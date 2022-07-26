«Отрабатывают свой страх». Россияне скупают военную форму для взрослых и детей

Продажи военных костюмов для взрослых и детей и другой милитари-атрибутики за время спецоперации выросли на сотни и тысячи процентов, следует из данных сервиса Moneyplace, предоставленных «Газете.Ru». Наибольшей популярностью пользуются значки и галстуки. Скупают россияне и детскую военную форму, а также игрушечную военную технику. Психолог Наталья Наумова объяснила «Газете.Ru», что это заставляет людей чувствовать себя спокойнее.

Взрослые оделись в военную форму, детям купили игрушечные танки

Согласно анализу, проведенному сервисом Moneyplace, спрос на военную атрибутику на маркетплейсах с февраля постоянно рос, а в июле достиг своего пика. Самый заметный скачок продаж пришелся на значки. Спрос на них вырос за эти почти шесть месяцев на 4891%. Второе место заняли военные галстуки с 4386%.

Третье досталось футболкам – продажи выросли на 1204%. Затем идут женские военные костюмы с показателем 651%.

Пятое место в топе заняли военные погоны – их стали покупать на 623% чаще.

Спрос увеличился и на прочие военные атрибуты. Например, на детские военные костюмы на девочек (333%), на игрушки военной техники (187%), военные наборы Lego (138%), военные наборы для мальчиков (120%), военные береты (177%) и фуражки (341%).

«Мода появилась давно»

Как отмечает семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова, мода на военную одежду в России появилась не сейчас.

«С тех пор как мероприятия, направленные на патриотическое воспитание, стали массовыми по всей стране, интерес к военной тематике и одежде закономерно возрос. Мода на военную одежду появилась давно, но теперь, когда началась спецоперация на Украине, эмоциональная вовлеченность у людей возросла, что и вызвало тот самый повышенный интерес, который мы наблюдаем», – объясняет психолог.

Сейчас люди стали больше беспокоиться за свое будущее и будущее близких, особенно если в семьях есть военные, считает Наумова. Из-за этого у населения повысился уровень тревоги, а одежда в стиле «милитари» выступила источником успокоения. Когда люди находятся в ситуации, приближенной к военной, те же дети начинают играть в военные игрушки, а взрослые массово скупать атрибутику и одеваться в нее.

«Таким образом люди отрабатывают свой страх, человеку становится спокойно и стабильно, когда он «проигрывает» какой-то сценарий, а уровень тревоги уменьшается», – говорит семейный психотерапевт.

Помогут ли детям пилотки и игрушечные танки

Спецоперация продолжается, и дети тоннами получают информацию о ней отовсюду, включая самых авторитетных для себя людей – родителей и педагогов, подчеркивает Наталья Наумова.

«Даже на детских площадках дети говорят о том, что происходит на Украине. И у них остается много вопросов, из-за которых также растет тревога. Но ни игрушки, ни одежда не дадут детской психике никакой травматизации, а, наоборот, помогут посмотреть на ситуацию иначе и успокоиться, почувствовать себя защищенным», – уверяет детский психолог.

По ее словам, во все времена, когда в мире было неспокойно, дети активнее начинали моделировать военные действия в играх, повторяя действия взрослых, и именно это помогало им стабилизироваться.

«Есть угроза, которая в данный момент существует, а есть вероятность опасности. Как раз в условиях вероятности опасности важно адаптироваться к ситуации. Взрослые помогают себе сами через, например, покупку значков и галстуков, а вот в случае с детьми родителям нужно выстраивать их правильное восприятие ситуации. Покупка для них военного Lego или костюмов может посодействовать. Игры детей в «войнушку» тоже снимут тревожность», – объясняет психотерапевт.

Также, полагает она, важно давать ребенку высказываться и уметь задавать правильные вопросы. Так дети будут высказываться о переживаниях, а родители смогут их поддержать, утешить и успокоить. Так ребенок придет к спокойному стабильному выводу и получит ресурс, чтобы чувствовать себя в безопасности.