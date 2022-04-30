«Смешали вагину с политикой»: что потеряли российские модели после блокировки в OnlyFans

Популярный сервис OnlyFans, специализирующийся на эротическом контенте, приостановил обслуживание аккаунтов из России. Модели из Москвы и Крыма Ольга и Иван рассказали «Газете.Ru», как изменился их заработок, на какие площадки они уходят и собираются ли переезжать за границу.

«Работала ради их прибыли, а меня выкинули»

До конца февраля недельный доход 30-летней москвички Ольги (имя изменено), работавшей на OnlyFans, мог достигать $1500-2000. Деньги, которые она получала за работу моделью, позволили ей бросить занятия проституцией, но ради успеха пришлось сначала некоторое время уделить на раскрутку аккаунта и личного бренда. Привлечь аудиторию девушке удалось на Reddit — на нее подписались 174 тыс. человек, откуда трафик пошел уже в OnlyFans.

«В OnlyFans я привела около 8 тыс. платных пользователей. Только я вышла на доход в $8 тыс. в месяц, как блокировки сократили мне эту сумму в два раза. Даже на другой площадке мне стали угрожать, пошли отписки.

Было страшно публиковать контент — сплошной негатив от комментаторов. Работать не хотелось, появились мысли развивать другую площадку, но очень трудно найти моральные силы не замечать ненависть и потерю аудитории», — поделилась модель.

Первые ограничения против россиян начали вводить еще в начале марта, когда некоторые отечественные модели получили необоснованный бан, а платформа объясняла это «трудностями с выводом средств» или «нарушением правил сообщества» — как отмечает собеседница издания, это стандартные ответы OnlyFans на любые требования объяснить блокировку. В итоге в службу поддержки посыпались гневные письма, и владельцам вернули их профили.

«Меня ставили в очередь, когда мне нужно было снять жалкие (по сравнению с другими девочками, которые ворочают миллионами) $1000. Служба поддержки платежной системы игнорировала мои обращения. Стоило найти знакомого из Грузии — за пять минут все было выведено», — возмущается модель.

Текущую волну блокировок модель называет самой «жесткой»: платформа не принимает у владельцев аккаунтов российские документы, отписывает от них лояльных пользователей. Многие модели заплатили сервису, чтобы приобрести определенное количество гарантированных подписчиков. В будущем за их счет россиянки планировали увеличить доход, но из-за блокировки аккаунтов деньги были потрачены впустую, отмечает Ольга.

Прочитав на форумах, что девушки-модели присылали в службу поддержки OnlyFans сделанные в фотошопе украинские водительские права, чтобы обойти запрет для российских аккаунтов, Ольга рискнула поступить аналогично, но попытки оказались безуспешными.

Еще один способ обойти ограничения – переехать за границу.

«Сейчас многие направляются, например, в Турцию, покупают там жилье, чтобы получить вид на жительство и иметь шанс работать оттуда. Они, может, и не планировали, копили совершенно на другое, но теперь, чтобы жить и зарабатывать, им приходится идти на вынужденные меры, и покупка квартиры не такая уж счастливая», — рассуждает модель.

Некоторые перебираются в другую страну по рабочей или учебной визе, но большинство все же остаются в России из-за нехватки средств на релокацию, констатирует Ольга. Сама модель намерена временно переехать на Бали: оттуда можно привлечь платежеспособную аудиторию из Австралии.

Ее цель перед переездом – добиться заработка в размере $1000 в неделю. Для этого она завела аккаунты в сервисах Fansly и Boosty.

Старые и новые пользователи перебираются на новые сервисы, но прирост не такой стремительный, как в OnlyFans — не по 50-200 человек в день. Постоянные подписчики узнают о популярных моделях из соцсетей, но сейчас и продвижение усложнилось из-за блокировки Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Twitter, ограничения работы TikTok и банов на других сайтах.

Пока доход Ольги составляет $400 в неделю. Но в OnlyFans даже в случае изменения политики сервиса она возвращаться не планирует.

«Сервис берет неплохую комиссию. Это тоже ведь неприятно, ощущается как нож в спину: ты им несла деньги, работала ради их прибыли в том числе, иногда приходилось делать контент бесплатно, а они тебя просто выкинули. Если у меня получится с другой площадкой, в OnlyFans я не вернусь из принципа», — заявила модель.

В сложившейся ситуации Ольга не винит никого, кроме самого сервиса.

«Некоторые другие сайты продолжили работу, а OnlyFans зачем-то взял и смешал вагину с политикой. Он свои миллиарды заработал и наплевал на пользователей», — говорит она.

