Женщины на экспорт: как Российский экспортный центр помогает бизнес-вумен

Совет Федерации и Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение об организации ежегодного Всероссийского конкурса центров поддержки экспорта «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте». На протяжении уже пяти лет экспортный центр реализует программу Made in Russia («Сделано в России»), призванную помочь лучшим производителям России выйти на международные рынки и гарантировать зарубежному потребителю безопасность и качество товаров. Почему в данном случае акцент сделан именно на деловых женщин, – в материале «Газеты.Ru».

«Конкурс должен привлечь внимание к женскому экспорту как части женского предпринимательства и кооперации. Поддержка таких инициатив в регионах – важный трек в работе Совета Федерации. Мы знаем, что у руля многих успешных и амбициозных компаний стоят российские предпринимательницы, и рады поддерживать инициативы, которые будут создавать более комфортные условия для них по всей стране», – прокомментировала подписанное соглашение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Наша задача — создать женщинам-предпринимателям благоприятные условия для занятия бизнесом, особенно для начинающих бизнес-вумен. Конкурс среди центров поддержки экспорта – один из проектов, которые мы решили запустить в этом году в рамках женской повестки. Мы будем выявлять и популяризировать лучшие практики региональных Центров поддержки экспорта по работе с предпринимательницами, чтобы в каждом регионе России женщины знали, что они всегда могут обратиться за помощью и покорять новые горизонты», — заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. В соответствии с подписанным документом экспортный центр разработает методологию и обеспечит организационно-техническое сопровождение мероприятия, а Совет Федерации обеспечит конкурсу информационную поддержку.

Женская повестка

Гости и участники ПМЭФ-2022 могли посетить киберкафе с сотрудником-роботом. И это не просто кусок пластика с электронной начинкой, а настоящая женщина-робот. Дуняша, именно так зовут андроида, продает гостям кофе, напитки и мороженое. Пока клиент ожидает заказ, она не позволит скучать: приятная беседа, комплименты собеседнику и даже предложение послушать музыку. Дуняша – это высокотехнологичная российская разработка компании «Промобот», которая в полном смысле воплощает идею бренда Made in Russia, которому РЭЦ сейчас дает новую жизнь.

«Женская повестка в мире и в России все больше проникает во все сферы жизни. Высокие технологии – не исключение, – отметила Вероника Никишина, выступая на сессии «Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы» ПМЭФ 2022. – Например, большинство цифровых инфлюенсеров в мире – тоже женщины. Я говорю о виртуальных 3D-моделях, созданных с помощью компьютерной графики персонажах, у которых есть свои характеры, истории, взгляды и собственный стиль ведения социальных сетей».

В высоких технологиях женщины обосновались так же прочно, как и в традиционном бизнесе. Например, основательница одного из самых известных брендов одежды в России Monochrome Алиса Боха в буквальном смысле создала тренд на оверсайз-одежду, основала собственное производство и с нуля сделала собственный модный бренд.

Как поддержать бизнес-женщин в России? На этот вопрос Алиса отвечает, как и большинство мужчин: «Бизнес не нужно поддерживать, ему просто нужно не мешать. Не важно, мужчин это бизнес или женщин. Дайте просто работать», – заявила она «Газете.Ru».

Вдохновитель и генеральный директор компании «Нейротренд» Наталия Галкина создала нейрокоммуникатор для тех, кто ограничен в возможностях и не может двигаться и говорить. С помощью удобной нейрогарнитуры, которая выглядит как «шапочка» на голову со встроенными электродами, люди после инсультов, с серьезными неврологическими заболеваниями могут общаться друг с другом и со своими родными и близкими, просто подключив ее к компьютеру дома. Это социальный проект и один из ярких примеров отечественных технологий, про которые с гордостью можно говорить: «Сделано в России».

Известному российскому эксперту в области красоты, топ-визажисту и производителю собственной линейки косметики Елене Крыгиной удалось выйти со своей продукцией Made in Russia в Китай буквально за один месяц. Каким образом? «Это суперкрутой результат», – говорит сама Елена Крыгина. – И так быстро все было сделано благодаря помощи команды из Российского экспортного центра, взявшей на себя решение огромного количества задач. От нас требовалсятолько зарегистрированный товарный знак в Китае, – рассказала «Газете.Ru» Елены Крыгина. – Все остальные бизнес-процессы реализованы ими».

Made in Russia

С 2017 года Российский экспортный центр реализует программу Made in Russia, призванную помочь лучшим отечественным производителям России выйти на международные рынки и гарантировать зарубежному потребителю безопасность и качество товаров. Проект предусматривает рекламное и информационное сопровождение за рубежом, маркетинговые исследования позиционирования российских товаров на международных рынках. Доступ к инструментарию поддержки получают компании, прошедшие строгую двухуровневую систему сертификации.

На сегодняшний день сертифицировано уже более 500 товарных позиций, под брендом Made in Russia работает электронный каталог экспортной продукции (www.madeinrussia.com), запущен специальный YouTube-канал для публикации видеороликов о компаниях, участвующих в программе.

Рекламная кампания по продвижению российских предприятий и товаров под маркировкой Made in Russia действует с 1 октября 2017 года в 11 странах мира.

«Главная ценность программы «Сделано в России» — ее клиентоцентричность, – отмечает Вероника Никишина. – Кстати, именно женщины стали одними из первых, кто активно начал поддерживать бренд «Сделано в России»». По ее словам, женщины чаще находят компромисс, уделяют больше внимания новым креативным идеям, сильнее опираются на принципы равенства и справедливости. Все это зачастую делает их работу более эффективной. «Я уверена: именно женский взгляд поможет построить новую архитектуру не только в международных отношениях, но и в бизнесе в целом», – говорит глава РЭЦ.

Новые инструменты

Российский экспортный центр, в свою очередь, разработал целую систему мер, чтобы помочь женщинам выходить на экспорт и преодолевать трудности, которые не знакомы мужчинам. Так, стартовал еще один проект центра – «Почему женщины экспортируют». Это серия онлайн-мероприятий по экспорту через маркетплейсы для женщин-предпринимателей. Проект создан для привлечения внимания к возможностям экспорта по онлайн-каналам интернет-торговли. По сути, это пошаговый разбор реальных кейсов, участницы имеют уникальную возможность получить оценку своей бизнес-идеи от женщин, которые уже прошли этот путь. А первый кейс будет от Елены Крыгиной.

Форум «Сделано в России» состоится в Москве в 20-22 октября этого года. Причем планируется выделить отдельный трек, посвященный только женскому предпринимательству.

Кроме того, на форуме будут награждены победители всероссийского конкурса «Экспортер года», в котором появилось несколько новых номинаций, в том числе — «Лучшая женщина-экспортер».

При этом Российский экспортный центр продолжает создавать новые инструменты, которые помогут женщинам реализовать экспортный потенциал. Так, Школа экспорта РЭЦ разработала пособие «Деловая коммуникация в экспортной деятельности. Гендерные особенности». Оно позволит понять, как правильно вести переговоры с представителями стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки в ситуациях, когда одной из сторон в переговорах выступают российские бизнес-вумен.

«Женщины меняют экспорт, меняют бизнес, меняют мир», – говорит Вероника Никишина. А РЭЦ, по ее словам, не просто наблюдает за этим со стороны, но и становится одним из архитекторов будущего женской кооперации во всем мире.