В Москве женщину задержали по делу о госизмене. Ее подозревают в разглашении гостайны

В Москве суд арестовал россиянку по подозрению в государственной измене. Екатерину Завалишину заключили под стражу на два месяца. Подробности дела не разглашаются, поскольку ей вменяется передача представителю иностранного государства сведений, составляющих гостайну. После начала военной операции на Украине российская Генпрокуратура сообщала, что в качестве госизмены может трактоваться почти любая поддержка иностранного государства «в действиях против безопасности РФ».

Лефортовский районный суд Москвы на два месяца арестовал гражданку РФ по подозрению в госизмене. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«В отношении Завалишиной Екатерины Сергеевны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК («Государственная измена»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — заявили в суде.

Женщину задержали оперативники ФСБ. Заседание по избранию Завалишиной меры пресечения прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены. Источник агентства отметил, что гражданке инкриминируется передача представителю иностранного государства информации, составляющей государственную тайну. О каком иностранном государстве идет речь, он не уточнил.

Официальные комментарии следствия и адвокатов арестованной на данный момент отсутствуют.

По статье УК РФ о госизмене предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Согласно определению УК, государственная измена подразумевает шпионаж, выдачу иностранному государству либо международной или иностранной организации гостайны, а также оказание иностранному государству любой помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.

После начала на Украине специальной военной операции ВС РФ российская Генпрокуратура напомнила, что поддержка россиянами других государств может квалифицироваться как госизмена.

К таким действиям могут относиться «оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи» иностранной структуре – в том числе и государственной. Однако при этом действия иностранного государства или организации должны нести в себе угрозу безопасности России.

В последнее время дела о госизмене российские суды рассматривают по несколько раз в месяц. 25 мая Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал бывшего военнослужащего по контракту Руслана Артыкова виновным в государственной измене.

«Артыков Руслан Ахметбаевич признан виновным по ст.275 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания «старший лейтенант»», — сказал источник «Интерфакса».

В начале мая Лефортовский районный суд Москвы по подозрению в госизмене арестовал россиянина Виталия Владимировича Кривошлыка. По данным источников «Интерфакса» и «Известий», мужчину обвинили в передаче представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну. Дело также маркировано грифом «совершенно секретно», поэтому подробности неизвестны.

Расширение понятия

Сегодня, 14 июня, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, расширяющий понятие госизмены.

Соответствующий проект закона ранее был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В статью 275 УК РФ предлагается включить новый состав преступления — «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ».

За данное преступление будут наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Дело Сафронова

Большой резонанс имеет дело о госизмене журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Он был задержан ФСБ в июле 2020 года. По версии ФСБ, россиянин работал на одну из спецслужб НАТО, собирая и передавая сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. В частности, он якобы передал Чехии секретную информацию, связанную с поставкой оружия и действиями российских Вооруженных сил в Африке и на Ближнем Востоке, утверждает следствие.

Адвокат Иван Павлов (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод по делу о госизмене. Согласно информации следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности российских военных в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии.

Журналист назвал «секретом Полишинеля» якобы переданные им чешской разведке данные о военной деятельности России на Ближнем Востоке. Информацию, по его словам, легко найти в интернете: для этого необходимы ноутбук и всего три часа.

Сафронов полностью отрицает предъявленные ему обвинения и отказывается от сделки со следствием.