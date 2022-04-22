Быстрый рост и увеличение оборотов: как сети «Лотереи Москвы» удалось за два года вырасти в 10 раз

Собственная розничная сеть крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото» всего за два года добилась десятикратного роста количества точек продаж и выплаты выигрышей. За это время сеть «Лотереи Москвы» выросла из 110 в 1100 точек по стране. Как результат – оборот компании увеличился в пять раз. О том, благодаря чему удалось этого добиться рассказал генеральный директор АО «Лотереи Москвы» Виктор Луканин.

— Зачем «Столото» собственная торговая сеть?

— Начну с того, что с 2014 года все лотереи в России являются государственными и проводятся под надзором федеральной налоговой службы. Организаторы лотерей — Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. «Столото» выступает распространителем лотерей. Сегодня билеты гослотерей под брендом «Столото» можно приобрести во всех 85 регионах страны, в более чем 100 тысячах точек продаж крупнейшей федеральной розницы, среди которых «Пятерочка», «Магнит», «Почта России» и многие другие. При этом в 45 тысячах точках «Столото» можно получить выигрыш. Популярность гослотерей постоянно растет – по итогам 2021 года почти 40 миллионов человек приобрели хотя бы один лотерейный билет.

Каждый год количество участников лотерей растет высокими темпами, по итогам 2021 года почти 40 миллионов человек приобрели хотя бы один лотерейный билет. Для удовлетворения спроса, перед «Столото» встала задача обеспечить комфортные и современные условия для пользователей во всех регионах страны. Особенно популярными офлайн-форматами стали именно розничные точки продаж, которыми и являются «Лотереи Москвы» – флагманская розница «Столото», специализирующаяся исключительно на лотереях.

— Какую эволюцию «Лотереи Москвы» прошли за два года?

— «Лотереи Москвы» — это не просто место продажи лотерейных билетов, а полноценный сервис. Здесь клиент может получить всю необходимую информацию о продукте от квалифицированного сотрудника, принять участие в лотерее, оперативно получить выигрыш, а в случае выигрыша от 15 000 рублей и выше пройти требуемую законодательством идентификацию. Для того, чтобы обеспечить во всех наших точках единый высокий стандарт сервиса, мы перестроили внутреннее взаимодействие с сотрудниками и особое внимание уделили обучению персонала.

Чтобы унифицировать и упростить наше взаимодействие внутри компании мы разработали собственное мобильное приложение. Через него выстроены все коммуникации и ведется отчетность. Например, территориальный менеджер в режиме реального времени контролирует выкладку на витрине, а сотрудники оперативно реагируют на поставленные перед ними задачи. Все это значительно упростило обучение новых сотрудников и контроль за функционированием всей сети.

Результативность точки в большой степени зависит от персонала, который там работает. Поэтому мы перестроили обучение сотрудников, постоянно проводим вебинары. Кстати, благодаря такому технологическому прорыву в этой сфере, сегодня к нам на работу все чаще устраивается молодежь.

— Что стало драйвером развития для точек «Лотереи Москвы»?

— Заходя в новые для нас регионы, мы опытным путем изучали ситуацию, искали «формулу успеха». Здесь я бы хотел пояснить. Дело в том, что исторически основу продаж составляли билеты тиражных лотерей. Участие в них можно принять, купив билет на конкретный розыгрыш. Но розыгрыш этот всегда проводится в конкретное, заранее обозначение время. Купив билет, вам еще предстоит дождаться этого тиража. Плюс после того, как в тиражных лотереях снимается большой накопленный или гарантированный суперприз – первое время, пока не накопится новый большой суперприз, продажи билетов идут очень медленно. При этом операционные расходы на точку продаж сохраняются. Нужно было найти новый подход.

Мы пересмотрели наш продуктовый портфель и добавили фокус на моментальные лотереи – это знакомый старшему поколению продукт популярного в советские времена «Спортлото». Купив такой лотерейный билет можно сразу же узнать о выигрыше, стерев скретч-слой на игровом поле. Но у молодой аудитории такого опыта не было. Таким образом, благодаря моментальным лотереям удалось познакомить молодую аудиторию с продуктом и одновременно решить задачу по операционной выручке. Так, постепенно люди стали доверять и присматриваться и к другим лотереям под брендом «Столото».

Моментальные лотереи позволили нам обеспечить операционную выручку, которая не зависела от дат проведения розыгрышей. Фактически мы взяли старый продукт, известный людям советского поколения, и предложили его поколению новому. Постепенно, чем чаще потребители покупали билеты моментальных лотерей, тем больше становилось обладателей крупных выигрышей в «моменталках».

Благодаря расширению сети с правильным дизайном и клиентским опытом также ширилась не только география узнаваемости, но и доверительное отношение к лотереям, что в итоге привело к пятикратному увеличению оборота компании, и это при том, что значительная часть сети – новая и находится еще в состоянии раскрутки. Более 90% новых торговых точек выдерживают плановые показатели по выходу на плановый оборот и окупаемость, что позволяет планировать дальнейшее развитие сети с учетом региональных особенностей. Мы видим, что не во всех регионах одинаковое отношение к лотереям, поэтому для каждого города предусматривается разный набор продуктов и формата торговых объектов, чтобы достичь плановых параметров окупаемости.