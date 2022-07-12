Гангрена, паралич, смерть. Какая живность портит отдых туристам

Часто люди, которые отправляются в путешествие, не подозревают о том, что их отдых могут омрачить крайне опасные представители местной фауны. О нападении некоторых из них, например акул или хищных зверей, туристы могут догадываться, но в России и за рубежом встречаются существа, об опасности которых знают далеко не все. Каких животных стоит остерегаться на отдыхе и какой урон они могут нанести человеку — в материале «Газеты.Ru».

Змеи

В российских регионах наиболее распространены различные виды гадюк, рассказал «Газете.Ru» сотрудник Института биоорганической химии Российской академии наук (РАН), герпетолог Владислав Старков. Чаще всего туристы могут встретить змей на северо-востоке Крыма или на Кавказе.

«Часто в поле зрения курортников попадают степная или кавказская гадюки. Ядовитые змеи в основном обитают на северо-востоке Крыма, до Керченского полуострова. На южный берег степная гадюка не проникает. Но встречается в горах по северному склону, живет в местах, где могут располагаться грязевые курорты», — отметил специалист.

Укусы гадюк несмертельны, но указанные виды дают больше яда, чем их сородич — гадюка обыкновенная. А вот смертоносной герпетолог назвал гюрзу, которая обитает на территории Дагестана и территориях вплоть до границы с Азербайджаном. Это большая ядовитая змея, ее можно встретить в районах невысоких гор (до 600-700 метров) — рептилия любит элементы рельефа. Также она может заползать в места, где живут люди, чтобы полакомиться мышами или птицами.

«Укус гюрзы на порядок опаснее, чем укус гадюки. Гюрза может достигать в длину до 2 метров, ее масса в 20 раз больше, чем у самой большой обыкновенной гадюки. У гюрзы размер зубов составляет около 1,5 см, и змея может впрыснуть до 100 мг яда (для сравнения, гадюка — 3-4 мг). А его токсичность примерно одинакова», — сказал Старков.

Место укуса быстро начинает чернеть, возникает некроз тканей. Если яд попадет в крупный сосуд, то смерть может наступить в течение нескольких минут, подчеркнул герпетолог. Если же пострадает конечность, в первые минуты может спасти ампутация. Единственный способ спасения — как можно скорее добраться до больницы, чтобы «выдавить» яд из организма.

В свою очередь биолог Павел Глазков добавил, что в Крыму распространена такая агрессивная особь, как желтобрюхий полоз. Он наносит серьезные повреждения крайне острыми зубами, которые могут спровоцировать заражение крови.

Герпетолог Старков указал, что на популярных у россиян зарубежных курортах, например в Турции, встречается примерно тот же набор змей с некоторыми «модификациями».

Так, там обитают степная, носатая, а также малоазиатская гадюки. Гюрза же водится на некоторых островах Эгейского моря и в районах, расположенных ближе к северо-восточному углу Средиземного моря.

На курортах ОАЭ, по мнению эксперта, природной среды, пригодной для жизни змей почти нет, ядовитых можно найти, например, в Омане или странах Южной и Юго-Восточной Азии (кобры, щитомордники).

Медузы, полипы и осьминоги

Также опасность нередко подстерегает туристов в море. В частности, в виде медуз, говорит профессор кафедры зоологии беспозвоночных МГУ Елена Темерева. Например, во Владивостоке встречается малозаметная медуза-крестовичок, ее можно увидеть в жаркое время года, когда температура воды повышена в течение нескольких дней.

«Этот вид довольно опасен, потому что человеку его сложно увидеть. Более того, щупальца крестовичка могут отрываться и наматываются на морскую растительность — их выбрасывает на берег. Человек может на них наступить и, так как стрекательные клетки долго сохраняют способность впрыскивать яд, получить серьезный урон», — объясняет специалист.

При этом яд у медузы довольно сильный: он приводит к параличу дыхательной мускулатуры. Если пострадавшему не оказать оперативную медицинскую помощь, он умрет.

Кроме того, по словам Темеревой, яд имеет кумулятивный эффект: если человек столкнется с ним во второй раз, реакция будет еще серьезнее, даже при условии, что контакт произошел через длительное время, например через год.

Время от времени туристы страдают и из-за животных, которые любят морское дно. Например, в водах Тихого, Атлантического или Индийского океанов на мелководье водятся моллюски-конусы.

«Это хищники, они убивают жертву, выстреливая в нее иглой-зубами, внутри которого есть канал, впрыскивающий нервно-паралитический яд. Конусы очень опасны и для человека в том числе: они вызывают сильную боль, потерю сознания и удушье»,

— предупреждает биолог.

Она добавляет: в Турции или Египте можно встретить зоонтарий — полипов, обладающих одним из самых действенных ядов в животном мире — палитоксином. На побережьях Средиземного и Красного морей, а также на Карибах распространены так называемые огненные кораллы, образующие целые поселения. Прикосновение к ним вызывает серьезные ожоги, людям стоит соблюдать осторожность и ни в коем случае не трогать руками существ, которые селятся на дне.

