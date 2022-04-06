Пили кровь и водили хоровод. Как бабка-сатанистка вместе с подростками убивала школьников

В 1997 году в городе Северо-Задонск произошло два жестоких убийства молодых людей — первую жертву нашли с перерезанным горлом, но милиция сперва сочла это самоубийством, а второе тело обнаружили распятым на дереве. Как выяснилось в ходе следствия, руководила убийцами, которые тоже оказались юношами, местная пенсионерка-сектантка со своим 40-летним сыном. Как она проводила кровавые ритуалы, поклоняясь Сатане и стремясь «нагадить Богу» в канун Пасхи, и вовлекла в свои преступления подростков, — в материале «Газеты.Ru».

Перерезанное горло и распятие

В апреле 1997 года в городе Северо-Задонск Тульской области, который ныне является микрорайоном города Донской, возле железнодорожного полотна нашли изувеченный труп 16-летнего подростка. На шее у погибшего была большая колото-резаная рана, а рядом с телом обнаружено стекло от разбитой бутылки.

Прибывшие на место происшествия милиционеры сперва квалифицировали смерть молодого человека как самоубийство. Но эта версия оказалась несостоятельной после осмотра судмедэксперта: выяснилось, что раны, приведшие к смерти юноши, не сходятся с уликами — на осколках не нашли следов крови, а характер травм говорил о том, что горло было перерезано лезвием ножа.

Важными в деле оказались и свидетельства матери погибшего, которая настаивала, что ее сын покончить с собой не мог: он был в хорошем настроении, не жаловался на проблемы. Женщина также рассказала следователям, что накануне трагедии сын гулял с друзьями около дома 20 по Железнодорожной улице. Именно в том месте подростка видели в последний раз.

Правоохранители пытались опросить 73-летнюю Зинаиду Кузину, которая проживала по этому адресу. Однако к себе в дом милиционеров она не пустила и на вопросы категорически отвечать отказалась. Вскоре дело закрыли, в конечном итоге остановившись на версии с самоубийством.

Спустя два месяца в лесополосе был найден труп еще одного подростка — его тело было распято на дереве. Убийцы привязали труп молодого человека к стволу, а руки и ноги к ветвям, голова была размозжена и залита кровью, правое ухо отрезано. На этот раз о самоубийстве уже не шло речи.

«Водили вокруг убитого хоровод»

Второе убийство удалось раскрыть практически сразу. Следователи задержали двух 16-летних подозреваемых, которыми оказались двое знакомых распятого юноши. На допросе подростки сознались в содеянном и заявили, что убили друга из-за того, что он не верил в Сатану. Перед смертью убитый отказался отречься от Бога, после чего с ним расправились, говорили задержанные.

Милиционеры сперва не поверили рассказу молодых людей: выдвигалась версия, что юноши пытаются сойти за психически нездоровых, чтобы избежать наказания.

Однако юные преступники на допросах вели себя уверенно и, более того, в подробностях рассказали, как совершили убийство друга. Сперва, по их словам, они заманили жертву в лес, привязали к дереву и требовали у него отречься от Бога. В итоге убитому вонзили нож в сердце и отрезали ухо — это якобы была жертва Сатане.

Затем подростки случайно признались и в убийстве найденной в апреле первой жертвы, которую следователи посчитали самоубийцей. Кроме прочего, выяснилось, что в первом убийстве принимали участие не только они, а еще группа людей.

Тем временем в домах двух признавшихся в убийствах подростков проходили обыски. Там были найдены специальная литература и атрибуты оккультистов. Оперативники вскоре установили знакомых юношей, которые были причастны к преступлениям. Те указали, что убийства происходили как раз в доме пенсионерки Зинаиды Петровны.

Так старушка превратилась из несостоявшегося по первому делу свидетеля уже в подозреваемую. Во время очередного визита милиционеров она вела себя иначе, разрешив им войти. В доме было чисто, везде стояли иконы, были разложены акафистники (молитвословы). На вопрос о том, что пенсионерка делала 24 апреля, за сутки до обнаружения тела первой жертвы, та ответила, что готовилась к Пасхе. Но оперативники в ходе обыска обнаружили улики, доказывающие ее причастность к убийствам и подтверждающие версию задержанных подростков. Была установлена и причастность к преступлениям 40-летнего сына пенсионерки Валерия Кузина.

