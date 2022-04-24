Поцелуи Николая II и воровские обычаи. Что вы не знали о Пасхе

В этом году главный праздник православия отмечают 24 апреля — на Пасху верующие вспоминают воскресение Иисуса Христа из мертвых. О том, как яйцами «христосовались» еще в древнем Египте, как Николай II троекратно поцеловал 1730 человек, а воры верили в особую удачу пасхальных преступлений, – в материале «Газеты.Ru».

«Кровь Христа» и древнеегипетский обычай

Традиция обмениваться пасхальными яйцами появилась задолго до возникновения праздника Воскресения Христова. Как говорит кандидат исторических наук, профессор, публицист и номинант Нобелевской премии Виталий Тепикин, подобное встречалось уже в Древнем Египте.

«Казалось бы, красить яйца и обмениваться ими, христосуясь – наш истинный христианский обычай. Деды и прадеды так делали. Но нет. В стране фараонов яйца символизировали плодородие, а в начале весны сулили успех на земле. Поэтому ими обменивались в начале года, желая этого самого плодородия», – объясняет кандидат исторических наук.

Также интересна традиция покраски яиц, отмечает публицист. Исконно яйца принято красить луковой шелухой в красный цвет, который символизирует собой кровь Христа, пролитую за человечество. Но ведь яйца еще и расписывают — у этого тоже есть своя история, говорит Тепикин:

«Традиция росписи яиц появилась еще в Римской империи. Такие писанки ценили особенно, их долго хранили. Считалось, они уберегут дом от пожаров, бурь, наводнений и прочих несчастий».

Христосование с царем

В императорской России высшие сословия в праздник Пасхи всегда христосовались с низшими. Поздравляли и целовались в те времена со слугами и подчиненными, и даже царь не был исключением.

Желая стать ближе к народу, Николай I ввел ежегодное христосование «с мужиками». Его преемники продолжили традицию. Например, согласно отчету за 1904 год, Николай II троекратно поцеловал 1730 человек.

Пасхальные традиции воров и дела любовные

С праздником Пасхи связано много интересных верований и обычаев. Несмотря на то, что в христианстве всячески порицаются преступники, в праздник Пасхи в их среде тоже сформировались свои традиции. Об этом рассказывает историк и аспирант РАНХиГС Сыдып Бальдруев.

«На Руси воры считали: если на Пасху во время богослужения украсть у прихожан что-то дорогое, то удача весь год будет сопутствовать в преступных делах», – говорит историк.

Были свои приметы и у незамужних девушек. В те времена верили: если хочешь удачно выйти замуж и жить со спокойным и дружелюбным мужчиной – нужно прийти в церковь на службу раньше всех.

«Если на службу девушка просыпала, муж ей должен был достаться сварливый и непутевый», – отмечает Бальдруев.

«Мессир! Суббота. Солнце склоняется. Нам пора»

В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» все действия происходят за неделю до Пасхи – в Страстную седмицу. Завершаются же действия книги в ночь перед самой Пасхой.

При этом перед Воскресением Христовым вся «нечисть» и, в частности, Воланд, старается скорее бежать из Москвы. Вместе с ним покидают столицу и Мастер с Маргаритой.

Двухметровый кулич и церковные купола

В каждом регионе России издавна существуют свои рецепты праздничных угощений. Издавна жители еще языческой Руси угощали друг друга куличами. Их готовили, чтобы задобрить небеса, принося дары богам плодородия.

Сегодня же, согласно христианскому учению, кулич выступает символом церковных куполов, говорит доктор исторических наук Виталий Тепикин. А творожная пасха символизирует Гроб Господень.

Пасхальные ведьмы и сожжение Иуды

В Швеции на праздник принято одеваться в пасхальных ведьм. Девочки переодеваются в костюмы и с медным чайником ходят по домам, собирая угощения. Согласно легенде, каждый год перед Пасхой – в четверг, ведьмы устраивали шабаш на горе Блокула, отсюда и пошла традиция, напоминающая Хэллоуин.

В Греции на Пасху сжигают чучело Иуды за предательство Христа и запускают в небо фейерверки.

В одном из городов Греции – Вронтадосе, также есть интересная традиция: прихожане двух церквей устраиваются обстрел колокольни церкви противника фейерверками. На следующий день определяется победитель.