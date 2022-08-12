Без капремонта и управляющей компании. Почему рухнула часть дома в Омске

Стена жилого дома обрушилась в Омске. Сотрудники МЧС уже начали разбирать завалы. По предварительным данным Следственного комитета, пострадавших в результате обрушения нет. Как сообщили «Газете.Ru» местные жители, дыра в стене кирпичной пятиэтажки появилась еще в прошлом году, ее собрались ремонтировать – но не успели. Горожане считают, что причина обрушения – ветхость здания и отсутствие денег на капремонт.

Пятиэтажный жилой дом обрушился в Омске на улице XX Партсъезда, дом 53 в городке Нефтяников.

По предварительным данным, спасатели МЧС ищут под завалами ребенка. Одновременно с этим в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Омской области заявили, что о пострадавших на данный момент ничего не известно. Вскоре власти региона опровергли сообщения СМИ о ребенке под завалами обрушенной стены здания.

close На месте обрушения пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Омске, 12 августа 2022 года На месте обрушения пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Омске, 12 августа 2022 года На месте обрушения пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Омске, 12 августа 2022 года На месте обрушения пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Омске, 12 августа 2022 года На месте обрушения пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Омске, 12 августа 2022 года Полную галерею можно посмореть

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На место происшествия прибыли спасатели, граждан призвали не мешать проезду спецтехники. Последствия обрушения ликвидируют 166 человек, задействовано 32 единицы техники. Из них от МЧС России – 132 человека личного состава, 18 единиц пожарно-спасательной техники, сообщили в ведомстве.

В прокуратуре Омской области подчеркнули, что на место инцидента выехал прокурор региона Николай Студеникин, он будет координировать действия правоохранителей, выясняющих причины и подробности случившегося.

«В настоящее время осуществляется разбор завалов, проводится спасательная операция», — отметили в надзорном ведомстве.

Также в район городка Нефтяников прибыли психологи МЧС России. Но пока никто из жильцов за психологической помощью к ним не обращался, сообщает NGS55.RU.

Известно, что часть жильцов пятиэтажки съехала незадолго до инцидента, однако некоторые люди продолжали жить в доме с трещиной. Жильцам предоставят номера в гостиницах в качестве временного жилья.

Что говорят омичи

Живущий в доме напротив Александр рассказал «Газете.Ru» о произошедшем. По его словам, дыре в стене кирпичного дома уже больше года.

«Да, (жильцы) жаловались очень давно, дыра появилась больше года назад, сквозная. Эту часть дома просто отгородили красно-белой лентой, так весь год и стояло. По слухам, проблемы начались из-за самодельных установок душевых, откуда текло, что и привело к образованию изначальной дыры», — поделился омич.

При этом дом не расселяли «из-за огромного долга за капремонт», у местных властей денег на это «не нашлось».

В паблике Омска «ВКонтакте» при этом есть комментарий от 12 июля — администрация Омска с официального аккаунта заявила, что намерена согласовать с собственниками жилья в аварийном доме план ремонта.

«В администрации округа [1 июля] проведено рабочее совещание с представителями собственников дома и УК. В результате было принято решение о проведении [12 июля] общего собрания собственников по вопросу об утверждении плана текущего ремонта дома, <…> принятии мер по недопущению дальнейшего разрушения торцевой стены в целях обеспечения безопасного проживания граждан»,

— говорится в публикации.

Еще один местный житель рассказал «Газете.Ru», что не удивлен случившимся – в городке Нефтяников много домов в аварийном состоянии. На рухнувшем доме, по его словам, трещина появилась еще три года назад.

«XX Партсъезда – вообще неприятная улица, там почти все дома выглядят так, будто вот-вот рухнут. Нормальные люди туда добираются только в случае крайней необходимости.

Вообще внутри всего этого квадрата – Партсъзды – Нефтезаводская – 22 Апреля – Энергетиков – до сих пор, кажется, можно снимать фильмы про войну без всяких декораций. Ну, и живут в этой локации люди, скажем прямо, не от хорошей жизни», — считает омич.

УК отказалась от дома

По данным портала «Реформа ЖКХ», пятиэтажный дом был введен в эксплуатацию в 1966 году. В нем 162 жилых помещения и 1 нежилое, 324 жильца — по данным от 16 июля 2022 года.

За 56 лет дом ни разу капитально не ремонтировали, но жильцы относительно исправно платили взносы региональному Фонду капремонта. На 1 июля 2022 года остаток составлял 2,1 млн руб. В этом году в доме должны были ремонтировать подвал и фасад. Договор с подрядчиком заключен не был, отмечает NGS55.

У дома нет управляющей компании (УК). ООО «Управдом-4» отказалось от него в октябре 2016 года.