«В остальном смертельную опасность представляют животные экзотические, они «прикреплены» к отдельным странам. Это относится к морским ежам или звездам, щетинистым червям. Также к летальному исходу может привести встреча с синекольчатым осьминогом. Его клюв может повредить кожу, и дозы яды хватает, чтобы убить 20 человек», — отмечает Темерева.

Рыбы и скаты

В Красном море, а также в водах Тихого и Индийского океанов обитает такая ядовитая рыба, как крылатка, рассказал профессор кафедры ихтиологии биологического факультета Кирилл Кузищин. Ее легко узнать по наличию щетин, яд рыбы провоцирует судороги, нарушение работы сердца, паралич и даже гангрену. Если ужаленный крылаткой человек вовремя не получит антидот, он может умереть,

«Есть бородавчатки, или рыбы-камни, они обитают на мелководье и хорошо маскируются. У этих рыб крайне сильный яд и мощные шипы на спине, о которые человек может пораниться. Их яд очень силен, и единственное спасение — вовремя введенное противоядие», — подчеркнул биолог.

По его словам, все живые существа, которые водятся в южных широтах и имеют колючки или шипы, несут угрозу для человека, поэтому от них стоит держаться подальше: не трогать их голыми руками, а в воду заходить в плотной резиновой обуви и пользоваться понтонами или причалами.

Другая группа опасностей — употребление в пищу мяса опасных рыб. Кузищин отметил, что у берегов Турции водятся рыбы-собаки, которые не представляют угрозы при непосредственном контакте с человеком, однако неправильное приготовление их мяса вызывает серьезное отравление.

«У рыбы-собаки есть специфический яд, он накапливается в мышцах и напоминает ботулинический токсин. Он действует следующим образом: поражает нервную систему и дыхательный центр. Недостаточная термическая обработка не убьет имеющийся у этого животного яд», — сказал специалист.

На российских курортах опасные морские обитатели тоже встречаются, отметил ихтиолог. Так, у побережья Черного моря обитает скат-хвостокол. Обычно он зарывается в песок, поджидая добычу, которую скат убивает с помощью зазубренного шипа на хвосте.

Также шип впрыскивает в тело жертвы яд. Хотя его токсическое действие у скатов на российских побережьях ниже, чем у их тропических сородичей, при столкновении с ним лучше обратиться в медучреждение, советует Кузищин.

Кроме того, в Черном море водится родственник рыбы-крылатки — морской ерш, или скорпена. Его укусы и уколы очень болезненны и способны вызвать временное онемение. Обитает в водах российских курортах и морской дракончик, у которого на спине имеется черный ядовитый плавник.

«Если неаккуратно схватить дракончика и получить объемное поражение кожи, у человека может развиться паралич или гангрена. Особенно рыба опасна для аллергиков, поэтому важно как можно быстрее обратиться в медпункт», — призвал эксперт.

Млекопитающие

Сами по себе животные отряда млекопитающих не агрессивны и не нападают на человека первыми, указал биолог Павел Глазков. Путешественники на отдыхе могут столкнуться с лосями или кабанами, однако чаще всего те предпочитают держаться на расстоянии от человека.

Враждебно настроены самки млекопитающих, которые защищают своих детенышей.

«Общая рекомендация — не идти на контакт ни с какими животными. И кабан набрасывается, и лось набрасывается, и даже крыса. Любое животное умеет за себя постоять. Даже кажущиеся милыми бобры могут напасть, совершив внушительный прыжок, и нанести увечья», — сказал специалист.

Также в лесах, во время отдыха или походов, можно встретить медведя или волка, хотя случается это редко. Чтобы избежать столкновения с ними Глазков советует создавать шум, входя на территорию зверей. Это позволит им услышать человека и не сделает его приход неожиданным, что обычно и побуждает животное к атаке с целью самозащиты.

Говоря о животных, которые могут быть опасны для туристов за рубежом, биолог напомнил о бегемотах. Несмотря на то, что они травоядны и не кажутся страшными, они крайне агрессивны и способны атаковать даже плавсредства.

«Бегемот — животное территориальное, обитает в определенной местности, и если человек на нее заходит, — это смерть. Бегемоты очень быстро бегают, догнать человека ему не составит труда. Хорошо ныряет и плавает, он может перевернуть лодку или напасть на катер. Даже хищные животные побаиваются атаковать детенышей бегемота», — подчеркнул Глазков.

Тем не менее в африканских странах проводятся организованные сафари-туры, где с посетителями присутствуют инструкторы, уточнил специалист. Если люди посещают специальные национальные парки в дикой природе инструкторы даже вооружены на случай нападения животного.

Однако туристам не стоит расслабляться и игнорировать меры предосторожности, помня о том, что животных нельзя беспокоить, подытожил Глазков.