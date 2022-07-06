«Приходилось прятать деньги в матрас». Истории россиян, впервые отдыхающих на родине

Начался сезон отпусков, и многие российские туристы впервые отправились в путешествие по России в связи с частичным закрытием воздушного пространства и дороговизной билетов на популярные зарубежные направления. Отдыхающие рассказали «Газете.Ru» свои истории: как разочаровались сервисом, но восхищались видами, в каком регионе самые вкусные помидоры и как при ограничениях они добирались в Крым по «знаменитым русским дорогам».

«Самые вкусные в жизни помидоры»

Первый отпуск петербурженки Екатерины в России казался испорченным с первых часов полета в самолете. Девушка вылетела из аэропорта Санкт-Петербурга в Махачкалу, а в середине пути капитан передал по громкой связи: «Здравствуйте. Поступило сообщение, что один из вылетевших из Санкт-Петербурга бортов заминирован».

«С носа самолета еще во время полета стюарды начали смотреть все подряд сумки, переворачивать вещи. Всех поднимали со своих мест, проверяли. Было непонятно, твой самолет заминирован или нет. Стресс ужасный. По прилете нас не выпускали, сперва весь борт проверили спецслужбы», — рассказала она.

Впрочем, негативное начало долгожданного отдыха, по словам Екатерины, скрасила атмосфера и красота региона.

«Дагестан прекрасен, все очень гостеприимные, добрые и классные. В горах холодновато, но если спускаешься, то уже жарковато. Кормят на убой, из-за стола выйти голодным не получится. Очень вкусно и очень много. Стереотипы разбиваются на глазах, никакой опасности нет, все очень комфортно и хорошо. Всегда помогут, всегда дадут самое лучшее», — отметила собеседница «Газеты.Ru».

Единственное, что подводит — сервис. Но все неудобства перекрываются добротой, гостеприимством и видами — в отличие от Турции и европейских курортов.

«Мы в Махачкале заселялись ночью и всего на день. Из минусов: взяли четыре звезды отель, чуть переплатили специально, чтобы было красиво и уютно, а в итоге там ужасно пахло в туалете — видимо, что-то с канализацией. Это прям очень расстроило. А в горах сложно со светом, горячей водой и отоплением. Не пять звезд. Выбирали: либо горячая вода, либо отопление. Вода победила. Но зато какие тут виды», — подчеркнула Екатерина.

Помимо природы жительницу Петербурга впечатлили цены на фрукты и овощи, а также их вкус, который разительно отличается от того, что можно попробовать в большом городе. «Килограмм абрикосов стоит всего 100 рублей, и они безумно вкусные. Ели еще черешню, она тут потрясающая. Помидоры самые вкусные в моей жизни», — добавила она.

«Экскурсоводов на берегу как таксистов в аэропорту»

На протяжении нескольких лет Дмитрий из Омска планирует все поездки заранее. Вместе с женой они хотели полететь на отдых в Италию, на озеро Комо, но в связи с закрытым воздушным пространством провести отпуск за границей им не удалось. Тогда пара решила впервые в жизни отправиться путешествовать по России.

«Мы единственные из друзей нигде не были в России, кроме Омска. Так совпало, что у нас и еще одной пары отпуска выпали на одни даты. Мы предложили поехать на машине к Байкалу и по пути осматривать прилегающие регионы», — сообщил он.

Дорога на автомобиле из Омска в Иркутск заняла около четырех дней. Друзья ехали через Новосибирск, Кемерово и Красноярск, последним пунктом перед Байкалом был Иркутск, примерно в 70 километрах расположен один из самых популярных поселков на берегу озера — Листвянка. Без приключений поездка не удалась бы, подчеркивает омич.

«Сначала прямо на трассе у нас лопнуло колесо. Мы чуть не потеряли управление, но все-таки удалось вырулить. Под 30-градусной жарой ловили машину, которая помогла бы нам поменять колесо. Как оказалось, домкрат друзья выложили. Рядом были только поля и островки леса. Комары и слепни покусали нас очень быстро», — рассказал Дмитрий.

После того как колесо поменяли, путешественники остановились в Иркутске. Он был похож «на современный мегаполис, который неожиданно встретить так глубоко в России».

«Цены для приезжих немного высоковаты — особенно это касается отелей. Туры на Байкал стоили космически, поэтому мы решили как-то сами добираться. По приезде на озеро мы нашли гида, женщину. Она нас завела в такие красивые места и по вполне адекватной цене. Конечно, экскурсоводов там на берегу — как таксистов на выходе из аэропорта», — сказал Дмитрий.

По итогу первый отпуск по России удался, несмотря на небольшие трудности. Омич вместе с супругой теперь планируют поехать на Алтай и, возможно, даже добраться до Владивостока.

«Трястись по знаменитым русским дорогам — удовольствие не из приятных»

Дарья из Москвы окончила магистратуру и решила устроить себе заслуженный отдых — на поездку в Турцию денег у бывшей студентки не хватило, поэтому она решила впервые поехать на море в России, в Сочи или Крым.

«Найти билеты туда было невероятно сложно, в Крым вообще самолеты не летают. Я решила пойти именно по сложному пути и купила билет на самолет до Сочи, а потом села на автобус до Крыма. Трястись 10 часов по знаменитым русским дорогам, в особенности когда водитель говорит, что поедем по короткому пути, удовольствие не из приятных», — отметила она.

Заселилась девушка в дешевую гостиницу — на более дорогое жилье у москвички не хватило денег. Несмотря на старую и «убитую» мебель, в комнате было чисто и даже по-своему уютно.

«Будто оказалась у бабушки, только вместе с тобой живут еще десять человек. Единственное, моя комната не закрывалась — замок был сломан, и приходилось прятать деньги в матрас. В Крыму не везде можно оплатить картой, наличку нужно было иметь всегда при себе. Все остальное я носила с собой на пляж», — рассказала Дарья.

С ценами в Крыму, по сравнению с забегаловками в Турции, большие проблемы. По словам девушки, если хотелось поесть нормально, без излишеств, но и без изжоги, нужно было немного переплачивать.

«С кафешками была большая проблема, многие относились ко мне так, словно из Москвы все богатые только едут и готовы тратиться. Но у меня был ограниченный бюджет, и после оплаты счета, где было совсем мало, официанты смотрели на меня как на врага», — посетовала москвичка.

Впрочем, Дарье удалось осмотреть многие достопримечательности Крыма. С точки зрения видов и природы, она была приятно удивлена. Но что касается сервиса, по мнению девушки, юг России, пока не дотягивает до европейского уровня.

«Жаль, конечно, что на популярных курортах нет сегмента для туристов, которые не могут себе многого позволить. Даже в Германии и Испании мне удавалось провести шикарный отпуск, хотя денег особо не было. Но я надеюсь, что со временем уровень сервиса дотянет, а то и перегонит европейский. Теперь хочу отправиться куда-нибудь еще именно в России», — заключила она.