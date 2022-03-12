Что можно и нельзя в Великий пост. Правильная подготовка к Пасхе

В этом году Великий пост, предшествующий важнейшему христианскому празднику – Пасхе, начался 7 марта и продлится до 23 апреля. Это время дается верующим для физического и духовного очищения, отрешения от мирских дел и общения с Богом. Что разрешено и запрещено в Великий Пост и как правильно подготовиться к Светлому Христову Воскресению, — в материале «Газеты.Ru».

От Пасхи до Пасхи

Богослужебный год длится от Пасхи до Пасхи, и предшествует празднику самый длительный из всех православных постов – Великий пост. Он был установлен в память о сорокадневном голодании Иисуса Христа перед проповедью.

Именно в этот период верующим положены покаяние, молитвы, а также воздержание от пищи и увеселений, которые очистят тело и душу от мирского, помогут стать ближе к Богу и духовно подготовят постящегося к главному празднику – Пасхе, которая в этом году пройдет 24 апреля.

Великий пост состоит из двух периодов: Святой Четыредесятницы, первых сорока дней Великого поста, и Страстной Седмицы, последней недели перед Воскресением Христовым. Считается, что в первые 40 дней христианин идет навстречу Богу – а в последнюю неделю Бог идет навстречу христианину.

Главные правила Великого поста

Принципиально важно во время Великого поста причащаться, исповедоваться и молиться. Также верующим положено регулярно посещать храмы, отказываться от увеселительных мероприятий и направлять все свои ресурсы «во благо». Супругам рекомендовано воздерживаться от плотских радостей и отказаться от интимной близости.

И самое главное: всем христианам надлежит поститься.

Священнослужители настаивают: соблюдать Великий пост всем без исключения нельзя. Перед этим обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

Точно не рекомендуется поститься беременным и кормящим женщинам, пожилым, детям, а также людям с различными хроническими и тяжелыми заболеваниями, такими как, например, диабет, онкология, болезни ЖКТ.

Единого поста для всех без исключения нет, у духовенства и мирян строгость соблюдения правил будет разная, хотя и считается, что стремиться к соблюдению даже самых строгих канонов должны все. Также необходимо помнить, что «неопытные» должны приступать к посту постепенно, а миряне могут облегчать свой пост по благословлению священника.

Церковный устав в Великий пост предписывает отказаться от пищи животного происхождения: мяса, молока, постного масла, рыбы, яиц и вина.

В понедельник, по пятницам и средам стоит выбрать «сухоядение» (пища не варится и не жарится), которое предполагает употребление в пищу хлеба, фруктов, овощей, воды и компотов. Во вторник и четверг разрешается горячая пища без масла, в субботу и воскресение – пища с растительным маслом. При этом в понедельник первой недели рекомендуется полное воздержание от пищи, а в Великую пятницу – до выноса Плащаницы.

Но и в этих правилах есть исключения. Например, в дни праздников Благовещение и Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) разрешается есть рыбу. В Лазареву субботу накануне Вербного воскресенья – рыбную икру.

За неделю до Пасхи

Готовиться к Воскресению Христову верующие начинают за неделю, которая называется Страстной. Каждый ее день описан в Евангелии и имеет особое значение.

В Великий понедельник принято вспоминать патриарха Иосифа, проданного в рабство собственными братьями, который является прообразом страдающего Иисуса. В народе также считается нужным сделать в доме генеральную уборку в знак очищения не только души и мыслей, но и окружающего.

В Великий вторник полагается вспомнить обличение Христом фарисеев и книжников, а в Великую среду скорбеть о предательстве Иисуса Иудой. В эти же два дня нужно заранее готовить угощения к главному празднику. В среду предполагается закончить со всеми мирскими делами и сконцентрироваться на духовном.

Далее идет Великий или «Чистый» четверг. Он считается днем совершения первого таинства причащения. В него принято вспоминать последнюю трапезу Иисуса с ближайшими учениками, во время которой было установлено таинство Евхаристии, предсказано предательство одного из учеников и будущие судьбы христианской церкви и всего мира. Верующие в этот день должны исповедаться и причаститься.

В Великую пятницу вспоминают о суде и распятии Иисуса. На утрене принято читать 12 Евангелий Святых Страстей Христовых, на вечерне выносить плащаницу и петь Канон о распятии Господа. В этот день предписан самый строгий пост, до окончания богослужебного чина погребения Плащаницы Иисуса вкушать нельзя абсолютно ничего.

В Великую субботу вспоминают о погребении Христа, «сошествии его душою во ад и возвещении пребывавшим там победы над смертью». В народе этот день называется «днем тишины». Нужно посетить церковь, осветить куличи и яйца и ждать главный праздник – Воскресение Христово.