«Слишком много ограничений»

27-летний Иван переехал из Крыма в Москву и зарегистрировался в OnlyFans в начале пандемии: он потерял работу и искал средства, которые позволили бы ему оплачивать жилье. Его основной аудиторией были мужчины, но иногда в аккаунт приходили и женщины. Всего он набрал 150 подписчиков, однако для серьезного дохода этого, по словам молодого человека, недостаточно.

«Чем больше людей, тем выше заработок, желательно вкладываться в рекламу и привлекать дополнительную аудиторию. Обычно большая часть денег приходит благодаря продаже материалов через личные сообщения. В конце февраля доход быстро упал, появились сложности с выводом средств», — вспоминает Иван.

Если раньше Иван мог выводить средства через своего молодого человека, то теперь сервис потребовал его личный счет, который он открыть не может из-за крымской прописки. Сейчас на российских пользователей в принципе нельзя подписаться, из-за чего зарабатывать стало труднее, регистрация новых аккаунтов моделям из РФ также недоступна.

«OnlyFans меня разочаровал, он не позволяет свободно самовыражаться. Слишком много ограничений. В прошлом году сервис хотел лишить моделей возможности зарабатывать на порно-контенте, хотя основной массив денег идет как раз от него.

До этого запретили людям снимать фото и видео на природе, если это не частная территория. В общем, не очень надежная платформа», — считает Иван.

Иван говорит, что много не потерял после санкций сервиса. Наоборот, сейчас он не платит проценты сайту, и прибыль хоть и несущественно, но увеличилась. Свой доход он называет средним: в его окружении есть модели, которые зарабатывают значительно больше.

«В России люди привыкли все получать на халяву»

Владелец агентства, занимающегося продвижением моделей, Вячеслав (имя изменено) рассказал, что после приостановки действия российских аккаунтов к нему обратились более тысячи девушек, которых OnlyFans вынудил искать другой способ заработка. Несмотря на поток новых клиентов, доходы фирмы все равно уменьшились.

«Среднемесячный доход за одну модель по состоянию на 1 февраля у нас составлял $12 760. Сейчас снизилась активность пользователей, развалился штат, и дальнейшие прогнозы крайне негативные.

В России вырастет конкуренция, а сам рынок в долларовом эквиваленте станет беднее. Доход за одну модель при тех же усилиях упадет», — объясняет он.

Проблем с поиском новых площадок для клиентов нет, но есть трудности со входом туда, уточняет Вячеслав. Девушек пытаются регистрировать по документам иностранок (как в случае с украинским водительским удостоверением), но такой способ, по словам агента, рискованный. Ко всему прочему, сами площадки испытывают давление, там часто меняются платежные сервисы — крупные финансовые киты прекращают сотрудничество с РФ. В итоге сайты требуют, чтобы вывод средств осуществлялся на карту или кошелек именно владельца профиля.

Большая часть моделей переходит на платформы Fansly или ManyVids. При этом Вячеслав полагает, что это временный выход, поскольку иностранные сервисы рано или поздно наверняка введут какие-либо ограничения для россиянок. По его мнению, через какое-то время в России останется только внутренний рынок: из-за сложностей с оплатой контента девушки лишатся основной аудитории — американцев или европейцев, которые готовы были покупать их фото и видео.

«Еще один момент: многие наши клиенты с российского рынка — успешные предприниматели, у которых сейчас, как и у всех, выросли расходы. Возможностей у них стало меньше, они не будут выделять часть своей зарплаты, чтобы развлечься», — подчеркивает Вячеслав.

При этом работать только на отечественную аудиторию моделям не нравится, говорит агент. Связано это с тем, что большая часть пользователей из РФ предпочитает получать эротические материалы бесплатно и не видит ценности во взаимодействии с девушкой напрямую.

«В России люди привыкли все получать на халяву, они не видят никакой ценности в том, чтобы соприкоснуться с моделью в общении либо же получить от нее какой-то кастом (фото или видео)», — утверждает Вячеслав.

В связи с этим модели меняют локацию, подтверждает агент слова Ольги. В частности, переезжают в Дубай, Марокко или на острова (Кипр или Мальта). Те, у кого есть средства, помогают другим девушкам релоцироваться за границу, где процесс регистрации, заработка и использования полученных денег будет существенно проще.

Владелец агентства убежден: если бы не возможность переводить заработок в криптовалюту, 95% российских моделей остались бы «за бортом» — шансы получили бы исключительно девушки, уехавшие из страны.

Тем не менее фирма Вячеслава продолжает искать пути для продвижения моделей и поднимать цены на свои услуги не намерена.

«Это было бы кощунством в нынешних условиях: девушки потеряли менеджеров, заработок. Чтобы быть конкурентными, важно, в первую очередь, оставаться людьми», — заключил он.