«Цена за жизнь с человеком». Как селекция ухудшила здоровье собак

Собаки некоторых пород на протяжении всей жизни сталкиваются с мучительными болями, а их хозяева — с постоянными тратами на лечение питомца. Кинологи и ветеринары утверждают, что это результат экстремальной селекции, которую диктует мода. Эксперты рассказали «Газете.Ru» о наиболее проблемных выведенных породах, кто и зачем этим занимается — и к чему готовиться, если вы выбрали собаку одной из таких пород.

В погоне за экстремальностью

У любой породы собак профильные специалисты выделяют два типа: классическую и экстремальную. Экстрим – это про породы, у которых специфические признаки наиболее выражены, объясняет ветеринарный врач Татьяна Гольнева.

«Даже на выставках призы дают собакам именно с наиболее выраженными признаками, поэтому заводчики стремятся выводить более экстремальные типы. Увы, практически всегда это ведет к ухудшению здоровья животного», – говорит эксперт.

Таким образом у нас появились немецкие овчарки с провисшей спиной и проблемными суставами, выглядящие так, будто они полуприсели на задние лапы. Или шарпеи с гниением между складками и постоянными заворотами век, требующими операций. По этим же причинам экстремальности заводчики стали удлинять и такс, — говорит Гольнева — Их тело становится еще более длинным, а лапки короткими, что приводит к колоссальным проблемам со спиной (когда у них они были и так).

«Недавно я была в клинике, в которой в кабинете МРТ висела шутливая табличка с надписью «купил таксу – соточку отложи». То есть 100 тысяч рублей на лечение. Каждая 3-4-я такса сегодня – с межпозвоночной грыжей из-за длинной спины, и ей нужно серьезное лечение или операция», – констатирует ветеринар.

Именно поэтому важно понимать, что любые отклонения от среднего и погоня за экстремальностью приносят негативные плоды, уверяет зооинженер Анастасия Калинина.

По ее словам, очень заметно негативное влияние гонки за экстримом у собак гигантских и карликовых пород. У гигантов продолжительность жизни уменьшилась до 7-8 лет, поскольку из-за быстрого роста они часто испытывают проблемы с суставами и связками. Нередко встречаются остеосаркома (рак кости), дисплазия тазобедренных суставов. Часты проблемы с желудочно-кишечным трактом – очень высока смертность от заворота желудка. Также у них постоянные проблемы с сердцем (кардиомиопатия – расширение сердца).

«Большая проблема еще и в том, что в моде собачки экстремально маленького размера. Хотя для разведения этих пород необходимы суки весом 2-3 килограмма, не меньше», – говорит эксперт.

При этом хуже всего, по мнению Калининой, пришлось собакам с укороченной мордой (брахицефалам). Они с трудом переносят жару, не способны к физическим нагрузкам, для них опасны авиаперелеты. При этом у этих пород еще и имеется склонность к ожирению и заболеваниям сердца. Например, немецким боксерам вынуждены подрезать узкие ноздри, чтобы собака могла дышать без затруднений. Наиболее проблемны же, по мнению эксперта, мопсы и английские бульдоги.

«В Норвегии уже запретили разведение двух брахицефальных пород – английского бульдога и кавалер-кинг-чарльз-спаниеля.

Сегодня многие начинают беспокоиться о том, что как только порода становится модной – ее состояние ухудшается», – говорит зооинженер.

Более того, добавляет Гольнева, эти породы еще и требуют множества сопутствующих операций, чтобы они хотя бы могли существовать.

А еще со временем поменялось само предназначение пород. Как говорит биолог и кинолог Ирина Макаренкова, сейчас, например, многие служебные породы (или которые до недавнего времени к ним относились) — такие как немецкие и бельгийские овчарки, доберманы и ротвейлеры, все больше делятся на выставочные и рабочие линии. То же самое касается корги, такс, бассетов и так далее.

«У собак уходят рабочие качества, уходит здоровье. Совсем недавно их еще использовали по назначению. Теперь – изредка. В Англии, например, просто поменяли стандарт, и дело пошло на лад. Хотя многие эксперты утверждают, что собаки стали «страшнее», – отмечает Макаренкова.

Селекция испортила животных?

Без селекции выведение пород невозможно в принципе, отмечает зооинженер Калинина. Но селекция должна быть грамотной: когда отбор лучших собак проводится по экстерьеру и поведению, а также выбраковке истеричных и больных животных. Именно в таких случаях порода процветает, говорит эксперт.

Пример этому: русский охотничий спаниель – он не только охотник, но и активно используется на таможне, в разыскной службе и различных кинологических дисциплинах.

