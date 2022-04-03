«Кровавая клятва». Как банда «дурачка» год терроризировала город под Саратовом

В 1969 году небольшой город в Саратовской области накрыла серия разбойных нападений, а затем и убийств. Грабили магазины, фабрики, дома, а убивали либо ножом, либо выстрелом из обреза. Во главе преступников стоял 30-летний Василий Кабанов, который собрал банду подростков, под клятвой на крови заставлявших убивать и грабить. Как сельский «дурачок» сплотил вокруг себя юношей, расправившихся с семью людьми, — в материале «Газеты.Ru».

Грабили, резали и стреляли

В 1969 году в городе Балашов в Саратовской области начали происходить грабежи и нападения на местных жителей. Злоумышленники грабили небольшие магазинчики, воровали дорогую французскую ткань с комбината. Банде было все равно, сколько удастся унести, и иногда это могло быть и меньше нескольких рублей.

После серии ограблений в округе начали находить и трупы. Так, 7 апреля 1969 года двое преступников увидели незнакомого мужчину, догнали его и ударили ножом в спину. Вытащив все из карманов, решили уйти, но заметили, что жертва жива. Один из участников нападения выстрелил сельчанину в голову из обреза, тот скончался.

В тот же день, но уже вечером, налетчики снова остановили мужчину, который шел встречать с работы жену. Попросив у него закурить, так же, без объяснения причин, ударили жертву ножом. Однако тому удалось сперва вырваться, но его догнали и добили. Когда труп обнаружили, то он был буквально перерезан на куски: криминалисты обнаружили на теле не менее полусотни ранений.

Вскоре серию удалось прервать. В отдел милиции принесли винтовку, найденную в тайнике. На ней оказались отпечатки пальцев одного из участников ОПГ. Так удалось и вычислить остальных.

«Заурядная личность» и «дурачок»

Главарем банды оказался 30-летний местный житель Василий Кабанов, которого знакомые прозвали «дурачком». Мужчина окончил всего четыре класса, потом отучился на курсах водителя грузовика, но из-за пристрастия к алкоголю был уволен. Позже он устроился штатным пожарным на Балашовском комбинате плащевых тканей.

Человек, как установили следователи в ходе допросов, он был алчный — развелся с женой, платил алименты и с завистью смотрел на более успешных коллег. Кабанов мечтал стать великим грабителем, который, закончив свои преступные дела и заработав до конца дней, намеревался вести тихую жизнь.

«Сама личность Кабанова весьма заурядна. Он отличался не интеллектом, а его отсутствием. И был обречен всю жизнь оставаться аутсайдером. К 30 годам он практически ничего не добился: вершиной карьеры Кабанова стала работа штатным пожарным, что явно не удовлетворяло его амбиции. Почти у каждого человека есть детские мечты, которые практически невозможно реализовать. Кабанов же от «мечты» отказываться не хотел, что говорит о нем как о психопатической личности», — отметил доктор исторических наук, автор книг о советской повседневности Александр Оришев.

Кабанову, несмотря на заурядность, удалось сколотить группировку, куда он заманивал подростков, которые придерживались его взглядов. Кабанов говорил, что вскоре они будут заниматься большими делами. При этом, чтобы попасть в банду, нужно было сдать маленький экзамен — украсть магнитофон из сельской школы, варенье из чужого погреба или кур с соседнего двора.

На подхвате у Кабанова были и его родственники. Например, младший брат Николай, окончивший девятилетку и собиравшийся ехать получать профессию в город. Иногда мелкие услуги начинающей банде оказывал и отец — 62-летний сторож Дмитрий Васильевич.

Кровавая клятва и система наказаний

Сформировав основной костяк группировки, Кабанов начал прорабатывать четкие и понятные планы грядущих преступлений. Правда, были это не «большие дела», а мелкие разбои. Но «шеф» убеждал подростков, что это просто репетиция перед крупными делами.

«Мечта его имела криминальный характер: миллионы советских мальчишек смотрели фильмы о гангстерах, но идеалом для большинства были отнюдь не американские бандиты. И воплотить его мечты должны были подростки, которые легче поддаются манипулированию, чем взрослые граждане.

Тщеславие Кабанова даже подогревалось прозвищем «шеф», как его называли молодые подельники.

В личности Кабанова удивляет другое. Как мог человек, имеющий всего четыре класса образования, которого в школе считали «дурачком», висеть на доске почета в своей организации и еще быть на хорошем счету. Вряд ли здесь речь идет о раздвоении личности», — добавил историк Оришев.

