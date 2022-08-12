В США напали на писателя Салмана Рушди. Награда за его убийство назначена 33 года назад

В штате Нью-Йорк напали на писателя Салмана Рушди, лауреата Букеровской премии и автора книги «Сатанинские стихи», вызвавшей критику и угрозы со стороны исламского мира. Как сообщает Associated Press, ему нанесли 10-15 ударов ножом, один из них — в шею. Писателя госпитализировали на вертолете. Сейчас его состояние неизвестно, он находится в операционном блоке. В 1989 году в Иране объявили награду за убийство Рушди. В 2016 году она достигла $4 млн.

Неизвестный напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди перед его лекцией в образовательном центре в городе Чаутокуа на западе штата Нью-Йорк, сообщает агентство Associated Press.

По данным издания, неизвестный набросился с ножом на Рушди, когда тот поднялся на сцену, и стал избивать его. Злоумышленника задержали. Телеканал CNBC сообщает, что пришедших на лекцию гостей эвакуировали сразу после нападения. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи.

Свидетельница происшествия рассказала, что нападавший был одет в свободную черную одежду.

Еще один из присутствовавших в зале, Билл Вазу, рассказал изданию The New York Times о самом моменте атаки. Он рассказал, что видел, как некий мужчина побежал на сцену и напал на писателя. На помощь к Рушди сразу бросились люди, и нападавшего быстро повалили на землю.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул поручила полиции штата оказать помощь в расследовании инцидента.

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в своем Twitter назвала «ужасающими новостями» сообщения о нападении на писателя.

Множество колотых ран

Журналист Associated Press, который был одним из первых, кто сообщил об атаке на писателя, рассказал, что Рушди получил 10-15 ударов ножом.

«Журналист был очевидцем того, как мужчина встал перед Рушди на сцене... и ударил его или нанес ему колотые раны 10-15 раз, когда его (писателя) представляли. Автора 75 лет повалили на пол или он упал, а мужчину задержали», — говорится в сообщении Associated Press.

Очевидцы также сообщили, что под Рушди разлилась лужа крови. «Люди говорили: пульс есть», — отметила врач Рита Лэндман. Доктор Мартин Хаскелл, врач, который был среди тех, кто бросился на помощь, описал раны Рушди как «серьезные, но излечимые».

«Рушди получил явное ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолете в районную больницу. Его состояние пока неизвестно», — пишет The Guardian со ссылкой на полицию.

Позднее газета New York Times со ссылкой на агента писателя Эндрю Уайли сообщила, что Рушди находится в операционном блоке. Агент заявил, что у него нет информации о состоянии пострадавшего.

Что известно о писателе

close 100% Салман Рушди Grant Pollard/AP

Салман Рушди родился в Бомбее (ныне Мумбаи), в Индии. Он стал широко известен после выхода в Великобритании романа «Сатанинские стихи» в 1988 году. Мусульмане посчитали книгу оскорбительной и кощунственной. Ее запретили в Иране, Индии, Пакистане, Саудовской Аравии, Сомали и других странах.

Через год после публикации романа иранский лидер аятолла Хомейни выпустил фетву (указ) с призывом к мусульманам всего мира казнить причастных к выпуску книги. Тогда же иранский религиозный фонд объявил вознаграждение в $2 млн за убийство Рушди. Правительство Ирана впоследствии дистанцировалось от фетвы, но негативное отношение к писателю в стране сохранилось.

После призыва Хомейни в западных странах начались поджоги и нападения на магазины, где продавалась книга, а в Японии убили автора перевода «Сатанинских стихов» Хитоси Игараси. В 1993 году в норвежского издателя книги трижды выстрелили, но он выжил.

В течение многих лет Рушди скрывался и появлялся на публике лишь эпизодически, а также находился под постоянной охраной агентов Скотленд-Ярда. Призыв к убийству Рушди привел к разрыву дипломатических отношений между Великобританией и Ираном. Однако в 2002 году британское правительство получило от иранских властей негласные гарантии безопасности писателя, и охрану сняли.

Еще в 1990 году Рушди публично извинился перед мусульманами, выразив слова уважения к исламу, однако иранские власти не отменили фетву. Более того, к 2016 году в качестве будущего вознаграждения за убийство писателя собрали почти $4 млн. Сам Рушди при этом считал, что «нет доказательств» того, что кто-то заинтересуется вознаграждением. В 2012 году он опубликовал рассказ о своей жизни после спора о «Сатанинских стихах» под названием «Джозеф Антон: мемуары».

75-летний Салман Рушди является обладателем многочисленных литературных наград, в том числе Букеровской премии, которую он получил в 1981 году за роман «Дети полуночи». В 2007 году королева Великобритании Елизавета II присвоила ему рыцарский титул за заслуги в области литературы. Это также вызвало всплеск недовольства в исламском мире.

Писатель с 2000 года живет в США, в 2016 году получил американское гражданство.