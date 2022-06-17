Мораторий на банкротство: что изменит новый законопроект

Госдума предлагает изменения

Государственная Дума во главе с председателем Вячеславом Володиным крайне внимательно относится ко всем законопроектам, влияющим на экономическую стабильность россиян. Изменения в мораторий предложил внести заместитель председателя комитета по экономической политике ГД Станислав Наумов. Новый законодательный акт предполагает ряд изменений в закон о несостоятельности, главное из которых – уточнение круга лиц, на которых распространяется мораторий. Согласно законопроекту, это будут только лица, обладающие признаками банкротства.

Это позволит конкретизировать, на кого распространяется мера поддержки, поскольку сейчас мораторий действует на всех юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей. Единственное исключение в настоящее время составляют застройщики многоквартирных домов, включенных в единый реестр проблемных объектов.

Также проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные положения законодательных актов Российской Федерации» предполагает, что должники будут направлять заявления судебному приставу-исполнителю, чтобы приостановить исполнительное производство по требованиям, возникшим до введения моратория.

Напомним, что мораторий на банкротства был введен постановлением правительства с 1 апреля сроком на шесть месяцев. По сути, он дублировал мораторий времен пандемии, только на этот раз в документе не был определен круг лиц. Иными словами, пострадавшими от санкций признали всех – и физлиц, и индивидуальных предпринимателей, и юрлиц, вне зависимости от того, связаны ли они с импортом и хранят ли деньги на счетах в швейцарских банках.

Именно поэтому представители финансового рынка с самого начала введения моратория говорили о необходимости его корректировки, а в Госдуме на основании полученных запросов приняли решение о необходимости оперативной поддержки и организации широкого обсуждения и доработки законопроекта.

На кого повлиял мораторий

Изменения в мораторий поддерживают участники финансового рынка, на которых непосредственно сказалось введение этого ограничения. Поскольку мораторий останавливает взыскание на заложенное имущество и исполнительные производства по требованиям, возникшим до 1 апреля, последствия особенно существенны для кредиторов-взыскателей. В ряде случаев эти организации лишаются большей части своего дохода и могут сами стать банкротами.

Из-за максимально широкого круга лиц, на которых распространяется действие моратория, остановилась работа по текущим исполнительным производствам, в том числе, по информации ФССП России, в отношении более 55 млн юридических лиц.

«Мы получили 55 млн должников, освобожденных от уплаты долгов на общую сумму порядка 5 триллионов рублей. Все кредиторы оставлены без правовой защиты. Причем, по идее, мораторий должен быть направлен на помощь лицам, пострадавшим от обстоятельств, из-за которых он был введен. Но очевидно, что пострадали далеко не все. Предложенные поправки в мораторий позволят изменить это», — говорит председатель некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) Андрей Емелин.

По мнению экспертов НСФР, мораторий в текущей редакции создает финансовые риски для всех категорий кредиторов, как государственных (ФНС России, ФТС России, ПФР), так и частных: финансовые организации, ресурсоснабжающие организации, организации ЖКХ, операторы связи и другие.

Соответственно, далее по цепочке пострадают и физические лица – сотрудники организаций, которые потеряли существенную часть своего дохода. Так, например, если предприятия малого и среднего бизнеса не будут получать в полном объеме оплату за свои товары и услуги, у них просто не будет денег, чтобы выплачивать зарплату.

Что же касается физических лиц, являющихся должниками, на них негативно сказывается неопределенность моратория. В отдельных случаях с них продолжают принудительно списывать долги, при этом банки не передают средства в ФССП, а замораживают их на счете. А значит, гражданин уже не может ими воспользоваться. В то же время, поскольку приставы не получили деньги и не передали их взыскателю, а тот, в свою очередь, не передал данные в Бюро кредитных историй, гражданин остается должником по документам.

«Тотальность моратория из-за неопределенности самого понятия «моратория» создала проблемы и игнорировала возможность активной позиции должников», — считает заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Внесение поправок позволит это изменить, так как должники теперь будут сами заявлять о желании воспользоваться мораторием. Эльман Мехтиев также отмечает, что мораторий создает неравные условия для субъектов экономической деятельности, поскольку для кредиторов, в отличие от должников, не было введено никаких дополнительных защитных механизмов.

«Мы изучили, какие меры есть для защиты должников – это и ипотечные каникулы, и кредитные каникулы, сохранение ежемесячного дохода должника-гражданина в размере не ниже величины прожиточного минимума, несудебное банкротство. Возникает вопрос, зачем нужен тогда мораторий?» — комментирует эксперт.

Масштабные последствия

Особенно чувствительными для населения могут стать последствия моратория для сферы ЖКХ, поскольку ресурсоснабжающие организации не смогут в должной мере исполнять свои обязательства при отсутствии существенной доли платежей. А долги в сфере ЖКХ уже сейчас составляют 1,4 трлн рублей. Только на 1 апреля, по данным Ассоциации региональных расчетных центров, в работе было 300 млрд исполнительных листов по долгам в отрасли.

Поскольку сейчас представители организаций ЖКХ лишились возможности взыскивать средства с должников через суд и не могут назначать пени, долги лишь продолжат накапливаться, и средств на исполнение текущих обязанностей будет все меньше. На чем-то неизбежно придется экономить, а какие-то работы – откладывать.

По мнению директора Ассоциации Ольги Селляховой, ситуация осложняется тем, что жилищно-хозяйственный комплекс должен сейчас готовиться к зиме, проводя множество ремонтов. А денег на это нет.

Социальная значимость сферы ЖКХ проявилась и в том, что мораторий на проведение плановых проверок бизнеса на нее не распространился, ведь предприятия отвечают за жизнеобеспечение. Как отметила исполнительный директор Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова, работе мешает повышенное внимание со стороны правоохранительных органов. Однако еще хуже то, что вслед за ограничением назначений пени и штрафов в пандемию подоспел мораторий на банкротства.

Своеобразная «индульгенция на пени и штрафы» позволила вносить средства не своевременно, а когда придется, а введенный мораторий – дал возможность не платить вообще без опаски, что деньги будут взысканы принудительно. В результате в России официально можно констатировать провал по коммунальным платежам. А пострадать от него могут в том числе и законопослушные налогоплательщики, поскольку непроведение из-за отсутствия средств запланированных работ может проявиться авариями зимой, не говоря уже о том, что, по словам экспертов, в настоящий момент денег не хватает на закупку реагентов для очистки водопроводной воды.

«В первый месяц действия моратория мы недополучили 13% платежей, в следующий - 33%, потом собрали на 35% меньше в сравнении с предыдущим. В стране провал платежей в зависимости от региона достигает 60%. При этом отключить должников от холодной воды или канализации мы не имеем права. Как работать?» — недоумевает Довлатова.

Изменить сложившуюся ситуацию должен новый законопроект, который позволит превратить мораторий из «тотального» в адресный. Все это должно позитивно сказаться на финансовой дисциплине должников, которая была серьезно подпорчена из-за введения массового моратория.

Учитывая остроту проблемы, автор законопроекта Станислав Наумов планирует внести его на рассмотрение уже в весеннюю сессию Госдумы. Кроме того, депутаты хотят запросить у Минэкономразвития, как автора первоначального моратория, оценку фактического воздействия данной меры.