Рейс, которого не должно было быть. Кто виноват в авиакатастрофе над Боденским озером

Ровно 20 лет назад в небе над Боденским озером в Германии пассажирский самолет Ту-154М «Башкирских авиалиний» столкнулся с грузовым боингом немецкой авиакомпании DHL. В двух самолетах находился 71 человек, среди них – 52 ребенка. Все они погибли. «Газета.Ru» восстановила цепочку событий одной из самых громких авиакатастроф за всю историю, а эксперты в сфере безопасности полетов объяснили, кто был виноват в трагедии.

Рейс, которого не должно было быть

1 июня 2002 года в 18.48 по московскому времени российский самолет «Башкирских авиалиний» Ту-154 вылетел из Домодедово в Барселону чартерным рейсом. На борту находились 9 членов экипажа и 60 пассажиров, среди которых 52 ребенка – лучшие учащиеся специализированной школы ЮНЕСКО и победители различных олимпиад, получившие поездку в подарок от Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО.

Именно для детей, накануне пропустивших по ошибке сопровождающих свой самолет и приехавших в Шереметьево вместо Домодедово, организовали этот чартер по просьбе туристической фирмы. А также продали еще 8 билетов другим пассажирам, ожидавшим вылет в Испанию.

Жена одного из бортпроводников Айсыуака Якшидавлетова позже расскажет, что муж звонил ей перед вылетом, попросив приехать как можно скорее. После их встречи, когда она вернулась из аэропорта домой, перезвонил и попросил вернуться, но уже с дочкой, потому что у него «тревожно на душе». Она просила его отказаться от рейса, но Айсыуак не сделал этого.

Роковая ошибка

В 21.06 из Бергамо в Брюссель вылетел Boeing 757-200PF, выполнявший грузовой рейс.

Примерно через 15 минут и боинг, и российский Ту-154 оказались в небе над немецким Боденским озером, приближаясь друг к другу.

Управлением воздушным движением на этой территории занималась швейцарская компания «Skyguide». Один из двух ее диспетчеров, который должен был контролировать ситуацию в небе, в момент сближения самолетов отсутствовал на месте. Он ушел на перерыв, оставив работать за двумя терминалами сразу 34-летнего Петера Нильсена.

Также в тот момент в диспетчерском центре не работала часть оборудования, включая телефонную связь и автоматическое оповещение персонала об опасном сближении.

Видя два самолета на разных пультах, Нильсен пытался общаться то с одним бортом, то с другим, пока оба лайнера находились на одном эшелоне. Диспетчер заметил опасное сближение слишком поздно. И так же поздно передал российскому судну команду на снижение.

В кабинах сразу двух самолетов сработала система предупреждения об опасном сближении TCAS, требуя, чтобы Ту-154 срочно набирал высоту, а грузовой боинг – снижался. Но пилоты российского лайнера решили прислушаться к диспетчеру, игнорируя сигнал системы, так как спустя некоторое время Нильсен повторил команду снова. Решив, что рядом есть еще один самолет, которые не виден на экране, пилоты продолжили снижаться.

Между тем пилоты боинга передали Нильсену, что выполняют инструкции TCAS и тоже снижаются. Но диспетчер, работая у другого терминала и находясь на связи с другим самолетом, этого не услышал.

Столкновение и поиск виноватых

Два экипажа пытались совершить маневр в 21.35, увидев друг друга и полностью отклонив штурвалы, но было уже слишком поздно. В эту же минуту практически под прямым углом на высоте 10 634 метра они столкнулись.

Хвостовой стабилизатор боинга разрубил Ту-154 на две части. Падая, пассажирский лайнер разрушился в воздухе еще на четыре. Боинг в свою очередь от удара полностью потерял управление и в 21.37 упал на землю, потеряв оба двигателя. На борту самолетов погибли все находившиеся там 71 человек, 69 из них — граждане России и Белоруссии.

За все эти годы в Германии, Швейцарии и Испании прошло множество судов по делу об авиакатастрофе. Представители «Skyguide» сразу после трагедии отказывались признавать свою ответственность и обвиняли российских пилотов, которые, по их заявлению, неверно трактовали указания, что и привело к столкновению.

Как считает экс-командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов, когда речь идет об авиакатастрофе, одной причины этому быть не может. Но во главе их всех, включая трагедию над Боденским озером, стоит человеческий фактор.

«Диспетчер бегал от одного пульта к другому, но должен был увидеть, что на одном эшелоне идут и пересекаются два борта. Пилоты должны были слушать систему, ведь для этого она и существует. Тем не менее, даже в нынешнее время считается, что для пилота в приоритете слушать указание системы, но и игнорировать указания диспетчера нельзя. Если он говорит, что надо срочно изменять эшелон — такие указания надо выполнять срочно, потому что ситуации бывают скоротечны. Увы, мы не всегда принимаем верные решения: человеческий фактор часто играет большую роль в таких ситуациях — это неизбежно», – сказал «Газете.Ru» Романов.

