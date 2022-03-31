Несладкое падение: москвичка судится с Бабаевской фабрикой из-за перелома позвоночника

Москвичка Марина Матыкина работает кладовщиком на московском предприятии «Кондитерский концерн Бабаевский», которое находится в здании на Малой Красносельской, с 2019 года. 30 сентября прошлого года она, как обычно, выполняла свои должностные обязанности — транспортировала продукцию. Но поскользнулась, в результате чего упала спиной на пол и ощутила сильную боль. К медикам пострадавшая обратилась не сразу, а только спустя полторы недели. Впоследствии у нее диагностировали перелом позвоночника и госпитализировали.
«За медицинской помощью обратилась не сразу, поскольку делала уколы обезболивающих препаратов, надеялась, что это болевой шок и продолжала трудиться»,
— пояснила в разговоре с «Газетой.Ru» истица, отметив, что «в течение недели боли в спине, переходящие в ноги, усиливались, обезболивающие препараты уже не помогали», и тогда она обратилась в травмпункт, откуда ее на автомобиле скорой помощи направили в больницу.
Уже в больнице ей поставили диагноз «перелом 12-ого грудного и 2-ого поясничного позвонков», утверждает Матыкина. По ее словам, для определения степени утраты трудоспособности ей нужен документ — акт о несчастном случае на производстве, — но в его выдаче руководство «Бабаевского» отказало. Кроме того, руководство также отказалось признавать факт производственной травмы, обосновывая это тем, что событие несчастного случая «не нашло своего документального подтверждения». Поскольку к врачам она обратилась только спустя 10 дней после падения, работодатель считает, что травма была получена не на производстве. Но женщина настаивает, что сразу рассказала о своем падении на работе коллегам и этому есть свидетели.
Не согласившись с позицией работодателя, Матыкина решила добиваться компенсации через суд. В настоящий момент рассматривается ее иск с требованием о компенсации морального вреда, сообщила «Газете.Ru» сама пострадавшая.
В суде изданию рассказали, что Матыкина просит признать недействительным акт о непризнании производственной травмы и обязать Бабаевскую фабрику составить новый акт — о тяжелом несчастном случае на производстве, а также взыскать с предприятия компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.
Помимо компенсации морального вреда, жительница столицы планирует взыскать с работодателя расходы на лечение и адвоката. «Исковые требования к «Бабаевскому» о компенсации лечения и судебных расходов я планирую предъявить позже. После, надеюсь, выздоровления, поскольку на данный момент лечение не окончено и итоговая сумма не известна», — пояснила она.
Официальной позицией концерна издание не располагает, «Газета.Ru» направила предприятию запрос.
Мещанский суд Москвы назначил слушание дела по существу на 20 апреля.
ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» — одно из старейших и крупнейших кондитерских предприятий Москвы и России, говорится на официальном сайте предприятия. С 2003 года Концерн входит в холдинг «Объединенные кондитеры», который в свою очередь принадлежит АО «Грэйсон-М», а 82% этой компания принадлежат фирме с Сейшельских островов. Выручка Концерна «Бабаевский» за 2020 года, согласно последнему отчету, составила более 9 млрд руб.