Заказные убийства, похищения и теракт. В Москве будут судить членов ОПГ «Шараповские»

В Москве будут судить четырех членов группировки «Шараповские», обвиняемых в бандитизме, заказных убийствах и в незаконном обороте оружия и боеприпасов. При этом правоохранительные органы называют численность ОПГ в 250 участников — действовали они на территории Москвы и Дагестана. По неподтвержденным данным, банда причастна к теракту в Махачкале, нападении на силовиков и похищениях. О том, как действовала кровавая группировка, — в материале «Газеты.Ru».

Четверо обвиняемых из 250

Государственный обвинитель запросил для четырех членов группировки «Шараповские», обвиняемых в убийствах и бандитизме, сроки от 23 лет колонии до пожизненного заключения. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда. Оглашение приговора назначено на 20 июля.

Так, перед судом предстанут Рабадан Магомедвалиев, Шамсутдин Джамалутдинов, Юсуп Ахмедутдинов и Шамсутдин Мухтаров. Они обвиняются в «Создании и участии в банде», «Убийстве двух лиц, совершенном организованной группой по найму, сопряженном с бандитизмом», «Покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой по найму, сопряженном с бандитизмом», «Незаконном обороте оружия, совершенном организованной группой», «Незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенном организованной группой».

По данным следствия, в период с 2006 по 2013 год на территории Москвы обвиняемые совершили несколько убийств и других особо тяжких преступлений. Магомедвалиев выступал в роли заказчика и финансировал группировку, Джамалутдинов организовывал исполнение и обеспечивал сообщников оружием, а Ахмедутдинов и Мухтаров были киллерами.

Было установлено, что в середине 2006 года у Магомедвалиева возник конфликт с соучредителем одной из коммерческих организаций. Он потребовал от бизнесмена больший процент от суммы, которую бизнесмен получал от сдачи в аренду торговых площадей, однако предприниматель отказал. Тогда Магомедвалиев решил организовать его убийство.

В итоге 15 апреля 2007 года Ахмедутдинов и Мухтаров выследили мужчину и выстрелили в него пять раз — он скончался на месте происшествия, а убийцы скрылись.

В этом же году обвиняемые совершили аналогичное убийство московского юриста, у которого также был конфликт с Магомедвалиевым. Отмечается, что участники банды тщательно готовились к каждому преступлению, организовывали наружное наблюдение, а после избавлялись от улик: автомобилей, средств связи и огнестрельного оружия.

Для Шамсутдина Джамалутдинова прокурор запросил наказание в виде 23 лет колонии особого режима, а для Юсупа Ахмедутдинова, Рабадана Магомедвалиева и Шамсутдина Мухтарова — пожизненное лишение свободы.

Также гособвинение просит оштрафовать на 1,5 млн рублей Ахмедутдинова, Мухтарова и Джамалутдинова, а Магомедвалиева на 1 млн рублей каждого.

Неизвестная до 2019 года ОПГ

О ликвидации крупной преступной группировки «Шараповские», которая, по официальным данным, действовала на территории Москвы и Дагестана с 2007 по 2015 год, стало известно в конце ноября 2019 года. В операции участвовали сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета.

Были задержаны основные участники ОПГ и исполнители преступлений. В ходе обысков силовики нашли огромный арсенал с оружием: сотни автоматов и пистолетов, карабинов, а также стрелковое и противотанковое оружие, боеприпасы, гранаты и гранатометы.

Установлено, что в группировку входило около 250 человек. Среди них: действующие в то время сотрудники МВД по Дагестану, адвокаты республиканской адвокатской палаты и участники террористического подполья.

При этом до момента ареста о деятельности «Шараповских» не было ничего известно. По данным СМИ, связано это с тем, что дело и детали расследования были засекречены — многие преступники до сих пор не найдены, они сбежали и находятся в федеральном и международном розыске.

Источник издания «Лента.ру» в 2019 году рассказывал, что основная часть преступной группировки сложилась еще в 80-е годы, бандиты орудовали на территории Москвы и области. Однако, в конце 90-х произошел конфликт на экономической и идеологической почве, после чего ОПГ распалась.

