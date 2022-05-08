«Сначала повесим Левитана, только потом Сталина». Почему фашисты так ненавидели диктора

Во время Великой Отечественной войны на диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана, единственного, кому Иосиф Сталин доверял зачитывать свои указы, была открыта охота. Награда, объявленная Гитлером за «Голос Победы»: 100 тыс. рейхсмарок, если бы его доставили в Берлин мертвым, 250 тыс. – живым. Чем знаменитый диктор не угодил фюреру и почему его ликвидация была приоритетнее, чем смерть Иосифа Сталина, – в материале «Газеты.Ru».

«Справиться с советской пропагандой одним ударом»

В годы войны Юрий Левитан выходил в прямой эфир со сводками Совинформбюро ежедневно. Как отметил кандидат исторических наук, профессор, публицист и номинант Нобелевской премии Виталий Тепикин, космонавт Георгий Береговой в своих воспоминаниях писал, что даже самые тяжелые известия голос Левитана сообщал с твердостью, которая вселяла в людей уверенность в неизбежности победы СССР.

«А фронтовик-артиллерист Ананий Яковлев подчеркивал, что люди специально собирались вместе у тарелок радиорепродукторов послушать сводки, чувствуя единство в борьбе с опасным врагом, при этом не падали духом», – рассказал публицист «Газете.Ru».

Однако, несмотря на всенародную известность, никто не знал, как выглядит Левитан, а его фотографии не публиковались. По словам доктора исторических наук Александра Оришева, даже Иосиф Сталин, чьи речи Левитан озвучивал со времен XVII съезда ВКП(б) [1934 г. — «Газета.Ru»], впервые увидел Юрия Борисовича только 3 июля 1941.

«Все годы войны Левитана тщательно охраняли. Он жил в Москве, а затем в Свердловске и Куйбышеве в обстановке глубокой секретности. И на то были основания. Было известно, что Адольф Гитлер отдал своим спецслужбам приказ о ликвидации диктора», – объясняет эксперт.

За Левитана была назначена солидная награда – 100 тыс. рейхсмарок. Того же, кто организует его похищение и доставит живьем в Берлин, ждала сумма уже в 250 тыс. рейхсмарок.

Более того, утверждает историк и автор книг по истории советской повседневности Оришев, эта идея очень импонировала министру пропаганды нацистской Германии и большому поклоннику радио Йозефу Геббельсу, который ликвидацией первого диктора СССР рассчитывал «справиться с советской пропагандой одним ударом».

«Находящийся в германском плену Левитан должен был объявить из Берлина о капитуляции СССР. Затем Юрия Борисовича надлежало предать публичной казни – повесить на площади. Вторым на эшафот должен был подняться Сталин. Такой амбициозный план вынашивал глава нацистской пропагандисткой машины Геббельс», – рассказывает Александр Оришев.

Именно по этой причине охраняли советского диктора очень тщательно, добавляет историк. И даже сознательно запускали дезинформацию о его внешности: якобы тот обладает богатырской внешностью, имеет рост в два с лишним метра, что совершенно расходилось с действительностью. Ходили и прямо противоположные рассказы о том, что Левитан – старый рыжий горбун.

Юдка Левитан и вера в победу

Как считает доктор исторических наук Александр Оришев, ненависть Гитлера к Левитану объясняется двумя причинами. Первая: Гитлер, будучи сам хорошим оратором, понимал значимость устного слова как важного инструмента пропаганды. На Левитана же была возложена функция главного диктора СССР.

«По сути он доносил до народа мысли Сталина, которого всегда слушали с интересом, но который не обладал актерскими и ораторскими способностями. А вот за счет дикторского мастерства Левитана любой текст приобретал особую эмоциональную окраску. Его уникальная дикция всегда вселяла у советских людей веру в победу, даже в самые тяжелые времена», – отмечает эксперт.

Вторая причина, по его мнению, национальность Левитана, который с рождения носил имя Юдка, а не Юрий, каким он предстал в официальной советской историографии. Поэтому, говорит историк, для Гитлера Левитан, чья фамилия отсылает происхождение его семьи к колену левитов, персонифицировано представлял мировое еврейство – главное зло для мировой цивилизации в понимании фюрера.

«Замечу, что излюбленным приемом Левитана было завершать каждую фразу на высокой ноте, что было нехарактерно для обычной интонации русского человека. Зато такой прием часто использовали иудейские священники во время богослужения. И, конечно, все это в совокупности раздражало фюрера», – полагает доктор наук.

Как Левитан стал «голосом Советского Союза»

По словам кандидата исторических наук Виталия Тепикина, на радио Юрий Левитан оказался случайно. После школы он подался из Владимира в столицу поступать в кинотехникум и провалился. Чтобы не возвращаться с поражением, подал документы на курсы радиодикторов.

После них оказался на Всесоюзном радио, но его взяли не вести эфиры, а разносить чай и кофе корифеям, говорит эксперт. Так Левитан работал несколько лет, одновременно перенимая опыт и совершенствуя свою речь. Со временем получил право вести ночные эфиры – читать передовицу «Правды».

«Тогда была такая практика: диктор ночью медленно читал главную статью стенографисткам в регионах, те записывали у радиоприемников и передавали в печать для свежих номеров местных газет. Однажды такой технический эфир случайно услышал Сталин. Голос Левитана произвел сильное впечатление», – утверждает лауреат Нобелевской премии Тепикин.

Именно тогда Сталин дал указание, чтобы его ближайший доклад читал именно этот диктор. После этого 19-летний Юрий Левитан стал «голосом Советского Союза», добавил Тепикин.