«Конвульсии и пена изо рта». Жители пяти регионов России жалуются на садиста-отловщика собак

В Татарстане заключен контракт с новым отловщиком бездомных собак — им оказался Сергей Мадьянкин, ранее работавший в ряде других регионов страны. Зоозащитники, волонтеры и местные жители, столкнувшиеся с деятельностью предпринимателя, напуганы и рассержены. Они утверждают, что Мадьянкин использует незаконные методы работы: убивает животных с помощью химических ядов, похищает домашних породистых собак, требует за них выкуп и имитирует стерилизацию бездомных собак в корыстных целях. Сам Мадьянкин объясняет многочисленные жалобы на него конкурентной борьбой и опровергает версии, озвученные волонтерами. Подробнее о деятельности отловщика и его скандальном назначении в Татарстане — в материале «Газеты.Ru».

«Даже не скрывает»

Среди общественников и зоозащитников Республики Татарстан большой резонанс вызвало заключение контракта с новым официальным отловщиком безнадзорных животных. Исполнителем был назначен предприниматель Сергей Мадьянкин — отловщик, от которого уже пострадали в других регионах. Местные жители и волонтеры много раз обвиняли бизнесмена в многочисленных нарушениях закона и негуманном отношении к животным.

Как рассказала «Газете.Ru» член ассоциации зооправа, учредитель благотворительного фонда защиты природы и животных «Ангел бережет» Эльвира Кутуева, жалобы на то, что Мадьянкин убивает собак, она слышит уже несколько лет. По ее словам, в Татарстане вызвало недоумение, почему контракт заключили именно с этим отловщиком.

«Никак не думала, что в нашем [Елабужском] районе эта проблема тоже может возникнуть. Причем с главой мы говорили перед подписанием контракта — мы озвучивали позицию, что он живодер и его не должно быть у нас на отлове, поскольку он не будет законно исполнять свои обязательства. Уже на него много жалоб по факту жестокого обращения к животным», — отметила она.

Кутуева считает сам факт заключения договора с ним нарушением законодательной нормы: с 2021 года личный приют мужчины находится под арестом, поэтому он не имеет права перевозить животных без ветеринарных прививок между регионами, в другие места содержания собак. Зоозащитница объяснила, что своими действиями Мадьянкиным может распространить бешенство и другие болезни.

«Но он это даже не скрывает, он вывозит животных сперва в Ульяновск и только потом проделывает необходимые процедуры. Самый ужасный случай у нас в регионе был 13 апреля 2022 года [контракт с Мадьянкиным заключен 4 марта], мне начали звонить жители поселка Новая Мурзиха. В течении трех-четырех дней я разбиралась, и каждая подробность была ужаснее предыдущей.

Отлавливали посреди дня хозяйских собак, причем присутствовали там глава поселения вместе с отловщиками. Люди были в шоке. Они не могли понять, что происходит — почему на глазах у них и детей собак забирали или убивали, не отдавали тела. Нарушались всевозможные законы. Даже собаку-инвалида, трехлапую, убили. А глава селения и участковый потом давили на жителей, чтобы они не подавали заявления», — поделилась Кутуева.

Объединившись с волонтерами и зоозащитниками из других областей и районов, член ассоциации зооправа надеется, что они привлекут Мадьянкина за все нарушения, мучения животных и добьются, чтобы его не допускали к контрактам по ОСВВ (способ обращения с бродячими собаками, при котором животное отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и возвращают).

Моя собака просто понюхала машину Мадьянкина, и ей стало плохо

О жестоком обращении с животными Мадьянкина рассказали и местные жители, столкнувшиеся с этим лично. Так, в поселке Новая Мурзиха была убита собака местной жительницы Светланы, которая на момент отлова находилась в больнице. Отлов начался внезапно, и в надежде спасти питомца женщина позвонила главе селения.

«Когда с моей собакой произошла трагедия, я сразу позвонила главе администрации, чтобы попросить не трогать ее. Спросила у главы, почему никто не предупредил, что планируется отстрел, он ответил, что и сам не знал. Попросила отдать мою собаку коллеге — глава ответил: «Как ее отдавать, ее же усыпили», — рассказала она.

Сперва женщина подумала, что ее животное находится под наркозом и вновь повторила главе поселения свою просьбу отдать питомца даже в таком состоянии. Однако оказалось, что, хотя в собаку выстрелили дротиком с неизвестным веществом, ей удалось сбежать от отловщиков.

«Потом ее нашли — она лежала и скулила. Мы так надеялись, что это было просто снотворное, но прошло три часа и она умерла. Собака была невероятно добрая и умная, как талисман в деревне. Всегда встречала и провожала, ждала с работы. Потом трехлапую собаку убили, а еще одной хозяйке предложили убить пса, который у нее на привязи сидел», — рассказала Светлана.

