«Наша эпоха уникальна»: жители Донбасса высказались о восьмилетии независимости

Донецкая народная республика в среду, 11 мая, отметила восьмилетие провозглашения независимости впервые в статусе суверенного государства, официально признанного Россией. Аналогичные торжества сегодня, на день позже, состоятся и в Луганской народной республике. В ДНР в целях безопасности были отменены массовые шествия и митинги, но города и поселки украсили баннерами и флагами, а люди вышли на улицы с цветами. В Луганске запланирован праздничный концерт, на который приедут российские артисты. «Газета.Ru» собрала истории жителей ЛДНР, которым многое пришлось пережить в ожидании, пока их жизнь изменится к лучшему.

«Все мы дети родом из войны»

В ДНР и ЛНР впервые празднуют независимость обеих республик в статусе государств, чей суверенитет был признан Россией в соответствии с указом от 21 февраля текущего года. Хотя определенные ограничения по части празднования диктуют повышенные меры безопасности в регионе, местные жители все равно чувствуют и торжественность момента, и его важность для Донбасса. Ранее не менее бурные эмоции вызвало празднование Дня Победы.

«Все мы дети родом из войны...С ранних лет бабушки, дедушки и ветераны Великой Отечественной войны воспитывали нас. Именно они научили нас любить свою Родину, быть честными и смелыми, они рассказывали нам истинную историю, правдивую. В ответ мы могли дать им свою любовь, внимание и заботу. И искренние улыбки, и эмоции. В такой день мы не могли не поздравить ветеранов. Мы хотели и мечтали провести этот день с ними, несмотря ни на что», — говорит Валентина Михайлюк, рассказывая о поздравлениях от лица Молодежного парламента ДНР.

Молодежный парламент ДНР опубликовал несколько видео, посвященных недавнему 9 мая. На одном из них жители уже освобожденного Старобельска рассказывают, как долго ждали Дня Победы, а на другом счастливые ветераны с гордостью носят на груди Георгиевскую ленту, запрещенную властями Украины с 2017 года.

На канале администрации Макеевки опубликовано письмо 22-летней Анастасии, рассуждающей о важности обретения родного дома, который ничто не способно заменить. «Мой дядя после того, как несколько месяцев прожил за границей, вернулся домой. Он рассказывал мне, что, несмотря на то что там все хорошо, страна процветает, ему все равно не хватало чего-то важного. «Русской души», так он это описал. И я понимаю его. Нет на земле места лучше, чем родной дом», — делится мнением девушка.

Сложившаяся ситуация и грядущие перемены волнуют не только взрослых, но и юных граждан региона.

«Наша эпоха уникальна, удивительна, мы живем во времена больших перемен. Плохо ли это? Сложно сказать. Ведь таким образом моя Родина может прийти к чему-то новому, вернутся к родным истокам. Туда, где любят и ждут, туда, куда стремились все эти годы и душой, и сердцем, отвергая все попытки навязать нам любовь к ненавистной Украине. Я люблю и горжусь Россией, я патриот, для меня не может быть другой Родины», — цитируют 15-летнюю Елизавету в Telegram-канале местного отделения общественного движения «Донецкая республика» Макеевки.

«ДНР – это место будущего»

Несмотря на трудности, жители Донбасса надеются на счастливое будущее – без необходимости каждый день браться за оружие, воевать и хоронить убитых близких.

«Уже восемь лет украинские террористы обстреливают Донбасс и мой любимый город — Ясиноватую. В 2014 году, в самом начале боевых действий я еще учился в школе, и был сильно маленький, но после начала спецоперации я понял, что силы и терпение закончились. Пора действовать. В моем городе гибнут люди: одноклассники, соседи и просто знакомые. Разрушается инфраструктура. Устал морально. Тогда я принял решение, что пора действовать, и вступил в ряды Народной милиции. Встал на защиту Отчизны», — делится активист местного штаба Народной дружины города Ясиноватая.

По его словам, во время недавнего разговора с отцом зашла речь о прабабушке активиста Людмиле Яковлевне (1922-1993), которая с начала войны участвовала в обороне Ленинграда, а после откликнулась на призыв родины о восстановлении Донбасса. В Донецке она работала в Научно-исследовательском институте горноспасательного дела заведующей химической лаборатории.

«Разработала и внедрила в производство самоспасатели СП-2М и ШС-7М, чем спасла жизни тысячи шахтерам Советского Союза. За это была удостоена звания «Лауреат государственной премии УССР», была награждена медалью «За трудовую доблесть» и многими другими трудовыми наградами. Она для меня пример и мотивация. Мои прадедушки пропали без вести, о них я ничего не знаю, к сожалению. Только немного из рассказов папы. Уверен, что для своего сына в будущем я тоже стану примером и гордостью», — заключил он.

Учащаяся 11Б класса Карина полагает, что люди – это единое целое, и именно сплоченность помогает нам строить нашу жизнь так, как мы того желаем.

«ДНР — это место будущего. Конечно, в Республике еще много трудностей, но я уверена, что будущее в наших руках. Донецкая Народная Республика — это то место, где люди гордятся своим государством. Мы, выпускники 11 классов с оптимизмом смотрим в будущее. Мы знаем, что наши замыслы осуществятся, надежды не угаснут, мечты сбудутся. И хочется верить, что у Донецкой Народной Республики не только славное прошлое, хорошее настоящее, но и прекрасное будущее!» — уверена школьница.

Очевидно, что на территории Донбасса еще предстоит решить множество проблем, и процесс этот будет сложным, однако местные жители верят, что в конце концов в регион придут мир, покой и благополучие.

«Я с оптимизмом смотрю в будущее, ведь уже сейчас вижу, что жизнь становится лучше. Несмотря на сложившуюся ситуацию, предприятие, где я тружусь, продолжает работать, выплачивается стабильная зарплата. Это ли не показатель того, что мы идем к стабильности и процветанию? Я уверен, что, когда в Донбасс придет мир, позитивные изменения станут еще более масштабными, динамичными и заметными», — считает 53-летний Игорь. И очень хочется, чтобы он был прав.