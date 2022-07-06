«Настойчиво рекомендовали жертвовать». В чем обвиняют петербургских генералов

ФСБ задержала после допроса троих санкт-петербургских генералов МВД. Их подозревают в злоупотреблении полномочиями — приобретении имущества на средства ведомственного фонда в личных целях. В домах, квартирах и кабинетах высокопоставленных сотрудников МВД прошли обыски.

Три фигуранта

Фигурантами расследования стали помощник главы МВД России Сергей Умнов, начальник УГИБДД по Санкт-Петербургу и области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области Иван Абакумов. Из задержали по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, возбужденному еще в 2020 году, сообщили в МВД.

«Установлено, что в период с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущества в целях личного использования», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

В ведомстве добавили, что в рамках уголовного дела сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД провели ряд обысков по уголовному делу.

Как сообщил ТАСС, помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова доставили в ИВС Москвы на Петровке, 38. Об этом агентству рассказали в столичной Общественной наблюдательной комиссии, наблюдатели которой посетили генерала в изоляторе.

«Умнов был задержан и доставлен в Москву. Он находится в ИВС на Петровке, 38. Генерал сказал наблюдателям, что ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным себя не он не признает», — отметили в организации.

Сергей Умнов с 2012 по 2019 год был начальником ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, а потом стал помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Обыски

Накануне стало известно об обысках у начальника ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова и бывшего замглавы ГУ МВД региона Ивана Абакумова. Как сообщил «Коммерсантъ», обыски прошли в домах, квартирах и кабинетах генералов МВД. Вопрос с процессуальным статусом решался до позднего вечера. Уже утром во вторник сразу несколько следственно-оперативных групп «отправились с обысками по объектам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве и Крыму».

Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, а также предметы, запрещенные к обороту.

Как уточняется в статье, уголовное дело расследуется по третьей части 285 статьи УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Вначале производство по делу вели в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, но затем его передали на проверку, а вскоре — в центральный аппарат комитета для дальнейшего расследования.

Из материалов дела следует, что

три генерала «настойчиво рекомендовали» местным предпринимателям жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», которые потом «фактически бесконтрольно» тратились на различные полицейские мероприятия. А жертвователи в ответ получили определенные преференции.

После обысков генералов Умнова и Семенова отправили на допрос к следователям ГСУ СКР. Третий фигурант дела, Иван Абакумов, в последнее время живет в Крыму, поэтому его еще предстоит привезти в Москву для следственных действий.

«Коммерсантъ» уточнил, что ровно год назад генерал-майор Абакумов смог избежать преследования по уголовному делу, возбужденному по третьей части 327-й статьи — подделка или оборот поддельных документов. Тогда за использование фальшивого больничного листа высокопоставленному сотруднику МВД грозил год тюрьмы.

Но разбирательство затянулось в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга. В итоге уголовное преследование полицейского было прекращено по нереабилитирующим его основаниям — в связи с истечением срока давности. Если новое уголовное дело дойдет до суда, то этот факт может рассматриваться как факт, отягчающий возможную вину Абакумова.

Как сообщил РЕН ТВ, у Сергея Умнова есть недвижимость в одном из элитных поселков в Ленобласти. А дом Алексея Семенова находится неподалеку.

Риэлтор Андрей Мазура рассказал телеканалу, что сотка земли в поселке может стоить 300 000-500 000 рублей, а дом около 20 миллионов. При этом в декларации Семенова за 2017 год указан доход всего в 1 миллион 300 тысяч рублей и маленькая квартира.

Кроме того, источники РЕН ТВ сообщили, что по крайней мере один из генералов владеет несколькими квартирами, земельными участками и яхтой за 800 тысяч евро.