Выкапывали, переодевали и потрошили: кто издевался над умершими в Нижнем Новгороде

В 2004 году в Нижнем Новгороде действовали сектанты, которые на крупнейших кладбищах города выкапывали могилы молодых девушек и издевались над телами. У многих из покойных были вырезаны внутренние органы, а одной вместо подвенечного платья надели детский костюмчик. Другую вырыли из могилы, раздели и перетащили на соседнее захоронение. Третью — тоже раздетую — пытались затолкать в проломленную дыру собственного гроба. Спустя год следователи нашли три сектантские группировки, однако ответили ли виновные за свои деяния, неизвестно.

Переодели и выпотрошили

Лето 2004 года стало одним из самых страшных для жителей Нижнего Новгорода — кто-то под покровом ночи пробирался на крупные кладбища города и совершал надругательства над трупами молодых девушек.

Первый случай произошел на самом большом в Восточной Европе кладбище — Ново-Сормовском. Там преступники раскопали могилу 23-летней Елены, которая умерла неделей ранее после сложной операции — девушка должна была выйти замуж, но скончалась, ее похоронили в пышном свадебном платье и фате.

Жуткую картину надругательства обнаружил жених нижегородки Константин. В обеденное время 8 июля молодой человек с букетом цветов пришел проведать могилу, ему в нос ударил запах разлагающегося тела, табличка с именем была сорвана с креста, а на ее месте висела фотография девочки восьми лет, которая скончалась три месяца назад.

Сперва Константин подумал, что ошибся с местом, оглядевшись вокруг, он заметил прикопанный на могиле невесты белый уголок ткани. Потянул за него и вытащил сверток, в котором оказались человеческие органы.

Родственники вызвали милицию. Сперва правоохранители предположили, что кого-то убили и расчленили, однако эта версия не нашла подтверждения. Следующая догадка, оказавшаяся верной, было еще страшней — органы изъяли из тела покойной Елены. Выкопав и открыв гроб, с тела девушки сняли свадебное платье и переодели в короткое детское, на голову надели вязаную шапку. Даже нательный крестик поменяли.

Тело набили соломой и кусками обшивки гроба, а потом аккуратно зашили.

Свадебное платье позднее нашли на кладбищенской свалке. Обнаружили и крест — на могиле той, чье фото принесли на место Елены. Появилось предположение, что и вторую умершую тоже изуродовали, но ее родственники не разрешили проверить эту теорию.

Попытка не удалась

Еще один подобный случай произошел уже на другом кладбище под названием «Красная Этна» в начале августа 2004 года. В тот день нижегородец пришел на могилу к своей 20-летней дочери, но заметил, что земля была рыхлая, словно ее копали. Исчез и крест девушки — мужчина сразу обратился в правоохранительные органы, те дали разрешение на эксгумацию.

«Копать сначала было легко, а потом лопата перестала брать затвердевшую землю», — рассказывали журналистам работники кладбища.

Тело оказалось нетронутым. По всей видимости, преступники не смогли выкопать его, поскольку «Красная Этна» — единственный некрополь, где могилы роют не люди, а техника. Грунт там тяжелый, с примесью глины, и неподъемный для человека.

А не сатанисты ли копают?

Уже в сентябре на кладбище «Сортировочное» в пригороде Нижнего Новгорода посетители обратили внимание на кажущуюся свежей могилу. Подойдя поближе, можно было увидеть, что из-под земли торчала человеческая нога.

Сняв небольшой слой земли, милиционеры обнаружили тело девушки. Его увезли в морг как неопознанный. Экспертиза показала, что и у этой жертвы не было внутренностей.

«На Сортировочном кладбище возможно, работали сектанты-сатанисты, потому как с трупов исчезла одежда. А сатанисты используют вещи покойников в своих ритуальных целях. В 90-х годах в Нижегородской области уже были подобные случаи. Тогда сатанистов поймали и посадили на большие сроки. Теперь эти люди уже на свободе. Их, конечно же, разрабатывали в связи с последними преступлениями. Но, как показало следствие, к новым делам те сатанисты отношения не имеют», – предполагал в беседе со СМИ начальник отделения программ содействия Управления ФСБ России по Нижегородской области Николай Синцов.

В ГУВД тогда не стали давать никаких комментариев по фактам надругательства над умершими, ссылаясь на тайну следствия. Одной из версий было, что в городе действует психически больной либо секта, использующая тела в своих обрядах.

Свернули тело в спираль

Не прошло и нескольких дней после обнаружения тела неизвестной девушки, как к рабочему кладбища «Сортировочное» Вячеславу Степанову обратились родственники 23-летней Олеси, которая скончалась от гриппа в ноябре 2003 года.

Семья пожаловалась на то, что с могилы их дочери пропал крест, а место захоронения словно перекопано. Сотрудник посоветовал обратиться в прокуратуру — там выяснили, что тело Олеси перенесли на другое кладбище — это ее нога выглядывала из-под земли. Родители были в отчаянии, мало того, что осквернили могилу, так еще и сняли с усопшей ее любимое платье с блестками.

Затем — второй случай за месяц, и снова молодая девушка.

30 сентября родители 19-летней Киры обнаружили, что с могилы их дочери исчез крест, а черная кованая оградка забрызгана мокрым песком.

«Семь лет назад мы потеряли младшую дочь Аленушку. Она умерла, прожив всего год. А в октябре 2003 года бандиты убили нашу Кирочку. Ей было всего 19. Мы думали, что сумеем справиться со своим горем. Но теперь она мне снится — вот такой, как мы ее нашли», — рассказывала мама Киры возле могилы дочери.

Обе девочки были похоронены за одной оградкой. Над могилой младшей стоял памятник, а над старшей — крест. Милиционеры вновь провели эксгумацию — тело Киры не унесли, оно лежало свернутое калачиком поверх гроба.

При этом сам гроб оказался заколочен, преступники не смогли его открыть и проломили топором или лопатой, из-за чего голова и плечи покойной оказались внутри, а свернутое в спираль тело — вне. И снова — девушка была раздета.

По сообщению свидетелей, мать девушки упала в обморок возле могилы. Она даже отказалась от вскрытия — тело ее дочери оставили на месте и просто засыпали землей. Из-за этого прокуратура не стала возбуждать уголовное дело.

Журналистам газеты «Нижегородский рабочий» позднее стало известно еще о двух злодеяниях. На Бугровском кладбище в 2002 году был выкопан и раздет восьмилетний ребенок. А на Новосормовском в том же, 2004 году, обнаружили выкопанное, с изъятыми органами и переодетое тело неизвестной девушки 17-19 лет.

Сатанистов нашли, но афишировать не стали

По факту почти всех надругательств местная прокуратура возбуждала уголовные дело по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами»). Версий, кто стоит за всем этим, у правоохранителей оказалось много.

Преступников подозревали в некрофилии и психической неполноценности. В частности, в Сормовском районном отделе были убеждены, что действует душевнобольной человек. «Психически больные люди физически очень сильны», — отмечал замначальника Сормовского РОВД Владимир Белов.

А вот с версией о том, что в Нижнем Новгороде действуют сатанисты, были очень осторожны — об этом не говорили публично, милиция ее не разрабатывала первоочередно.

Однако почти спустя год, в июле 2005 года, в местных СМИ прошла информация о выявлении трех действующих сатанинских сект. Оказалось, что члены одной из них причастны к надругательствами над могилами молодых девушек. Это было последней информацией по этому делу.