«Учителей заставляют мониторить соцсети. Это вторжение в частную жизнь ребенка»

В одной из школ Свердловской области учительницу заставляли мониторить соцсети учеников на наличие деструктивного и опасного контента из-за давления со стороны руководства ей пришлось уволиться. Однако такое требование директора учебного заведения было неправомерным, рассказали «Газете.Ru» в профсоюзе «Учитель». В Национальном родительском комитете в свою очередь отметили, что подобной деятельностью должны заниматься родители, а также дали советы, на что обратить внимание при просмотре страницы ребенка.

Слежка в соцсетях

В городе Ревда Свердловской области педагогу школы №10 Наталье Александрове пришлось уволиться из-за того, что директор школы требовала от педагога заниматься мониторингом соцсетей учеников. В подтверждение женщина предоставила цифровую копию положения о мониторинге аккаунтов школьников. В документе требуется вести отчетность о том, подписаны ли подростки на противоправный или суицидальный контент, отрицают ли семейные ценности.

«Меня уволили 3 марта с «черной меткой» в этом городе. Родители моего класса написали директору 10-й школы Ревды письмо с требованием не мониторить соцсети, не нарушать права их детей. В ответ меня за отказ от мониторинга уволили якобы из-за окончания срока договора. Вдогонку руководство разослало в полицию, прокуратуру документы, что я являюсь экстремисткой, раз отказываюсь от мониторинга», — рассказала женщина порталу E1.Ru.

Директор школы от комментариев отказалась, однако заметила, что Александрова замещала учителя, находящегося в декрете.

«Я по телефону не даю интервью. Она у нас уже не работает, и во все инстанции я уже дала пояснительные ответы, начиная с инспекции по труду и заканчивая прокуратурой. Поэтому я больше не комментирую», — сказала глава школы. Это подтвердили и в управлении образования городского округа Ревда.

Александрова пояснила, что это не первый случай, когда руководство образовательных учреждений обязывает педагогов следить за аккаунтами учащихся. Учитель, по ее словам, должен выявить, сколько человек из класса имеют аккаунты в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), «Фотострана», MySpace, Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), «Мой Мир», «ДругВокруг» и Mail.ru. Педагог должен установить «условных лидеров», признаки «девиантного поведения», а также запрещенную информацию.

«Запрещенными» в документе маркируются подталкивание к самоубийству, употреблению наркотиков, алкоголя, курению, занятию проституцией, бродяжничеству. В качестве опасных маркеров оцениваются «отрицание семейных ценностей», мат, порнография и «различные интернет-магазины». Учитель должен просматривать комментарии друзей своих учеников, чтобы выявлять «неблагополучных» детей или взрослых в его окружении.

Контроль за школьниками усиливается

Проверка соцсетей учеников — не самая распространенная практика среди учителей и директоров школ, однако такие требования могут возникнуть. Чтобы не заниматься подобной «разведкой», стоит быть готовым побороться за свои права, отметил учитель истории и ОБЖ, член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

«Все-таки это не повсеместная история. Но тенденция контроля за учащимися в целом усиливается. То есть классные руководители должны предоставлять больше информации, которой раньше не требовали. Периодически и к нам в профсоюз приходят различные истории, связанные с тем, что учителей заставляют мониторить соцсети, наблюдать за тем, на что подписаны школьники», — подчеркнул он.

Учителя, которых неправомерно заставляют следить за учениками, могут обратиться как в Совет межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», так и в другие похожие организации. Кроме того, педагог может защитить себя и сам, если он юридически подкован и имеет поддержку среди коллег, уверен учитель.

«Почему администрация [учебных заведений] в принципе кого-то к чему-то принуждает? Дело даже не в соцсетях, а в целом — куча дополнительной работы и обязанностей. Проблема в том, что коллективы в школах в большинстве своем разобщенные и там даже нет групп объединенных, которые составляют хотя бы половину от всех учителей. Если такое будет, то у директора даже не возникнет мысли добавлять сверху обязанностей», — отметил Казаков.

По его словам, функционал учителя определен профстандартами, где прописано, что входит в должностные обязанности преподавателя. Пункта о слежке за соцсетями нет — и маловероятно, что когда-либо она появится, поскольку это внеучебная деятельность и отчасти вторжение в частную жизнь ребенка.

«В теории, директор может самолично внести такой пункт в трудовой договор или прописать его в обязанностях педагога, и тут единственный вариант — сопротивляться. Трудовое законодательство — это частное право, а не публичное, и никто за вас не будет решать такие вопросы. Кроме того, в рамках школы, программы образовательной и воспитательной, каких-то норм, мы как учителя обязаны объяснять, что такое соцсети и как они работают, а также говорить про опасный контент, но следить за детьми во внеучебное время — это дело родителей», — подчеркнул он.

«Что значит следить?»

Такого же мнения придерживается и детский омбудсмен Татарстана и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, родители сами дают детям доступ к технике, телефонам и интернету, поэтому требовать от учителей мониторить соцсети без внесения в регламент нельзя.

«У педагога есть определенный регламент его рабочего дня, а для отслеживания соцсетей нужно время. То есть учитель получает деньги за то, что он ведет уроки, готовится к ним, проверяет тетради — если он работает на полторы ставки, то получает больше. Кроме того, следить за соцсетями — это понятие растяжимое. Что значит следить? Зайти один раз посмотреть или постоянно просматривать, кто на него подписался, и так далее», — отметила она.

Требовать от педагога, чтобы он регулярно контролировал поведение в соцсетях своего подопечного, неправильно и неправомерно, поскольку это никак не регламентировано. Также, по мнению омбудсмена,

регулярная проверка профиля учеников может стать средством манипуляции со стороны руководства школы, а также использовано для сведения личных счетов с неугодным педагогом.

«Например, использовать аргумент, что учитель неправильно отследил какую-то информацию. Следить объективно — нереально. У кого-то может быть закрытый аккаунт или еще что-то. К тому же, нужно разрабатывать правильную методику и вводить в официальные обязанности, но тогда учитель не сделает чего-то другого в рамках рабочего времени. У нас и так сложно с молодыми кадрами», — подчеркнула Волынец.

По статистике, после окончания педагогического вуза в школы приходят работать не более 30% выпускников. Из тех, кто пришел, спустя два года остается не больше 15%. В связи с этим большая часть нагрузки лежит на пожилых педагогах, которые в том числе столкнулся с профдеформацией. «Нужно всеми силами создавать для учителей комфортную обстановку в школе. А родители должны самостоятельно следить за своими детьми в интернете», — отметила основатель НРК.

Родителям же при мониторинге соцсетей детей необходимо обращать внимание на следующие факторы, говорит Волынец: на кого подписан ребенок, на личные аккаунты и групповые, кто подписан на него. В идеале, чтобы это были невымышленные аккаунты с настоящими данными и фотографией.

«На контент, который выкладывает ребенок. На фразы, которые родители могут не понимать, но они выглядят двусмысленными — поговорить об этом аккуратно, понять, в чем проблема.

Подростки, например, любят выкладывать какие-то стихи на английском языке — можно перевести и посмотреть о чем, может там текст суицидального настроения», — заключила Волынец.