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Общество

Музей Валентины Терешковой сгорел под Ярославлем. Избу могли поджечь

После пожара в доме-музее Терешковой под Ярославлем возбуждено дело о поджоге

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Космос (музей В. В. Терешковой)

Космос (музей В. В. Терешковой)

alexpokal/wikimapia.org
В селе Никульское Тутаевского района Ярославской области в ночь на среду случился пожар в музее «Космос». Выгорела деревянная изба — копия дома, где когда-то жила первая женщина-космонавт и депутат Госдумы Валентина Терешкова. Возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы подозревают, что это был поджог.

Борьба с огнем

Как сообщается на сайте музея, пожар начался в ночь с 21 на 22 июня в музее «Космос» — филиале Ярославского музея-заповедника.

«В реконструированной деревенской избе, которая является частью музея, сработала пожарная сигнализация. В настоящее время пожар ликвидирован. Мемориальные вещи не пострадали. Устанавливаются причины возгорания», — говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 02:36. Прибывшие на место происшествия спасатели увидели открытое горение в одноэтажном деревянном доме-музее общей площадью 48 квадратных метров. К месту пожара также выехал начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области.

«По предварительной информации, загорание началось в подполье деревянного дома-музея, далее огонь распространился на основное помещение деревянного строения. В 03:42 пожар был локализован, в 03:56 ликвидировано открытое горение на площади 63 квадратных метра, полная ликвидация возгорания объявлена в 06:14», — уточняется на сайте МЧС.

Спасатели отметили, что с задней стороны деревянного дома, находится галерея – переход в основное здание музейного комплекса. Именно по ней огонь «тягой перешел и в основное кирпичное здание».

«Основное здание музея и его экспонаты удалось отстоять. В результате в кирпичном здании музея закопчены стены и некоторые экспонаты. Кроме того, из-за конструктивных особенностей строения возникла необходимость применения специальной техники по удалению дыма из поврежденных помещений, что позволило уменьшить воздействие негативных факторов пожара на экспонаты», — рассказали в главке МЧС по Ярославской области.

В ведомстве уточнили, что причины пожара устанавливаются, пострадавших и эвакуированных нет.

Поджог

Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи со случившимся.

Сотрудникам прокуратуры предстоит оценить, насколько в музее выполнялись требования о пожарной безопасности. В ведомстве также задумались о возбуждении уголовного дела по статье «об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога».

Вскоре стало известно, что региональный следственный отдел МВД возбудил уголовное дело по факту поджога.

«Следственным отделом МО МВД России Тутаевский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 2 частью 167 статьи УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога — по факту поджога музея в поселке Никульское Тутаевского района», — говорится на сайте МВД по Ярославской области.

В ведомстве добавили, что назначены необходимые экспертизы, следователи также пытаются установить личности подозреваемых. Согласно законодательству, за поджог предусмотрено «максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет».

Музей-изба Терешковой

Музей «Космос» открылся на родине первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в селе Никульское в 1975 году. Он расположился в двух зданиях, объединенных в общий комплекс.

Согласно открытым источникам, мемориальная часть музея — крестьянская изба, воссозданная по описаниям Терешковой и ее родственников. Настоящий родительский дом первой женщины-космонавта находился в деревне Большое Масленниково в полутора километрах от Никульского, но он не сохранился. А вновь построенный деревенский дом сделан по образцу сохранившегося в наши дни дома матери отца Терешковой, в котором семья космонавта и депутата Госдумы жила в годы войны. Предметы для интерьера музея сотрудники заповедника собирали в окрестных деревнях.

Сама экспозиция размещается в отдельном здании, музей является культурным центром села.

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