«Зинаида Кузина поклонялась идеям сатанизма, пропагандировала их проживавшему с ней сыну Валерию Кузину, в том числе необходимость принесения в жертву Сатане человеческих жизней, сулила ему за это различные блага при жизни и в потустороннем мире. Убедившись, что сын стал разделять ее поклонение Сатане, она предложила ему расширить круг лиц для совершения жертвоприношений. Валерий Кузин с этой целью использовал несовершеннолетнего, которому при встречах также внушал сатанинские идеи. Когда же он убедился в том, что тот полностью воспринял идеи и готов совершать жертвоприношения, то предложил подростку таким же образом вовлечь в обряд жертвоприношения своих друзей», — говорилось в обвинительном заключении.

Первую жертву участники секты заманили в дом Кузиной, предложив выпить. Там они совершили над подростком сатанинский ритуал, чтобы «нагадить Богу» в канун Пасхи (идея принадлежала Валерию Кузину). Юношу они раздели и уложили на стол, накрытый черной скатертью, комнату обвесили черными шторами и расставили черные свечи. Все участники ритуала надели мантии.

«Присутствующие, действуя по предварительному сговору, совместными усилиями раздели подростка, полностью обнажив его, принудительно привели его к столу, объявив ему о намерении принести его в жертву Сатане. После этого положили его на стол лицом вверх так, что ноги ниже колен свисали со стола, и стали удерживать против воли», — следовало из приговора.

В этот момент Кузина начала читать молитву Сатане, а ее сын ударил ножом в горло лежащего подростка. Затем то же самое повторили остальные.

«Кровь жертвы собирали в баночку, из которой участники ритуального убийства должны были отпить по глотку... Члены секты водили вокруг убитого хоровод — танец поклонения Сатане», — говорилось в материалах дела.

На этом глумление над телом не прекратилось. Сперва сатанисты отпили из банки с кровью по глотку, а Кузина, продолжая читать сатанинскую молитву, стала ходить по трупу, периодически подпрыгивая. После обряда несколько юных членов секты одели труп и оттащили тело к железнодорожной линии, чтобы инсценировать самоубийство.

Приговор

Чтобы арестовать всех подозреваемых, следствию понадобилось два с половиной месяца. Всего на скамье подсудимых в областном суде оказались 10 человек. Зинаида Кузина, ее сын Валерий и еще восемь подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Все юноши вели себя дерзко, а один из несовершеннолетних последователей с гордостью демонстрировал татуировку «666» у себя на руке.

Именно этот подросток, находясь под арестом, запомнился еще одним инцидентом. В камере он докучал другим арестантам, совершая по отношению к ним странные пассы руками и якобы магические манипуляции — в итоге заключенные сочли его неадекватным и, испугавшись, попросили перевести юношу в другую камеру.

«Нужно очень четко понимать, что эти ребята не только сатанисты или неоязычники, а еще и порядком поехавшие головой люди. В случае с Кузиной это дело с целым культом. Для любой тоталитарно-деструктивной секты это грустная история: когда человек сумасшедший, но при этом обладает некой харизмой, чтобы привлечь к себе последователей», — объяснил сектовед, кандидат исторических наук Александр Чаусов, добавляя, что в 90-е сатанинские культы были относительно распространенным явлением.

Всех подсудимых впоследствии суд признал виновными и назначил разные сроки наказания: от 8,5 до 9,5 лет лишения свободы. Меньше всего получила пенсионерка-сатанистка — из-за возраста и состояния здоровья ее приговорили всего к 5 годам тюрьмы.

Кузина, в отличие от подростков, весь процесс вела себя сдержанно и молчала. Только после вынесения приговора не выдержала и долго кричала, уверяя в своей невиновности, что верит в Бога, а осужденных вместе с ней молодых людей не знает. «Я слышала, как над детьми издевались в соседней камере. Обливали водой и били! Они с чем угодно согласятся! В моей камере сидят 23 человека, я старая женщина и долго так не выдержу», — утверждала она.

Сатанизм — это не что иное, как концентрированная ненависть в сухом остатке. То есть «нагадить Богу», убить людей — это и есть конечная цель, подчеркивает историк Чаусов.

«Зачем маньяк-психопат убивает людей? Чтобы убить, почувствовать власть и удовлетворить свои нездоровые психические потребности. Здесь то же самое, просто обставленное ритуалистикой. Зачем нужны эти ритуалы — нужно спрашивать у каждого такого преступника, но ответ будет сложно получить, особенно, если мы говорим о разрозненном сатанизме, потому что у таких людей настолько причудливая мотивация, которую человек иногда даже не сможет озвучить», — заключил сектовед.