«Он убил деда и хотел убить сестру, ее дочь и мать. Семья от него отреклась»

На Алтае из колонии-поселения в селе Майма сбежал заключенный – 43-летний рецидивист Василий Титанаков. Он был судим девять раз, на свободу должен был выйти в 2024 году. В июле этого года мужчина мог ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Титанаков объявлен в розыск, а его родственники опасаются за свои жизни – он угрожал убить сестру, племянницу и собственную мать. Полиция ищет его в лесах региона.

Полиция пытается установить местонахождение 43-летнего заключенного Василия Титанакова, совершившего побег из колонии-поселения №3 в селе Майма в Республике Алтай. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Сбежавший был осужден на 10 лет по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). По данным СМИ, это девятая судимость Титанакова. Ранее мужчина отбывал срока за покушение на убийство, кражи, грабежи и побои. В местах лишения свободы с перерывами он пребывал с 20 лет.

Освободиться Титанаков должен был в 2024 году. В этом июле он также мог подать ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО). Полиция по факту побега возбудила уголовное дело по статье 313 УК РФ («Побег из мест лишения свободы»).

Родственница мужчины сообщила «Газете.Ru», что ранее Титанаков угрожал убить сестру, ее дочь и мать.

«Я его давно не видела — он как деда убил, так и ничего про него известно больше не было. Они с другом сидели и он 90-летнего дедушку по голове поленом ударил. Он хотел убить сестру, ее дочь и мать. Титанаков ужасный человек: агрессивный, выпивает сильно. С ним нельзя связываться. Он полжизни в тюрьме. Семья от него отреклась», — сказала она.

Пока мужчину не поймали, вся семья опасается за свою жизнь. По словам родственницы, его видели неподалеку от дома сестры.

«Сейчас боимся очень, пока он в бегах. Утром к сестре приезжали сотрудники правоохранительных органов, все проверяли, искали его. Ходили вокруг дома, залезли на вышку. Его видели около ее дома, он сидел в таком месте, у нас она называется березовая гора. Сначала подумали: дед какой-то ходит, грибы собирает. Заметил нас — и как побежал», — добавила женщина.

Местная жительница в комментариях к посту о розыске Титанакова также рассказала о том, что полиция прочесывает окрестные леса:

«Шаримся мы вчера по лесу в Соузге с маленьким ребенком, собираем землянику, тут менты с мигалками по лесу мчат. Остановились, спрашивают — не видели ли кого подозрительного в лесу? Ну, в лесу все подозрительные. Говорят, ищем мужика — очень большого и здорового. Хоть бы предупредили, что такой отморозок по лесу ходит».

Случай в Хакасии

В августе 2021 года другой мужчина, отсидевший 18 лет за убийство женщины и ее беременной дочери 36-летний Федор Панов, вернулся в родное село Джирим в Хакасии. Целый месяц местные жили в страхе — мужчина вел себя агрессивно, утверждал, что у него шизофрения, и угрожал соседям расправой.

В ночь на 5 августа Панова задержали за убийство семьи из пяти человек. Как рассказала «Газете.Ru» соседка убитых, если бы не бдительность односельчан, жертв могло быть больше.

Панов зарезал супружескую пару Хнычевых, их 20-летнего сына-инвалида, а также семилетнюю внучку и брата главы семейства.

«После расправы над семьей он ломился в другой дом — там проживает девушка и двое малолетних детей. Ее спасло то, что она успела закрыться», — сказала соседка убитых. Односельчане схватили Панова и собирались линчевать.

Прибывшая на место полиция успела задержать убийцу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии». В апреле 2022 года суд приговорил его к пожизненному заключению, Панов полностью признал вину.