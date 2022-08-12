В США напали на писателя Салмана Рушди. Награда за его убийство назначена 33 года назад

Неизвестный напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди перед его лекцией в образовательном центре в городе Чаутокуа на западе штата Нью-Йорк, сообщает агентство Associated Press.
По данным издания, неизвестный набросился с ножом на Рушди, когда тот поднялся на сцену, и стал избивать его. Злоумышленника задержали. Телеканал CNBC сообщает, что пришедших на лекцию гостей эвакуировали сразу после нападения. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи.
Свидетельница происшествия рассказала, что нападавший был одет в свободную черную одежду.
Еще один из присутствовавших в зале, Билл Вазу, рассказал изданию The New York Times о самом моменте атаки. Он рассказал, что видел, как некий мужчина побежал на сцену и напал на писателя. На помощь к Рушди сразу бросились люди, и нападавшего быстро повалили на землю.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул поручила полиции штата оказать помощь в расследовании инцидента.
Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в своем Twitter назвала «ужасающими новостями» сообщения о нападении на писателя.
Множество колотых ран
Журналист Associated Press, который был одним из первых, кто сообщил об атаке на писателя, рассказал, что Рушди получил 10-15 ударов ножом.
«Журналист был очевидцем того, как мужчина встал перед Рушди на сцене... и ударил его или нанес ему колотые раны 10-15 раз, когда его (писателя) представляли. Автора 75 лет повалили на пол или он упал, а мужчину задержали», — говорится в сообщении Associated Press.
Очевидцы также сообщили, что под Рушди разлилась лужа крови. «Люди говорили: пульс есть», — отметила врач Рита Лэндман. Доктор Мартин Хаскелл, врач, который был среди тех, кто бросился на помощь, описал раны Рушди как «серьезные, но излечимые».
«Рушди получил явное ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолете в районную больницу. Его состояние пока неизвестно», — пишет The Guardian со ссылкой на полицию.
Позднее газета New York Times со ссылкой на агента писателя Эндрю Уайли сообщила, что Рушди находится в операционном блоке. Агент заявил, что у него нет информации о состоянии пострадавшего.
Что известно о писателе
Салман РушдиGrant Pollard/AP
Салман Рушди родился в Бомбее (ныне Мумбаи), в Индии. Он стал широко известен после выхода в Великобритании романа «Сатанинские стихи» в 1988 году. Мусульмане посчитали книгу оскорбительной и кощунственной. Ее запретили в Иране, Индии, Пакистане, Саудовской Аравии, Сомали и других странах.
Через год после публикации романа иранский лидер аятолла Хомейни выпустил фетву (указ) с призывом к мусульманам всего мира казнить причастных к выпуску книги. Тогда же иранский религиозный фонд объявил вознаграждение в $2 млн за убийство Рушди. Правительство Ирана впоследствии дистанцировалось от фетвы, но негативное отношение к писателю в стране сохранилось.
После призыва Хомейни в западных странах начались поджоги и нападения на магазины, где продавалась книга, а в Японии убили автора перевода «Сатанинских стихов» Хитоси Игараси. В 1993 году в норвежского издателя книги трижды выстрелили, но он выжил.
В течение многих лет Рушди скрывался и появлялся на публике лишь эпизодически, а также находился под постоянной охраной агентов Скотленд-Ярда. Призыв к убийству Рушди привел к разрыву дипломатических отношений между Великобританией и Ираном. Однако в 2002 году британское правительство получило от иранских властей негласные гарантии безопасности писателя, и охрану сняли.
Еще в 1990 году Рушди публично извинился перед мусульманами, выразив слова уважения к исламу, однако иранские власти не отменили фетву. Более того, к 2016 году в качестве будущего вознаграждения за убийство писателя собрали почти $4 млн. Сам Рушди при этом считал, что «нет доказательств» того, что кто-то заинтересуется вознаграждением. В 2012 году он опубликовал рассказ о своей жизни после спора о «Сатанинских стихах» под названием «Джозеф Антон: мемуары».
75-летний Салман Рушди является обладателем многочисленных литературных наград, в том числе Букеровской премии, которую он получил в 1981 году за роман «Дети полуночи». В 2007 году королева Великобритании Елизавета II присвоила ему рыцарский титул за заслуги в области литературы. Это также вызвало всплеск недовольства в исламском мире.
Писатель с 2000 года живет в США, в 2016 году получил американское гражданство.