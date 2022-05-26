«На очереди — изменение или отмена ЕГЭ»

В России намерены отказаться от двухуровневой (бакалавриат и магистратура) Болонской системы в пользу специалитета. При этом в Госдуме выступают за то, чтобы вместе с ней была реформирована и система экзаменов в школах. Депутат Александр Хинштейн заявил, что «он против ЕГЭ», однако не хочет, чтобы высшая школа превращалась в закрытую касту. Но в Рособрнадзоре уверены, что отмена единого экзамена приведет к возмущениям, вплоть до митингов.

С выходом из Болонской системы Россия должна отказаться и от Единого госэкзамена (ЕГЭ), считает депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, это возможно.

«Активно идет разговор об отмене Болонской системы и, как следствие, ЕГЭ. Я против ЕГЭ. Но я также против того, чтобы высшая школа превращалась в закрытую касту, куда будет невозможно пробиться абитуриенту из «рабоче-крестьянской» семьи. Не надо сохранять ЕГЭ, чтобы новые ломоносовы поступали в вузы», – цитирует его Telegram-канал издания URA.RU.

Хинштейн предлагает сделать вступительные экзамены максимально прозрачными и честными. «Как этого достичь — вопрос, на который обязательно следует ответить и государству, и обществу», — полагает парламентарий.

Подобное мнение выразил и глава КПРФ Геннадий Зюганов: «Одновременно [с выходом из Болонской системы] нужно заканчивать и с ЕГЭ, который порушил лучшую в мире русско-советскую систему образования».

Политик уверен, что двухуровневая европейская система образования, которая существует с 1999 года, «угробила подготовку специалистов». «В итоге — деградация кадров», — констатировал он.

Глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев обратил внимание, что отмена Болонской системы несет в себе риски. Например, могут возникнуть проблемы с признанием дипломов вузов России за рубежом.

Также важно, чтобы студенты не потеряли мотивацию учиться при отмене балльно-рейтинговой системы. Метелев считает, что можно «заменить форму, но оставить суть».

Депутат утверждает, что решение об отмене в России Болонской системы в России «назревало давно». По его словам, родители и педагоги «вздохнут с облегчением», так как они требовали пересмотра процесса образования почти 20 лет: «Недостатки ЕГЭ, сплошные тесты, пересмотр педагогических программ, обрезанный диплом бакалавра — это не исчерпывающий перечень минусов процесса».

Руслан Вакуленко, профессор Лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова, в комментарии Е1 пояснил, что российские власти приняли европейскую систему, так как иностранные работодатели считали дипломы об образовании в РФ недействительными и студентам приходилось продолжать обучение за границей.

«Мы перешли на систему, которая нас якобы уравнивала по возможностям быть нанятыми работодателем из-за рубежа, и наши дипломы воспринимали бы, как и другие, на самом деле этого ничего не прошло», — напомнил Вакуленко. По его мнению, причина этого — отношение к стране.

«Система советского образования, на мой взгляд, одной из самых лучших была в мире. Потому что она действительно отличалась своей глубиной и качеством образования», — сказал он.

В то же время глава Рособрнадзора Анзор Музаев заверил, что отказ от Болонской системы не повлияет на школьные экзамены. Он подчеркнул, что ЕГЭ имеет единое содержание, предоставляет равные права и единую возможность поступления в любой вуз России.

«Думаю, ни у кого не возникнет вопроса, чтобы этих прав лишить наших выпускников, родителей и так далее», — отметил Музаев.

Если вернуться к старому формату, когда «каждая школа проводит экзамен, а потом высшее учебное заведение проводит экзамен», это лишит выпускников возможности поступить в пять вузов.

Он обосновал это тем, что абитуриентам может попросту не хватить времени, а «расписание под человека никто не будет делать».

Отмена ЕГЭ, по его мнению, может спровоцировать возмущение россиян вплоть до митингов, так как при отказе от единого экзамена ограничивается право на шанс поступить — «мобильность сразу у нас теряется». «Я не думаю, что сейчас школы и вузы в одночасье готовы к старой модели», — добавил глава Рособрнадзора.

Тем не менее в Госдуме утверждают, что в настоящее время «на очереди — изменение или отмена ЕГЭ и дебюрократизация системы образования в целом». Такое мнение выразил в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Болонская система — это «прожитый этап». Необходимо создать новую систему образования так, чтобы в ее основе были «интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что ЕГЭ в этом году планируют сдать 724 тыс. выпускников.