Трехлапое животное, о котором упомянула женщина, по словам хозяев, было совершенно безобидным. На привязи собака сидеть не могла из-за психологической травмы: неизвестные примотали ее лапу проволокой, и конечность пришлось ампутировать.

После того, как собаку Светланы нашли мертвой, ее коллега подошла к машине Мадьянкина, чтобы спросить, почему собака умерла. Возле транспортного средства стоял странный запах. «От их машины воняло какой-то химией — мы стояли около нее, самим плохо стало. Начался удушливый кашель», — отметила женщина.

Версию о ядовитом веществе подтверждает и местная жительница Валентина, которая стояла буквально в 15 метрах от автомобиля Мадьянкина — она выгуливала своего пса, породистого пинчера. В один момент он отбежал от нее и пошел обнюхивать машину отловщиков.

«Моя собака, пинчер, отбежала от нас к машине этого Мадьянкина, просто понюхала ее и буквально через 10 минут ей стало плохо. У нее пошла пена изо рта, судороги, она стала тянуться — мы ее быстро отпоили молоком, а вечером водки дали. Ей до сих пор плохо — периодически бывают судороги», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

«Скидывал трупы в ближайшей лесополосе»

О методах работы Сергея Мадьянкина известно с 2018 года — мужчина работал сразу в нескольких регионах: в Чувашии, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях. И из каждого приходили ужасающие подробности его деятельности, пояснила волонтер из Самары Екатерина Кевра.

«В 2019-м Мадьянкин выиграл тендер на отлов собак. И одна местная жительница написала, что отловщики выстрелили дротиком в ее собаку. Животное находилось возле забора, а хозяин отошел всего на секунду. До принятия программы ОСВВ он стрелял в животных дротиками с адилином — это вещество поражает нервную систему, собака умирает мучительной смертью в конвульсиях. Жители попросту не знали, что делать», — отметила она.

Даже если эти препараты применяют в качестве эвтаназии, то их нельзя использовать, не вводя животному наркоз, потому что происходит паралич всех мышц, легких и при этом собака находится в сознании, поясняет Кевра.

Местные жители жаловались и на отлов в том числе домашних питомцев, а в особенности — породистых собак. По словам Кевра, мужчина перепродает их, в том числе и через недобросовестных волонтеров. Либо требует с хозяев деньги, чтобы вернуть питомцев — якобы они должны оплатить расходы на содержание.

«Был случай, когда у мужчины из Татарстана русскую гончую украли прямо со двора, сняли с цепи. Местные волонтеры подкармливали собак в приюте Мадьянкина и тайком фотографировали животных. Когда они опубликовали фото в соцсетях, тот мужчина узнал свою собаку, сообщил, что напишет заявление в полицию и выехал за ней. Приехав на место, он обнаружил, что собаки там нет. Мадьянкин сказал, что она убежала, да и вообще ее тут не было. Через полгода эту собаку нашли в Самарской области за 200 км от приюта — он ее тайком вывез», — добавила волонтер.

Также в Самарской области отловщик-бизнесмен отстреливал собак и скидывал трупы в ближайшей лесополосе, уверяет волонтер. Более того, у него был пункт временной передержки в селе Борковка — он тогда выигрывал тендер на отлов по Татарстану, Ульяновской и Самарской области. Причем мужчина всегда брал только поселки, потому что так удобнее договориться с администрацией, подчеркивает волонтер.

«В этот приют он свозил собак со всех регионов. Причем абсолютно любых: больных, чипированных, домашних, даже с бирками в ушах. Мы начали писать жалобы, потому что собаки там стали болеть, щенки умирать от энтерита — у него было порядка 50 собак, из них выжили только две. Болели животные в том числе и чумой плотоядных.

Мы писали заявления везде, на что администрация ответила, что Мадьянкин им дверь не открыл, но через забор они посмотрели, вроде все хорошо», — уточнила она.

Когда же в дом к Мадьянкину приехали специалисты из ветеринарной службы и Россельхознадзора, собак там уже не было, добавила Кевра.

«Мучительная смерть»

Слова Екатерины Кевра об истязании животных Мадьянкиным подтверждает и руководитель волонтерского просветительского движения «Поколение милосердия» Наталья Кокорина из Чувашии.

«Мадьянкин работает больше 10 лет в сфере отлова животных. Для того, чтобы поток бездомных собак не сокращался, он придумал свои ходы и лазейки. Например, умышленный выпуск уже беременных сук — этому есть доказательства, как минимум УЗИ. То есть, они делают надрезы в брюшной полости и имитируют стерилизацию либо делают просто шов, либо у собак режут репродуктивные органы, но не удаляют. Причем, если бы собака забеременела при такой изрезанной матке, то она бы, естественно, умерла», – возмутилась Кокорина.