В предвкушении серьезных преступлений Кабанов занялся вооружением своей банды. Целью налетов, согласно плану, должны были стать государственные учреждения, где можно было взять сразу и много.

Также Кабанов строго следил за дисциплиной. Чтобы никто не смог покинуть банду, он придумал «клятву на крови». Подростки произносили ее в качестве присяги.

Под клятвой, написанной на бумаге, каждый писал свою фамилию, имя, отчество, ставил подпись и отпечаток пальца, испачканный в собственной крови.

Первым в списке был Василий Кабанов. Потом то же самое сделали все члены банды — Владимир Сучков, Сергей Горячев, Александр Мячин, Павел Зайцев, Николай Свистунов, Александр Елизаров. Затем главарь собственноручно сделал приписку: «Заключен договор сроком на два года. Шеф Кабанов».

Бумагу поместили в стеклянную пробирку, положили в полиэтиленовый мешок и закопали на огороде. В тот же вечер Кабанов разработал систему наказаний за нарушение дисциплины, которая была первым пунктом клятвы.

За первый проступок — выговор, за второй нужно было убить человека, за третий — двоих. Если соучастник не выполнит наказание, то он мог быть убит сам, а также его семья.

Убивали первых встречных в наказание

Первым на нарушении дисциплины попался Зайцев — он отказал Кабанову в интимной связи. Юноше предстояло на свое усмотрение убить любого человека. Взяв с собой Горячева, он пошел бродить по Балашову, решив, что расправится с первым встречным. Им оказался 17-летний Борис Брагин — его зарезали, нанеся 26 ножевых ранений.

Горячев, Мячин и Свистунов стали следующими — они устроили застолье и не позвали на нее главаря. В наказание они поехали в село Репное и застрелили из обреза в упор влюбленных подростков.

Через несколько дней на окраине села Репное раздались выстрелы. Горячев убил возвращавшегося от сына 72-летнего местного жителя Филиппа Мялкина. Следующей жертвой стал 61-летний Василий Куклин, получивший пулю с расстояния в метр — мужчина выжил, но стал инвалидом.

«История «банды Кабанова» – классическая»

Спустя год после того, как один из жителей Балашова нашел винтовку с отпечатками, состоялся суд над «кабановцами». Для каждого из участников были разные приговоры, по мере содеянного.

Василия Кабанова суд признал виновным в вовлечении несовершеннолетних в организованную преступную деятельность, организации вооруженной бандитской группы, в совершении бандитской группой семи убийств, двух покушениях на убийство, пяти приготовлений к убийству, двенадцати вооруженных нападений на государственные и общественные предприятия.

Почти тот же набор обвинений получил и Горячев. Ему и его «шефу» суд назначил высшую меру наказания — расстрел. Остальные члены банды получили от 3 до 12 лет колонии, в том числе на 7 лет сел и младший брат Кабанова.

Единственный, кто с пятью годами условного срока остался на свободе, — был отец главаря банды Дмитрий Кабанов.

«Банда Кабанова» – классическая история о том, как взрослый человек криминальной наклонности собирает вокруг себя подростков. Особенность подростковой психики в том, что молодому человеку требуется кто-то старший, кто может стать авторитетом.

Хорошо, когда это тренер, руководитель кого-то кружка. А если это криминальная личность, то возникает серьезная угроза за настоящее и будущее молодых людей», — сказал историк Оришев.

Кроме того, согласно одной из социологических концепций, объясняющих преступность, молодые люди из низших слоев рабочего класса, разочарованные своим положением в жизни, часто сбиваются в субкультуры правонарушителей, добавляет историк. И руководит ими, как правило, старший по возрасту преступник. В данном случае этим преступником стал Кабанов, который умело использовал элементы игры, добавляя к ней мистику и ритуализм. Подросткам в обычной жизни явно не хватало романтики, а здесь серые будни закрашивались тайными ритуалами, жуткими клятвами и тому подобное.

«Также интересна судьба преступников. После выхода на свободу один из них повесился, другой попал в ДТП со смертельным исходом. А другие, отсидев лет десять, пополнили ряды местного криминалитета. И это тоже неудивительно, т.к. подтверждается статистика, что 60% преступников возвращаются в тюрьму, превращаясь в рецидивистов», — заключил эксперт.