Это же подтвердил эксперт в области безопасности полетов Алексей Власов. При этом, по его мнению, в большей степени в этой авиакатастрофе виноват диспетчер, а не пилоты, ведь именно он свел два самолета в одну точку.

«Столкновения в воздухе – не редкость. И пилотам, и диспетчерам всегда нужно быть готовым к тому, что где-то что-то может пойти не так. Система оповещения помогает, но не дает стопроцентной гарантии, что два воздушных судна не столкнутся. Поэтому пилоты прислушиваются к диспетчерам.

В ситуации с этой авиакатастрофы огромную трагическую роль сыграл человеческий фактор: диспетчер отвлекся, экипаж отвлекся, кто-то не так кого-то понял и случилось то, что случилось.

Итог здесь один: и тем, и другим нужно было хорошо и качественно выполнять свои обязанности, тем более зная об опасной ситуации. Обе стороны должны были контролировать воздушное пространство, но, к сожалению, они этого не сделали», – заключил Власов.

Суд и самосуд

Расследование причин трагедии, которое проводило Федеральное бюро по расследованию авиационных происшествий Германии, длилось 22 месяца. Результаты показали, что виноваты в трагедии именно диспетчеры «Skyguide». Также комиссия по расследованию признала, что экипаж Ту-154 действовал точно по инструкции. В частности, говорилось, что в том, что инструкции оказались несовершенными, нельзя винить пилотов. А ошибки и нарушения, допущенные Skyguide и диспетчером Нильсеном, не вызывали сомнений.

Суд в отношении сотрудников компании состоялся только в 2007 году: четырех менеджеров признали виновными в причинении смерти по неосторожности, одному из них выписали штраф, а еще троих приговорили к году заключения с отсрочкой в исполнении наказания. Четверых обвиняемых оправдали. Некоторые из подсудимых обвиняли в произошедшем Нильсена, тогда как сторона обвинения настаивала, что столкновение произошло не только по его вине, поскольку он работал в стрессовых условиях из-за многочисленных нарушений на рабочем месте.

В течение еще нескольких лет после этого на «Skyguide» и «Башкирские авиалинии» было подано несколько судебных исков с требованиями компенсаций, но все они были отклонены.

24 февраля 2004-го в Швейцарии россиянин Виталий Калоев убил диспетчера Нильсена на пороге его дома, все это происходило на глазах его жены и детей. Калоев потерял в авиакатастрофе жену Светлану, сына Константина и дочь Диану.

Изначально Калоев законным путем добивался встречи с Нильсеном, однако в «Skyguide» ему ответили, что компании и диспетчеру не за что извиняться. Калоев обратился в частное детективное агентство. Придя домой к Нильсену, он хотел услышать извинения, но тот ударил его по руке, выбив фотографию семьи россиянина. Тогда Калоев нанес диспетчеру 12 ножевых ранений и 26 октября 2005 года был приговорен швейцарским судом к 8 годам заключения за убийство. Примечательно, что в «Skyguide» знали о повышенном интересе к Нильсену со стороны россиянина, из-за чего диспетчер приобрел пистолет для самообороны, но, когда Калоев пришел к нему домой, оружие лежало в сейфе.

«Если бы он просто извинился, ничего бы этого не случилось», — говорил Калоев на суде, добавив, что он извинится перед семьей Нильсена и что ему «жаль его детей».

Брат Виталия Калоева Юрий впоследствии утверждал, что наказание в отношении диспетчеров было «формальным и запоздалым», и допустил, что убийства Нильсена, возможно, удалось бы избежать, если бы суд над причастными к катастрофе состоялся раньше.

В 2006 году швейцарский апелляционный пересмотрел дело Калоева и, приняв во внимание смерть его жены и двоих детей в результаты катастрофы, сократил срок до 5 лет и 3 месяцев. Это решение дало право на досрочное освобождение.

12 ноября 2007 года Калоев был освобожден и вернулся в Россию. В 2013-м он женился, а в 2018-м у него с супругой родились близнецы.

close 100% Архитектор Виталий Калоев у могилы своих родных, погибших в при столкновении двух самолетов над Боденским озером в Германии, 2007 год Eduard Korniyenko/Reuters

«Жизнь сложнее закона. Я говорю только за себя — я исчерпал все законные способы добиться справедливости», — объяснял Калоев.

Сегодня на месте трагедии около немецкого Юберлингена в память о погибших установлен мемориал «Разорванная жемчужная нить», который символизировал жемчужное ожерелье Дианы Калоевой, найденное ее отцом Виталием почти невредимым там, где произошла катастрофа. Калоев спустя 8 лет после убийства Нильсена признался, что легче ему от этого не стало.