Яичница жарится сама, лампа работает без проводов. Что делать, если сосед собрал СВЧ-пушку

Житель Москвы Роман Мацуков показал видео, снятое на кухне его квартиры, на котором яичница готовится прямо на полу, а люминисцентная лампа загорается без подключения к источнику питания. Мацуков утверждает, что всему виной сосед снизу, который после конфликта из-за шума в квартире создал из бытовой СВЧ-печи источник излучения (магнетрон, «СВЧ-пушку») и теперь направляет его на потолок. В Роспотребнадзоре сообщили, что излучение обычной микроволновки не способно проникнуть через бетонный пол, и рекомендовали произвести замеры сертифицированным оборудованием. А юрист объяснил, что привлечь соседа к ответственности, даже если он действительно собрал магнетрон, будет непросто.

Инженер-строитель Роман Мацуков рассказал «Газете.Ru», что около недели назад его беременная жена обратила внимание на греющиеся полы в их квартире на улице Генерала Антонова на юго-западе Москвы. Сначала он предположил, что в этом виновата проводка и пол нагревается из-за повреждения изоляции.

«Нашли по объявлению в интернете парня, который занимается замерами, он пришел и обнаружил с помощью прибора, что шкалит СВЧ-диапазон у нас. Мы не понимали, что происходит, но обнаружили, что эти излучения происходят буквально продолжительностью 2-3 минуты и с интервалом 5 минут. Это нам показалось странным», — сообщил Мацуков.

По словам мужчины, он начал искать в интернете информацию о том, что может быть источником подобного излучения в городской квартире, и обнаружил инструкции по самостоятельной сборке магнетрона — генератора сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения, который используется в обычных микроволновых печах. Мацуков предположил, что такой прибор сделал его сосед из-за давнего конфликта.

«Можно самостоятельно собрать магнетрон с помощью, грубо говоря, магнетрона, который в микроволновке находится. Сделать направляющую, все в открытом доступе находится.

Даже ребенок, который более-менее умеет паять, может магнетрон собрать и облучать им.

И я в шоке, конечно», — сказал автор видеоролика.

Мацуков объяснил, что конфликт с соседом начался в конце прошлого года, когда он с семьей переехал в эту квартиру. Сосед снизу пожаловался на шум от бегающего ребенка и попросил сохранять тишину, поскольку он работает дома. Роман после этого купил новое напольное покрытие, чтобы заглушить шум, однако сосед все равно остался недоволен.

«Спустя какое-то время опять раздается звонок в дверь, опять стоит сосед на пороге, уже с нарядом полиции. И конкретно начинает говорить, что мы создаем шум, ему невозможно жить в квартире, мы невыносимые соседи, очень шумные и так далее», — рассказал мужчина.

Сотрудники полиции нарушения закона не выявили и брать заявление отказались.

«Следующий его шаг был в апреле, когда он понял, что с полицией ему не решить вопрос. Он купил виброколонки, которые присасываются к плите, — там такой эффект, что вибрация передается на плиту, и звук начинает сама плита издавать. То есть у него в квартире тихо, а у нас шумно. Сначала он белый шум включал, потом тиканье часов, но у меня жена не реагировала на них», — продолжил он.

После обнаружения источника излучения в своей квартире в полицию обратился уже сам Роман. При этом, по его словам, правоохранителям он продемонстрировал тот же эксперимент, который попал на видео.

«Когда мы вызвали наряд полиции, мы им показали, что у нас яичница на полу сама поджаривается, а потом мы подносим лампу дневного света, и она сама загорается без проводов.

Они в шоке были, думали, что мы их разыгрываем. Наряд на нас с круглыми глазами смотрел.

Но все, что они предприняли, это спустились к нему, он им не открыл дверь, и они уехали. Взяли у нас заявление, и все. После их отъезда я стулом поскрипел, и опять включился источник», — вспоминает он.

