Ru».

– Кто может работать клинером? Есть мнение, что люди часто доверяют уборку в своих квартирах специалистам «с улицы».

– Так и есть. Даже не во всех клининговых компаниях есть обучение. А там, где оно есть, новичков учат работать с химией, с тем, какие поверхности и чем допустимо обрабатывать, как правильно и быстро убираться, и даже азам коммуникации. В большинстве же фирм все совсем иначе. Я работал как самозанятый, меня клининговая компания нанимала на уборку помещений и платила по 10 тыс. рублей за уборку. Все основы я изучал сам, хоть и опыта у меня не было, на собеседовании сказал, что все умею, а чего не умею — научусь. Меня взяли. Даже судимость не проверили, а если бы у меня за плечами была статья за воровство? В общем, не везде, но во многих местах всем плевать кто ты, откуда и что умеешь – тряпкой согласен махать, и ладно. Но если много жалоб будет – уволят и даже разбираться не будут. Могут «попросить» уйти и потому, что не хотят платить.

– Это, наверное, если неофициально работать?

– Там, где официально или строго по договору — платят меньше. Но меня вот кинули, потому что доверился. Сначала я заключал договор после каждой уборки, а потом несколько раз забывал об этом или уборка была срочной и работал без договора, но мне платили. Так, через время на договоры совсем забил, платили же исправно, значит думал, что дальше так и будет. А потом мне стали недоплачивать. Сначала были оправдания: мол, сейчас пандемия, все восстановится и рассчитаемся. Постоянно то тут недоплатят, то там. Так у меня накапало 100 тыс. рублей долга.

Когда в очередной раз пришел просить деньги, меня, мягко говоря, послали: сказали, что в услугах больше не нуждаются. Я спросил про деньги, а мне намекнули, что их нет и не будет, а если хочу обсудить возможность получения оплаты труда, то грядущую безуспешность этих попыток мне объяснит охрана — другим языком. Так и остался без денег, не побежишь же в полицию из-за этих 100 тыс. Короче, тут я сам облажался, но таких как я — много. Многих берут работать на один проект и не платят под разными предлогами, например, клиент недоволен, беги подобру-поздорову, а то еще и с тебя штраф стрясем за недовольного заказчика и ущерб репутации.

– Многие боятся заказывать клининг, потому что уверены, что клинеры могут что-то украсть или начать «хозяйничать» в доме. Возможно ли это?

– Все возможно, но в таком случае вряд ли клинер задержится на рабочем месте надолго. Если клиент сообщит в фирму, что у него что-то пропало, дорожащая репутацией компания возместит ущерб, а клинера уволят. Особенно если клиент припугнет полицией. Поэтому лучше выбирать фирмы, которые долго «на плаву». А вообще, чтобы избегать краж в том числе, заказчики осматривают помещение после уборки. Если не заметили пропажи сразу – уже не наши проблемы. Мало ли кто украл. Но вот среди моих коллег тех, кто воровал, не было.

Помню, отправили нас на уборку одного офиса меня, клинера Андрея и трех киргизок.

Так вот: Андрей нашел около 500 рублей сотнями, хотел забрать себе, а одна из женщин ударила его по рукам, обругала, сказала, что это грех, чтобы не вздумал брать, руки отсохнут и все такое. Она мне потом сказала, что у них [мусульман] воровать строго запрещено. Не знаю, только ли они втроем такие порядочные или все дело в вероисповедании, но хотелось бы верить, что второе.

– А как насчет других мелочей? Например, оставленную в холодильнике еду клинеры могут съесть?

– К вам в холодильник никто не полезет хотя бы из соображений того, что это будет замечено. Вот если вы пришли убираться после вечеринки и хозяин сказал выбросить все, что осталось на столе, а оно еще не испортилось – подъесть сотрудники могут. Я не считаю, что это плохо, зачем пропадать добру? Ну попадет еда не в урну, а в живот, разве не больше пользы?

А вообще у клинеров вряд ли остаются силы даже есть, особенно если заказ не первый. Даже после одной уборки ты так устаешь, что приходишь на следующую и только и думаешь о том, чтобы закончить и поехать домой. Иногда уборка длится по 8 часов, с ног валишься, но даже доплату за большой объект не получишь. Убирали как-то дом 250 квадратов, возились с 10 утра до 10 вечера. Даже такси компания вызвать нам отказалась.

– Какие заказчики раздражают больше всего?

– Бедные. Они самые придирчивые и нетерпеливые. Мало того, что раскошеливаются раз в пятилетку на генеральную уборку и тычут на каждую полосочку разводов от средств, так еще и подгоняют постоянно: «Когда уже все?» Бесит. И работать мешают, и настроение портят.

Когда убираешься у богатых людей, которые не впервые заказывают, они освобождают квартиру, потом приходят, проверяют, расплачиваются. Что-то не нравится – просят быстро переделать, ты переделываешь, получаешь деньги и идешь с миром.

Бедные же пытаются выбить скидку даже в том случае, если уже использовали какой-нибудь промокод и получили ее. Так еще и всем видом показывают свое пренебрежение. Меня это всегда поражало, когда приходишь в обеспеченную семью, чаще всего с тобой обращаются очень вежливо, еще и чаем, глядишь, напоят. Когда приходишь убирать у мужика с зарплатой в 40 тыс. руб. – дай бог матом не покроет после того, как заставит чуть ли не языком полы себе вылизывать.

– Клинеры разводят заказчиков на деньги?

– Нет. Оплата идет по квадратному метражу и не клинеру, а менеджеру. Расчет суммы всегда идет заранее. Да, мы можем предлагать какие-то другие услуги, например, видим, что ковер грязный, предлагаем помыть его за полцены в обход кассы, тогда вся сумма за химчистку ковра идет нам. Но это не прям развод. Заказчику хорошо, и нам тоже. В остальном обманывать нам незачем. Да и способов не то чтобы много.