Блокировка Instagram. Станет ли преступлением использование «экстремистской» соцсети

Экстремистские действия Facebook и Instagram
Генпрокуратура потребовала признать компанию Metа, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской организацией. Представление о блокировки социальных сетей выставлено в Роскомнадзор. Как отметили российские парламентарии, возможный запрет не коснется только WhatsApp.
Процесс блокировки социальной сети начался сегодня, 11 марта, после появившаяся в издании Reuters информации о том, что «в свете событий на Украине компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих». Это же сказано в заявлении пресс-секретаря компании Meta Энди Стоуна в его Twitter.
«Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, материалы направлены в СК РФ, который возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию со стороны сотрудников компании – их действия попадают под статью 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), а также 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»)
Роскомнадзор, в свою очередь, официально анонсировал, что ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.
«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», — говорится в сообщении.
В холдинге Meta на данный момент не подтвердили и не опровергли данные об изменении политики касательно постов, связанных с разжиганием ненависти.
«Как от этого им потом отмыться?»
По мнению основателя компании бизнес-разведки «Р-техно» Романа Ромачева, если головную компанию Meta признают в России экстремистской, то сайт Facebook однозначно заблокируют — эта мера коснется практически всех пользователей, кто осуществляет и проводит свои рекламные кампании, в том числе и через Instagram.
«Соответственно, обычные рекламодатели не смогут размещать свой продукт ни на одной площадке.
В будущем, если кто-то попытается перевести деньги в Facebook или Instagram, я не исключаю, что появятся сообщения, что людей или компании будут признавать спонсорами экстремизма. Такое может быть, поскольку таким образом вы поощряете их высказывания и посты», — пояснил он.
Facebook заблокируют в ближайшее время, считает эксперт. Приблизительно, через неделю возможности пользоваться Instagram у россиян тоже может больше не быть. WhatsApp могут оставить в работе, поскольку это не средство размещения информации, а платформа для общения между людьми.
«Признание экстремистскими необходимо, потому что то, что сделал топ-менеджмент компании, так и называется. Как от этого им потом отмыться, пока непонятно. Надо развивать свои ресурсы и площадки, чтобы они были лучше с точки зрения охватов, заработка и продвижения товаров», — подчеркнул Ромачев.
При этом со временем площадка попробует вернуться на российский рынок — здесь у них достаточно большие обороты, отметил эксперт. «Не исключаю, что рано или поздно разум у них преобладает и будут какие-то попытки откреститься от всего этого», — добавил специалист по кибербезопасности.
Пользование — не преступление
С юридической точки зрения признание той или иной организации экстремистской влечет за собой тяжелые последствия — в первую очередь, для самой социальной сети. При этом неважно, имеет ли такая сеть свою юридическую форму в России или представлена лишь в качестве того или иного приложения, пояснил ведущий специалист юридической компании «Мадрок» Гаджи Гаджиев.
«Если говорить о соцсетях, то это приведет к невозможности такой сети свободно распространяться среди пользователей из России. Если соцсеть не выполнит требование суда, а такие решения принимаются судом по иску прокурора, и не прекратит доступ пользователей к указанной сети, то реализация такого решения возлагается на специальный орган – Роскомнадзор.»
Однако перед блокировкой соцсети Роскомнадзором, по закону, прокуратура должна обратиться к указанному распространителю предполагаемой экстремистской информации с письменным требованием прекратить распространение такой информации — и уже после невыполнения такого требования обращаться в суд и блокировать нарушителя на постоянной основе.
«А что будет с гражданами, которые вопреки указаниям судебных органов при помощи VPN будут либо иным способом будут продолжать пользоваться указанными соцсетями? Простое использование «экстремистской» соцсети не должно подпадать под признаки преступления.
Да и как проверить, кто продолжает пользоваться соцсетью после запрета?
Также не стоит забывать, что у граждан есть возможность оспорить действия прокуратуры как нарушающие их права: ведь в настоящее время социальные сети это не только способ простой коммуникации, но и обширное поле для коммерческой деятельности», — заключил Гаджиев.