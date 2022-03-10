Россияне не могут вернуть деньги за подарочные сертификаты ушедших из России брендов

Россияне массово пожаловались в соцсетях на отказ иностранных компаний, которые объявили о приостановке деятельности в стране, возвращать деньги за оплаченные подарочные сертификаты. Юристы разъяснили «Газете.Ru», что, вероятнее всего, в этих обстоятельствах гражданам продлят срок действия карт — и они смогут воспользоваться ими после возвращения брендов. При этом, с точки зрения закона, компания обязана вернуть средства за карту, так как отказывает в приобретении товара.

«Украли деньги?»

Иностранные фирмы, которые ушли с российского рынка или приостановили свою деятельность, отказались возвращать россиянам деньги за купленные ранее подарочные сертификаты, сообщает издание «Комсомольская правда».

Так, в соцсетях появляется все больше жалоб со стороны граждан, что не успели потратить деньги на подарочных картах.

Москвич Виктор Водяницкий рассказал изданию, что ему не удалось активировать карту в бутике Mango, поскольку торговая точка неожиданно закрылась. «В конце февраля купил жене подарок на 8 Марта — подарочную карту. Положил на нее 10 тыс. рублей. Приехали в Mango в торговый центр, а там уже все было закрыто. И никто не объясняет, что с этими картами делать. Получается, они у нас эти деньги украли?» — возмутился он.

«Практика незаконна»

В 2021 году рынок подарочных сертификатов зарубежных брендов в России составил приблизительно $6 млрд,

рассказал «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

«Таким образом, представители зарубежных брендов оказались также в непростой ситуации, а аннулирование сертификатов без осуществления возврата денежных средств грозит брендам серьезным репутационным ущербом на мировом рынке», – отметил юрист.

Поэтому при попытке вернуть денежные средства за сертификаты граждане сталкиваются с возражениями со стороны представителей брендов. Кроме того, получить обратную связь для оказавшихся в сложной ситуации россиян также оказалось непросто – службы поддержки брендов после их ухода с рынка перестали работать.

Но это является прямым нарушением российского законодательства.

«Однако, в одном из закрывшихся магазинов все же сообщили, что воспользоваться сертификатами будет возможно после их возвращения на российский рынок. Вместе с тем, подобная практика является незаконной, поскольку в соответствии со ст. 23.1 «Закона о защите прав потребителей» номинал сертификата или остаток непотраченной суммы должен быть возвращен в течение 10 календарных дней после написания заявления о возврате», — пояснил Кузнецов.

Управляющий партнер AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев добавил, что в случае с товаром ненадлежащего качества, подарочными сертификатами и прочим можно обратиться в магазин по месту покупки. При этом, если нет возможности самостоятельно его посетить, то подать заявление о возврате средств нужно по адресу российского юридического лица, отвечающего за реализацию.

«Эту информацию можно взять на кассовом и товарном чеке. Поводов прогнозировать массовые нарушения прав потребителей со стороны зарубежных брендов нет. В случае с подарочными сертификатами, если исполнитель не может его поменять на товар, то будет осуществлен возврат средств. Это также будет законно.

Важно отметить, что основная причина приостановки деятельности брендов связана даже не с политической повесткой, а с тем, что компании попросту не могут понять, по какой стоимости реализовывать продукцию в условиях сегодняшней волатильности. Именно поэтому речь идет о приостановке, а не прекращении деятельности», — сказал юрист.

Между тем, по словам Кузнецова, ситуация осложняется тем, что, в силу ухода брендов, осуществить возврат технически может быть довольно сложно, хотя, некоторые специалисты отмечают, что магазины могут попытаться вернуть номиналы карт через бонусы в оставшихся магазинах-партнерах либо продлят срок действия карт на неопределенное время.

Отказ в приобретении

Согласно разъяснениям Роспотребнадзора, заключенный в момент приобретения подарочной карты договор считается смешанным договором. То есть соглашением, в котором есть элементы различных предусмотренных законодательством договоров, а не договором купли-продажи товара в чистом виде.

Такой договор рассматривают как отношения по договору купли-продажи с условием о предварительной оплате. Требование о возврате денег без покупки товара считается односторонним отказом потребителя от исполнения своих обязательств.

А односторонний отказ от обязательств, в данном случае от подарочной карты, невозможен согласно ст. 310 Гражданского кодекса РФ.

То есть, тот, кто подарил вам сертификат, просто внес в магазин предоплату, а попытка вернуть сертификат или получить вместо товара — услуги или деньги будет трактоваться как попытка расторжения договора, что невозможно, так как магазин свои обязательства перед вами не нарушал.

В связи с этим, вернуть деньги за подарочную карту можно только в двух случаях: если продавец не сможет передать товар, который предусмотрен к выдаче по этой карте, либо если сертификат имел ограниченный срок действия и этот срок уже истек.