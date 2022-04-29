«Штрибан, фильтруй хрюканину»: уральский бард ответил Соловьеву на критику Екатеринбуржцев

Урал вступил в конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым. Сначала шоумен назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». С ним согласился полпред президента в регионе Владимир Якушев. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Соловьеву стоило бы извиниться за свои слова. Но конфликт на этом не закончился. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

Известный уральский бард, шансонье Александр Новиков обратился к телеведущему Владимиру Соловьеву, выразив возмущение словами журналиста об Урале и Екатеринбурге. Об этом сообщает портал E1.RU.

«Мне, как человеку, прожившему в этом городе более 50 лет, достаточно дико и обидно слышать совершенно необоснованные и оскорбительные, пасквильного тона обвинения в адрес целого региона», — сказал музыкант.

Отвечая назвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты» Соловьеву, Новиков заявил, что «их там не так много, и город далек от этой характеристики». Он также осудил Соловьева за использование блатной лексики.

«Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка — которая тоже, убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона, — они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало». Но тебе же сказали не так», — подчеркнул шансонье.

Новиков добавил, что Соловьеву надо следить за своим языком, будучи «ведущим, который представляет мнение правительства, Кремля». При этом бард оскорбил троих человек: «В нашем городе не жил казнокрад и предатель [Анатолий] Чубайс, в нашем городе не жил предатель [Андрей] Макаревич, в нашем городе не жила аферистка Чулпан Хаматова».

Он также предложил телеведущему извиниться перед губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Глава региона ранее выразил несогласие со словами Соловьева. Он сказал, что горожане готовы высказать ведущему свое отношение к его критике.

«Я думаю, что — я надеюсь, что — это было сгоряча и необдуманно. А на Урале — напомню, это опорный край державы, — очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком», — заявил Куйвашев.

Увидев обращение губернатора Куйвашева, Владимир Соловьев ответил:

«Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? Это что щас было — «следить за языком»? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? Уралмашевское прошлое сказывается? Сильный, смелый стал».

Незадолго до этого Соловьев во время интервью с полпредом президента на Урале Владимиром Якушевым сказал, что Екатеринбург производит на него двойственное впечатление.

«С одной стороны, у вас блестящие воины, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции, и многие их поддерживают. С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей», — сказал телеведущий.

Якушев с Соловьевым согласился.

«Нельзя с вами не согласиться. Да, действительно, Екатеринбург всегда ассоциировался с таким центром, но это не значит, что мы должны остановиться и ничего не делать. Мы продолжаем активно работать с точки зрения патриотического воспитания», — сказал полпред.

Поводом для высказываний Соловьева послужило письмо студенток Архитектурного университета, в котором они высказываются против огромной буквы Z на фасаде здания вуза.

В конфликте выступил и экс-губернатор Свердловской области, член Совфеда Эдуард Россель. Он напомнил Соловьеву, что в годы Великой Отечественной войны погибли 400 тысяч уральцев, из региона на фронт шли десятки тысяч танков, а люди, которые сегодня владеют крупнейшими производствами на Урале, никуда не уехали из страны.

«Конечно, этим он оскорбил уральцев. Он должен остыть, понять, что сказал, и попытаться исправить», — сказал Россель. Соловьев после этого заявил, что Росселя надо «спросить за попытку создания Уральской республики» и ОПГ «уралмашевских» (в девяностых губернатора обвиняли в связях с бандитами).

Добавим также, что Кремль «не хотел бы иметь какое-то отношение» к конфликту Соловьева и Куйвашева, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это не первый раз, когда Владимир Соловьев резко критикует Екатеринбург и его жителей. Несколько лет назад во время конфликта из-за строительства храма в городском парке телеведущий назвал столицу Урала «городом бесов». Это также вызвало возмущение горожан.