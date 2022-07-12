Северные ворота страны

В Мурманске очень многое — самое северное в мире, заканчивая троллейбусом. А мурманский порт — самый северный незамерзающий в России и единственный незамерзающий порт в Арктике, что позволяет круглогодично заходить сюда торговым и рыболовецким судам, буровым платформам и судам обеспечения арктических проектов. Во времена СССР он был, без преувеличения, самым легендарным в огромной стране и далеко за ее пределами. Но в постсоветские времена российские рыбопромышленники предпочитали сдавать продукцию и ремонтироваться в соседней Норвегии, поэтому порт не развивался и откровенно захирел. Многие из портовых и судоремонтных предприятий на его территории брошены, запущены и не используются по назначению, создавая депрессивные пространства практически в центре Мурманска. А город исторически вырос вокруг порта, поэтому здесь сформировались специфические принципы территориального развития. И они очень не нравятся, в том числе, и многим туристам, которые в последние годы активно начали посещать столицу Кольского полуострова. Но после утвержденной администрацией области в конце марта адресной программы «Реновация территорий морского порта Мурманск» на 2022-2027 годы в ближайшие пять лет все это должно измениться. В реальных перспективах Мурманского порта, радостных для мурманчан и туристов, попыталась разобраться «Газета.Ru».

Международный логистический рыбный терминал

В нынешних политических и экономических условиях российские рыбопромышленники переориентированы в основном на внутренний спрос и рынки азиатских стран, где российская рыбопродукция высоко востребована. И здесь Мурманский рыбный порт, расположенный вдоль трассы Северного морского пути и рядом с веткой Октябрьской железной дороги, оказывается очень востребованным для полноценного обеспечения ее круглогодичного приема и хранения. Но сейчас он не в состоянии справиться с предполагаемыми объемами, ему очень многого не хватает.

Согласно утвержденной программе реновации, до 2027 до года на территории порта должны появиться рыбоперерабатывающий завод мощностью 13 000 тонн в год, холодильник единовременного хранения 20 000 тонн с использованием современных технологий заморозки, терминал для обслуживания рефрижераторных контейнеров с мощностью единовременного хранения не менее 400 TEU.

Здесь будут построены индустриальный парк для размещения предприятий, занимающихся производством пищевых продуктов, производственный корпус для размещения предприятий по производству промышленной продукции (тара различного назначения, орудия лова и прочее), открытая складская площадка для обеспечения деятельности рыболовных предприятий северного бассейна, а также инвестиционных проектов, реализуемых на территории Арктической зоны РФ. А новая бункеровочная база будет обеспечивать бункеровкой рыболовные суда, заправлять их технической и питьевой водой, организовывать слив льяльных вод и прочее.

По мнению администрации области, транспортно-логистическая инфраструктура, созданная на территории второго грузового района морского рыбного порта Мурманск станет ключевым звеном в сети современных терминалов, расположенных вдоль трассы Северного морского пути. Это будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет. По предварительным расчетам, объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Мурманской области только от деятельности 4- х объектов, созданных в рамках реализации этой подпрограммы, оценивается в размере 11 054 млн рублей за первые 10 лет ее реализации. Кроме того, появится не менее 846 новых рабочих мест, что для Мурманска с высоким оттоком населения очень важно.

Культурно-деловой кластер

После выхода в мировой прокат «Левиафана» Андрея Звягинцева, где ярко продемонстрирована уникальная красота Кольского полуострова, туристическая привлекательность региона выросла в разы. А еще это удивительным образом совпало с азиатской легендой о прекрасных детях, зачатых в лучах северного сияния. Сюда ломанулись со всего мира. И, если впечатления от посещения Кольского полуострова преимущественно восторженные, то сама столица российской Арктики как туробъект воспринималась не всегда позитивно. Многим казалось странным, почему в морском городе невозможно погулять по набережной.

Согласно утвержденному постановлению, Мурманский судоремонтный завода Морского флота, который находится в пешей доступности от пассажирского железнодорожного вокзала, на который приходят поезда по самой северной железной дороге в мире, рядом с городской площадью Пять углов, на которой возвышается самое высокое здание за Полярным кругом, будет возвращен к жизни.

После реализации подпрограммы «Комплексное развитие территории культурно-делового центра «Новый Мурманск» в морском порту Мурманск» здесь появится конгресс–центр, событийная площадка, фуд-холл, гостиница, круизный причал, паркинг, комплекс апартаментов, офисы, комплекс терм, крытый тематический парк, музей Арктики.

По замыслу администрации области, проект реновации воссоздаст и оживит городское пространство, раскроет новые возможности старых территории, создаст привлекательный и экономически эффективный центр городской жизни для мурманчан, туристов и компаний, реализующих крупные инвестиционные проекты на территории Мурманской области. Кроме того, появление культурно-делового кластера в центре Мурманска должно увеличить туристический поток в регион на 10 процентов в год , создать не менее 2100 новых рабочих мест и увеличить рост налоговых доходов в бюджеты всех уровней на 5,372 миллиарда рублей.

Сын знаменитого арктического капитана, бывший директор легендарной мурманской школы, экс зампредседателя Мурманского горсовета, а ныне — активный региональный общественник Алексей Либеров считает программу реновации порта мудрой и человечной. По его словам, у жителей города всегда было большое желание сделать портовую зону комфортной городской средой, но возможным это стало только после прихода новой областной администрации. «У жителей Мурманска и его гостей наконец-то будет выход к воде, и они смогут в любое время года не только насладиться прекрасными видами на Кольский залив, но и почувствовать дух живого рыбного дела, которым всегда был славен наш город», — отметил Алексей Либеров.