Лес у дома: в районе Чертаново Южное создадут рекреационный центр «Зеленый бульвар»

Москвичи из района Чертаново Южное живут совсем рядом с прекрасным островом зелени внутри города – природно-историческим парком «Битцевский лес». Однако сейчас ради прогулки в лесу им приходится преодолевать полосу препятствий из гаражей, что особенно непросто вечерами и в зимнее время. Чтобы решить эту проблему, в рамках работ по восстановлению и сохранению парка создадут рекреационный центр «Зеленый бульвар» — комфортное и безопасное место, которое соединит жилой район с природной зоной.

Так близко и так далеко

Чертановскую улицу отделяет от парка «Битцевский лес» всего 500 метров, но преодолеть это расстояние непросто – дорогу горожанам преграждает гаражный комплекс. Комфортному отдыху местных жителей на природе препятствуют хранение автомобилей, отсутствие безопасных пешеходных путей, недостаточное уличное освещение и, как следствие, малое количество прохожих, что также добавляет тревожности.

Однако уже скоро на месте бывших гаражей появятся детские и спортивные площадки, пешеходный маршрут и различные павильоны.

Старший аналитик научно-проектного центра «Развитие города» Елена Пудова уверена, что такой большой парк, как «Битцевский лес», должен иметь входные группы, оборудованные навигацией, а также, возможно, прокатом спортинвентаря, пунктами питания и туалетами.

«Это место привлечет новых посетителей, создаст рабочие места и будет приносить прибыль городу. Сейчас возле гаражей, через которые идет дорога в парк, не проложен тротуар, и посетителям «Битцевского леса» приходится идти по проезжей части улицы Академика Янгеля. Возле гаражей образовалась стихийная стоянка, и территория выглядит отталкивающе. Создание современной комфортной входной группы в парк решит эти проблемы», — отметила она.

По словам заместителя руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова, появление на месте гаражей «Зеленого бульвара» позволит создать пространство для комфортных прогулок вдоль границы леса и обеспечит жителей инфраструктурой для отдыха.

Новые возможности

Преображение этой части района будет иметь комплексный эффект — обустроенные пространства привлекают большее число посетителей и повышают их ценность для семейного отдыха горожан, говорит сооснователь эко-производственной компании «Умная Среда» Алексей Варламов.

«В таких местах возможна дополнительная монетизация за счет организации питания и досуговых мероприятий. К тому же обустроенные пространства дают больше возможностей, чтобы активно проводить время. Например, теннисные столы, площадки для баскетбола и волейбола позволяют любителям этих видов спорта экономить время и играть рядом с домом. В обустроенной зоне больше возможностей для детей и родителей, там более безопасно», — обрисовывает он перспективы проекта.

В гармонии с природой

Когда речь идет о восстановлении и сохранении природных территорий, горожан, как правило, больше всего беспокоят экологические аспекты — важно не только сделать пространство комфортным для людей, но и избежать чрезмерного вмешательства в лесной массив. Специалисты уверяют, что работы не затронут заповедную территорию «Битцевского леса». Никаких новых объектов там создавать не планируется, речь идет максимум о ремонте или замене устаревших спортивных и детских площадок, а также покрытий тропинок.

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Работы сосредоточатся на прилегающей территории, чтобы устранить существующие преграды между горожанами и природой. По словам Сергея Мельникова, в зоне реновации гаражей недалеко от станции метро «Улица Академика Янгеля» будет обустроен многофункциональный деревянный настил для отдыха, занятий йогой или аэробикой, который также можно использовать в качестве сцены для проведения камерных мероприятий. Отдельные участки вне границ леса отдадут под создание зеленых плоскостных парковок.

Кроме того, в рекреационном центре можно будет взять напрокат спортивное оборудование, сыграть в пинг-понг, а затем перекусить в кафе или устроить пикник в специально оборудованных для этого точках.

При этом внутри леса по Ясеневской аллее организуют спортивно-оздоровительный маршрут, который соединит находящиеся по разные стороны парка районы Чертаново Южное и Ясенево. Летом маршрут оценят велосипедисты и поклонники бега, а зимой — лыжники. Чтобы спортсмены не мешали любителям неторопливых прогулок, для последних чуть в стороне проложат специальный маршрут с настилом из экологичной и долговечной террасной доски.

«Бережное отношение к особо охраняемым природным территориям — это залог их сохранности. Биоразнообразие леса должно сохраниться, а использование натуральных материалов только подчеркнет естественное происхождение парка.

Нет сомнений, что «Зеленый бульвар» даст жителям возможность комфортного отдыха», — резюмирует Елена Пудова.