При этом выпускаются и кобели с бирками, но не кастрированные. Есть проблема и с тем, что Мадьянкин перевозит собак в разные регионы, поскольку заключил несколько контрактов в разных субъектах.

«Он без труда может привезти в приют одно и то же животное по разным контрактам и получить за это деньги. А в третьем выпустить. Когда у него возникает дефицит того, кого отлавливать, то он готов брать животных и с частных территорий, и с ошейниками, и с цепей. А главы поселений даже не пытаются на это реагировать — они втихаря договариваются с ним, чтобы отлов был не по ОСВВ, а без возврата.

Администрациям это выгодно, а там, где зоозащитники пытаются контролировать, на улицах появляются яды, люди с ядовитыми дротиками, и собаки умирают», — подчеркнула она.

Сразу в нескольких областях после массовых жалоб от зоозащитников местные администрации решили расторгнуть контракты с Мадьянкиным по обоюдному согласию. Однако в этом заключается проблема, поясняют собеседники издания: только при разрыве договора в одностороннем порядке мужчину можно занести в реестр недобросовестных исполнителей, что позволит не допустить его к отлову.

Собеседники издания в качестве подтверждения своих слов предоставили фотографии и видео умирающих собак, сделанные якобы в приютах, куда Мадьянкин привозил животных для стерилизации. «Газета.Ru» не публикует их по этическим соображениям.

«Что с этим делать, я не знаю»

Сам индивидуальный предприниматель Сергей Мадьянкин пояснил «Газете.Ru», что он и его сотрудники все делают в рамках закона. Для этого используют несколько способов, которые позволяют избежать нанесения травм и безопасны для здоровья животных — это летающие шприцы, вводимые на расстоянии с помощью духовой трубки, клетки-самоловки, самозатягивающиеся петли и ветеринарные клещи. Также предприниматель подчеркнул, что они не используют оружие в своей работе.

«Летающий шприц и духовая трубка, туда заправляется наркоз. Отлову подлежат только безнадзорные животные, то есть те, кто находятся на улице без владельцев при наличии наряд-заказа. Мы стремимся, чтобы момент отлова проходил в присутствии представителя администрации. После попадания шприца проходит от 2 до 15 минут, пока собака не уснет. В этот момент она пробегает достаточное расстояние, пока подействует препарат. Может заходить на территорию детсадов и школ. У сонной собаки, конечно, не самый презентабельный вид.

Никакого оружия мы не применяем — все аппараты нашей собственной разработки. Мы применяем разрешенные препараты: «Толазол» и «Золетил», — подчеркнул он.

Мадьянкин упомянул, что отлову подлежат животные без владельца — в их ряд могут попасть и домашние собаки на самовыгуле. В приюте они проходят карантин, стерилизацию и вакцинацию.

«После выстрела шприцом собака размещается в транспортном средстве и везется в приют. В случае необходимости вводим антидот от наркоза. Размещаем в приюте, где они 10 дней проходят карантин. Как правило, за это время, если вдруг попалась хозяйская собака из-за безответственности граждан, приезжают и забирают ее. И мы спокойно и доброжелательно всегда отдаем — подчеркиваю, бесплатно. Потом все собаки стерилизуются либо кастрируются, прививаются, на них вешается бирка. Если не находится хозяин, то выпускаем животное в прежнее место обитания» — пояснил он.

По мнению мужчины, негативные комментарии от жителей Татарстана спровоцированы бывшим исполнителем муниципального контракта — якобы это просто конкурентная борьба.

«Просто пытаются опорочить мое имя. У меня опыт работы более 10 лет. Мы проходили различные способы работы и перешли уже на методы, которые соответствуют действующему законодательству. То, что публикуют в сети обо мне — можно просто посмеяться. Что с этим делать, я не знаю», — добавил он.

На вопрос о многочисленных публикациях про истязания животных при отлове в других регионах, Мадьянкин недоумевает. В частности, его возмутило то, что говорят о похищении хозяйских собак.

«Сложилось так, что остались какие-то прежние эмоции. Стоит обратить внимание, что мы только расширяем степень охвата территорий. У меня нет ни одного решения в связи с недобросовестным исполнением контракта. Нас проверяют ежедневно. Какой смысл мне похищать хозяйских собак? Во-первых, как это сделать; во-вторых, зачем. У меня, как у нормального адекватного человека, в голове не укладывается, как это возможно. Какую я должен иметь мотивацию, чтобы залезть во двор и забрать с цепи собаку — это просто несерьезно», — заключил отловщик.