«Ерунда это все»

В Роспотребнадзоре отнеслись к рассказу москвича с недоверием, поскольку в ведомство ежедневно поступают десятки жалоб от людей, которых якобы «облучают». Как заявил «Газете.Ru» замначальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов, зафиксировать СВЧ-излучение можно только с помощью специальных приборов.

«Ерунда это все. Пальцем измерить уровень излучения невозможно, нужно оборудование, оборудование стоит дорого. Поэтому единственный выход — пригласить аккредитованную в установленном порядке лабораторию для проведения таких измерений. Пока нет измерений, абсолютно нечего говорить. Без проведения инструментальных измерений никакие другие косвенные показатели ни о чем не говорят», — сказал Гуськов.

Он отметил, что с помощью магнетрона из СВЧ-печи действительно можно нанести вред здоровью, но сделать это через перекрытие жилого дома невозможно. «Железобетон – это тот же экран», — объяснил специалист.

Эксперт Святослав, производивший замеры по просьбе Романа Мацукова, признался, что их опыты нельзя считать профессиональными. Услуга, которую обычно он оказывает, – это поиск щелей в стенах, через которые проникает холодный воздух, с помощью тепловизора. С подобным же эффектом в своей практике он столкнулся впервые.

«Я включил тепловизионный прибор, навел на пол и обнаружил круг диаметром 16 см, отличающийся по температуре от поверхности пола на 10-15 градусов. То есть он был теплый.

Поднес тепловизор ближе к этому месту, но тепловизор вышел из строя, он сгорел.

И есть у меня с собой приборчик, чтобы определять такие устройства, как сотовые телефоны, Wi-Fi, Bluetooth. Универсальный прибор, предназначен для определения излучения сотовой сети. Я решил попробовать включить прибор, а там зашкал. Этот прибор не предназначен для определения СВЧ, но как я понял, СВЧ затрагивает этот спектр, на котором работают приборы. А потом несложные эксперименты с ртутной лампочкой и яйцом на полу в тарелочке», — рассказал Святослав.

По его словам, если подставить руку над полом, она нагревалась.

«Эксперименты, которые мы проводили, они дилетантские, но позволили на базовом уровне понять, что есть что-то, что способно через пол на расстоянии подогреть яичницу, поджарить ее. Это должны проверить дипломированные специалисты, с проверенными приборами специализированными, которые определяют СВЧ-излучение. Я думаю, этим должен государственный радиочастотный центр заниматься. Я написал им письмо, они сказали, что могут сделать замеры», — сообщил эксперт.

«Не телефонный разговор»

Юрист Василий Воробьев рассказал «Газете.Ru», что даже если обвинения Романа Мацукова в адрес его соседа подтвердятся, механизмов борьбы с подобными действиями соседей не так много. Закон не позволяет принудительно обследовать жилище человека, а никаких санкций за такие деяния ни в Уголовном кодексе, ни в КоАП не предусмотрено.

«В случае, если доказанного вреда нет, аргументы о том, что это может быть вредно, не работают. Можно требовать компенсации морального вреда и материального ущерба. Но только в том случае, если действительно будет установлен вред и установлено, что источник вреда находится в квартире соседа. Ко мне часто приходят люди с ситуацией, когда они считают, что их соседи травят и так далее. Как правило, это домыслы людей и подозрения не оправданы», — рассказал юрист.

Корреспондент «Газеты.Ru» связался с москвичом, которого Роман Мацуков обвинил в создании магнетрона, но тот заявил, что «это не телефонный разговор».

«Для начала нужно решать с правоохранительными органами, а не с какой-то газетой. Такие вопросы через газету не решаются. У меня есть ответы на все вопросы, но не просто так через газету, надо как-то по-другому. По телефону я ничего не подтверждаю и не отказываюсь. Ко мне сейчас претензий нет, поэтому я ничего отстаивать сейчас не собираюсь», — сказал мужчина.

На вопросы о подозрениях своего соседа с верхнего этажа он отвечать не стал.