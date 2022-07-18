Гимн России, поэмы и никакого шансона. Что слушают в местах лишения свободы

В местах лишения свободы у заключенных не так много возможностей для развлечений, одно из разрешенных — музыка. ФСИН и сотрудник воспитательного отдела одной из российских колоний рассказали «Газете.Ru» о том, как осужденных воспитывают музыкой, а сидельцы пожаловались, что их спасает только Кобзон, пока молодые «умирают» без Скриптонита. Сотрудник исправительной системы в свою очередь также опроверг, что заключенных «мучают» песнями, прославляющими правоохранительные органы.

Гимн РФ, классика мировой литературы и никакого шансона или попсы

В соответствии со статьей 94 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденные в местах лишения свободы могут слушать радио в свободное время, кроме отведенного распорядком для сна. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

«В исправительных учреждениях имеется внутренняя радиосеть. Осужденным для прослушивания доступны различные радиостанции и широкий музыкальный репертуар. Исключение составляет контент, признанный экстремистским», – сказано в ответе пресс-службы ведомства.

Сотрудник воспитательного отдела одной из российских колоний Николай Андреев (имя изменено) в свою очередь конкретизировал, что в местах лишения свободы музыка для заключенных включается строго по распорядку дня: на прогулках, во время воспитательных мероприятий или в рамках патриотического воспитания. Ставит музыку всегда сотрудник исправительного учреждения — ответственный за распорядок дня. Например, в штрафном изоляторе (ШИЗО) это сотрудник младшего состава, в коллективах-отрядах – начальники отрядов.

«Есть мнение, что осужденные целыми днями слушают шансон. Но это не так. Никакого шансона или попсу осужденным не включают. Во время воспитательных и патриотических мероприятий ответственный за распорядок дня ставит заключенным Государственный гимн РФ, Уголовный кодекс РФ, а также различные аудиокниги классических литературных произведений, часто поэмы. В свободное время для осужденных включают радиостанции, которые транслируют нормальную, обычную музыку», – говорит Андреев.

Вопреки домыслам многих, никаких песен, которые могли бы звучать как издевка над осужденными, включать никто себе не позволяет, утверждает Андреев.

«Песни, прославляющие правоохранительные органы, в колониях, СИЗО и тюрьмах не звучат. Также никто не ставит заключенным музыку ночью или во время тихих часов, которые есть, например, в больницах при ФСИН. Сотрудники не звери, а издевательства над осужденными удовольствия никому не приносят», – уверяет сотрудник воспитательного отдела.

«Раньше Вика Цыганова и Круг играли, сейчас «отборное говно»

Между тем, по словам заключенного Бутырского следственного изолятора (СИЗО №2 г. Москвы) Ивана Терехина, все время, пока он отбывает заключение, ежедневно у них играет только радио. Причем лишь одна станция.

«У меня срок первый, и я здесь кроме «Маяка» ничего не слышал. Символично с учетом того, что я в «бутырке». Ну и музыка по радио, конечно, отборное говно. Пацаны, с которыми сидим, тоже недовольны. Хотя иногда Кобзона включают или Лещенко – эти вроде спасают. Ну это старших спасают. Я и другие молодые умирают уже без Скрипа (Скриптонит) или хотя бы Мияги. Ну, зато просвещаемся. Так наш конвоир говорит, когда возмущаемся и просим переключить. Мол, воспитывайте свой музыкальный вкус, разнообразие – залог здоровья», – говорит Иван.

А его сорокалетний сокамерник Владимир Нечаев, «отмотавший» уже не один срок, добавляет, что раньше все было иначе — и музыка «на зоне» изменилась не так давно.

«Когда я сидел в воронежской «двойке» на заставе (Исправительная колония №2 в г. Воронеже), это было с 2005 по 2013 год, зекам нормальную музыку включали. Ну «патриотика» всякая была, это понятно, но чаще играл русский шансон. Из исполнителей я больше всего любил Вику Цыганову, «Бутырку», Янку Дягилеву, Мишку Круга. Только в последние лет пять все изменилось. Не знаю, кто виноват – музыка или те, кто ее включают, — но я с удовольствием радио в тюрьме уже давно не слушал. Хотя некоторым товарищам нравится. В общем вкусовщина да и только, но песни все равно не те», – поделился Нечаев.