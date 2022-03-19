Мальдивы, Эмираты, Таджикистан. Какие зарубежные направления доступны россиянам

Введенные против России санкции ограничили отечественных путешественников в вариантах поездок за рубеж. Открытыми и доступными направлениями остаются чуть более 20 стран, среди которых остались Турция, ОАЭ, Марокко, Индия, Шри-Ланка и страны СНГ. Куда россияне смогут улететь на отдых и сколько это будет стоить, — в материале «Газеты.Ru».

Армения, Турция и Киргизия

В связи с ситуацией на Украине многие страны закрыли небо для российских самолетов — из-за этого в некоторые государства нельзя прибыть даже в облет закрытых участков неба. Технически путешественники могут добраться за границу на поездах или самолетах иностранных компаний, которые выполняют прямые рейсы из России, но список этих государств ограничен. Кроме этого, есть возможность с пересадками добраться и до некоторых стран Европы, однако путь существенно усложнился из-за ряда ограничений. В Ростуризме вообще рекомендуют отказаться от посещения стран, которые ввели против РФ санкции.

Варианты, куда можно вылететь и не провести в дороге пару суток, все же имеются.

<1>

По данным бронирований перелетов за рубеж, совершенных клиентами сервиса OneTwoTrip с начала текущей недели, чаще всего пользователи выбирают Армению (доля от всех авиазаказов за границу составляет 33,5%), Турцию (13,6%), Киргизию (10,3%), Таджикистан (5,9%) и Узбекистан (5,3%).

Также в список входят Казахстан, Белоруссия, ОАЭ, Сербия и Израиль. По всем этим направлениям есть прямые авиарейсы. По ряду из них, например, в некоторые страны СНГ, сейчас совершают полеты в том числе и российские авиакомпании, рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

«В целях туризма чаще всего из перечисленных выше стран отправляются, конечно, в Турцию. Минимальная стоимость перелета из Москвы в Стамбул, по данным поисковых запросов с вылетом в марте-апреле, составляет 18 тыс. рублей на человека туда-обратно. Перелет в Ереван и обратно стоит минимум 12 600 рублей. Отправиться в Дубай (ОАЭ) можно минимум за 28 500 рублей туда-обратно», — рассказала она.

Вместе с этим Шелехова отмечает, что в текущих условиях немногие готовы заблаговременно планировать свой отдых.

«Если турист приобрел билет, крайне важно следить за статусом рейса: его могут перенести или отменить. Также важно помнить о том, что для зарубежных поездок в ряде стран продолжают действовать правила въезда, связанные с COVID-19», — пояснила она.

Цены на отели

В сервисе онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru привели средний чек, который россияне могут оставить в отеле за ночь по разным доступным направлениям. Так, отдых в гостинице в Турции в конце апреля-мае будет стоить от 5 до 10 тыс. рублей в сутки в зависимости от региона.

Проживание в четырехзвездочной гостинице в Стамбуле обойдется в среднем от 5 до 8 тыс. рублей за ночь с завтраком на двоих. В отелях курортной Антальи цена варьируется от 6 до 9 тыс. рублей с учетом питания.

В соперничающем с Турцией Египте доступен большой выбор четырехзвездочных отелей в в ценовом диапазоне от 5 до 8 тыс. рублей в сутки — в частности, в Хургаде. В гостиницах Шарм-эш-Шейха аналогичной категории туристам доступен большой выбор предложений стоимостью от 6 до 9 тыс. рублей за сутки.

«В Дубае номер в четырехзвездочной гостинице будет стоить в среднем 7-9 тыс. рублей без питания, цена за сутки с завтраком начинается от 8 тыс. рублей за двоих гостей», — уточнили в пресс-службе сервиса.

Кроме прочего, россияне могут посетить и Марокко. В одном из так называемых имперских городов — Марракеше — туристы могут выбрать номер в «четверке» за 6-9 тыс. рублей в сутки, большинство отелей в центре города предлагают размещение за 8 тыс. рублей.

Армения — не менее популярная страна у выезжающих за рубеж — стоимость проживания на одну ночь в Ереване варьируется от 7 до 9 тыс. рублей в гостинице категории «4 звезды», тарифы с питанием обойдутся немного дороже — в среднем от 8 до 10 тыс. рублей за двоих гостей.

Экзотические направления

Если все же хочется экзотики и есть возможность потратить больше, то можно полететь в Индию, на райский полуостров — Гоа.

Проживание в четырехзвездочном отеле на побережье доступно от 6,5 до 10 тыс. рублей в сутки, в основном гостиницы предлагают размещение за 9-10 тыс. рублей за одну ночь.

Следующее направление, которое всегда было одним из самых любимых у туристов из России — Таиланд. Забронировать номер в четырехзвездочном отеле на Пхукете можно в среднем за 4 тыс. рублей, а проживание с завтраком доступно по цене от 5 до 7 тыс. рублей.

Самыми дорогими вариантами будут Сейшельские острова и Мальдивы. В первом случае, цена за номер в четырехзвездочном отеле стартует от 12 тыс. рублей за ночь — как правило, в стоимость уже включен завтрак. Цена за номер в «четверках» на Мальдивах начинаются от 8 тыс. рублей, большой выбор предложений доступен в диапазоне 14-19 тыс. рублей за ночь.

«Пока 35 тыс. человек не вернулись»

Источник «Газеты.Ru» из туротрасли, в свою очередь, предупредил путешественников, что при планировании зарубежной поездки необходимо учитывать, что сейчас могут быть перебои с возвратными рейсами — с 6 марта 2022 года Россия полностью прекратила международный организованный туризм.

«Туроператоры сейчас продают только номера в гостиницах, а туристы сами отдельно покупают билеты. Но есть риск остановки авиасообщения в любой день. Еще одна проблема, что пока 35 тыс. человек не вернулись из стран, куда мы пытаемся отправлять людей. На спрос может влиять и миграция из России», — отметил собеседник.