Впрочем, работать по отдельности главари не смогли, и в 2007 году вновь объединились и начали расширяться, попутно развивая свою специализацию в заказных убийствах и похищениях. Действовали они в Московском регионе.

«С этого времени группировка специализировалась на заказных убийствах, похищениях людей и вымогательствах, жертвами их преступлений были коммерсанты и их близкие. По оперативным данным, бандиты причастны по меньшей мере к восьми тяжким преступлениям», — пояснял источник.

Связь с терактом в Махачкале

О деятельности «Шараповских» на территории Дагестана и других регионах Северного Кавказа достоверно ничего не известно — этими делами занимаются местные отделения Следственного комитета, которые не распространяются о деталях расследования и даже причастности ОПГ к конкретным преступлениям. Известно только то, что они готовили убийства с использованием мощных взрывных устройств.

Также следователи нашли связь бандитов с терактом в Махачкале 4 сентября 1998 года. В тот день на улице Пархоменко группа террористов припарковала микроавтобус «УАЗ» со взрывным устройством напротив дома мэра Махачкалы Саида Амирова — преступники хотели ликвидировать чиновника.

Мощный взрыв полностью разрушил 29 жилых домов, погибли 18 человек, в том числе четверо детей, еще 91 получил ранения различной степени тяжести. Примечательно, что дом мэра, который был основной целью, остался целым, а сам Амиров не пострадал.

Позднее по обвинению в причастности к теракту было арестовано шесть человек. Организаторами теракта оказались подполковник милиции Зубайру Муртузалиев, руководитель Буйнакского районного отделения Пенсионного фонда России Тимурлан Алиев, директор Каспийского хлебозавода Сиражудин Мухтаров и его заместитель Магомед Ханов.

По их заказу сотрудник тюменского отряда милиции особого назначения Виктор Мезенцев изготовил и установил взрывное устройство. Взрыв по команде с пульта дистанционного управления осуществил Исмаил Исмаилов.

Спустя два года после взрыва Верховный суд Дагестана приговорил Муртузалиева, Алиева, а также позднее арестованных Мухтарова и Алиева к пожизненному лишению свободы, Мезенцева — к 25 годам тюрьмы, Исмаилова — к 22, а двух других соучастников теракта — к 14 и 4 годам.

Откуда пошло название «Шараповские»

Существует несколько версий, откуда пошло название группировки «Шараповские». Согласно одной из них, оно происходило от фамилии бывшего члена другой кровавой ОПГ «Ореховские» Александра Шарапова. По другой, связана с локализацией банды в подмосковном поселке Шарапово, где еще первые участники группировки в 80-х годах планировали свои преступления.

Как писало издание «Царьград», наименование произошло от имени одного из влиятельнейших политиков Дагестана конца 1990-х Шарапутдина Мусаева, экс-главы Пенсионного фонда республики. Он был противником мэра Махачкалы Саида Амирова, которого планировали убить в ходе теракта в 1998 году.

В материалах уголовного дела указывалось, что покушение на чиновника подготовил директор Каспийского хлебозавода Сиражудин Мухтаров — он был двоюродным братом Мусаева. Амиров не поддержал его на выборах в Госсовет республики, а также настроил других политиков против него.

Однако причастность Мусаева к взрыву доказать не удалось. Амиров тогда публично обвинил его в покушении, а также в убийстве муфтия и судьи, который рассматривал дело о хищении денег из Пенсионного фонда. В апреле 2005 года Мусаева и его любовницу расстреляли в квартире в Москве.

«Мусаев умер, а его люди остались. И продолжали занимать различные посты. Но всех их объединяло одно: личность покойного босса», — отмечал экс-оперативник РУБОПа Александр в беседе с изданием.

По другой версии, свое название ОПГ получила от организатора терактов против силовиков и лидера экстремистов Расула Макашарипова, сторонники которого входили в состав группировки.

Макашарипов был личным переводчиком и проводником террориста Шамиля Басаева. По данным открытых источников, в 2002 году Макашарипов был направлен в Дагестан, где организовал диверсионно-террористический отряд, специализировавшийся на нападениях на сотрудников дагестанской милиции, спецслужб и военнослужащих. Его ликвидировали в 2005 году.