Здоровье крепкое, живут эти собаки до 18-20 лет. Поэтому селекция хороша, когда отбор ведется не только по экстерьеру, но и по рабочим качествам, замечает Анастасия Калинина.

Между тем для достижения нужных рабочих и экстерьерных качеств люди вкладывали силы на протяжении 100 лет, добавляет биолог Ирина Макаренкова. Но, к сожалению, недобросовестные заводчики в погоне за прибылью забыли, для чего создавалась порода, констатирует эксперт. Так породные рабочие качества и здоровье самой собаки ушли на второй план.

«Большинство даже не задумывается о том, какую в итоге цену животные заплатили за свою комфортную и сытую жизнь с человеком. Порода — это как памятник архитектуры, как художественное достояние, создается долго, а разрушить можно в один миг. Именно поэтому в разведении нужно быть очень осторожными», – предостерегает Макаренкова.

«В 90-х скрещивали то, что есть»

Как говорит ветеринарный врач Азиз Алекберов, когда речь идет о болезнях из-за видоизменений породы, необходимо понимать, что связаны они не с селекцией как таковой, а с неправильным разведением, связанным с близкородственным скрещиванием.

«Возьмем тех же французских бульдогов. В 90-х в Москву их привезли пять или шесть собак. Их нужно было разводить, приходилось скрещивать друг с другом. И, конечно, это привело (и приводит) к аномалиям, а хронические заболевания усиливаются.

Породам всегда нужен приток новой крови, что обеспечивают не все заводчики», – утверждает специалист.

Пострадали от близкородственного скрещивания многие породы. Как уверяет кинолог-селекционер и заводчик Дарина Мещанинова, когда новых собак завозили в Россию, они не имели достаточного племенного разнообразия и скрещивать приходилось «то что есть». Плюс ко всему, не было тестов на генетические болезни, отсюда и взялось много проблем, с которыми приходится иметь дело сейчас.

По словам Алекберова, если бы группы породистых собак не оказывались изолированы друг от друга в свое время и, если бы заводчики не грешили близкородственным скрещиванием сейчас, – выбраковка была бы намного меньше, и этих собак, которые болеют хроническими болезнями, тоже было бы намного меньше.

«Мода никогда не требует хорошего, а селекция сегодня очень часто продиктована именно ей.

Вот только собаки — это не красивый товар для продажи», – отмечает врач.

Кинолог-селекционер Мещанинова в свою очередь добавляет, что проблема заключается еще и в том, что каждый заводчик по сути является селекционером: он выбирает пару на основании своих взглядов и предпочтений, старается получить свой «тип» животного. Даже собаки одной породы, но разведенные в разных странах, имеют различные фенотипические особенности, уверяет эксперт.

Между тем, говорит биолог Ирина Макаренкова, к разведению собак нужно подходить ответственно и не губить породы.

«Я часто слышу от владельцев породистых собак: «Но как же не будет щенков у моей Дуси, для здоровья нужно хоть раз повязать». И неважно, что эта самая Дуся не соответствует требованиям. Не все собаки должны использоваться в разведении, а только те, которые реально достойны этого – здоровые особи с отличными рабочими и экстерьерными качествами.

Не нужно вязать направо и налево в погоне за быстрыми деньгами», – настаивает Макаренкова.

Нужно отказаться от «проблемных» собак?

Как бы страшно все это не звучало, сейчас есть заводчики, которые стараются использовать в разведении только здоровых собак, заявляет зооинженер Калинина. По ее словам, они проводят тестирование на генетические заболевания и отбраковывают носителей.

Положительную тенденцию, направленную на здоровье и уход от гипертрофированных признаков, что может представлять собак в другой эстетике, но положительно влияет на их психическое здоровье, замечает и кинолог-селекционер Мещанинова.

«Покупая собаку, человек выбирает себе друга и компаньона на ближайшие 15 лет жизни, поэтому тут каждый сам решает, чего он хочет: радоваться совместным играм и прогулкам или быть любимым клиентом ветеринара», – говорит эксперт.

Поэтому биолог Ирина Макаренкова рекомендует не отказываться даже от проблемных пород, но подходить к выбору ответственно. По ее словам, покупать щенков нужно у официальных заводчиков, желательно тех, кто действительно «радеет за породу». Также нужно присмотреться к питомнику и навести справки о том, есть ли среди их питомцев собаки долгожители, прошли ли родители щенка тесты на наследственные заболевания и где — можно позвонить в ветеринарную клинику и проверить. Кроме тогоm, нужно посмотреть предыдущие пометы от этих особей. И уточнить, сама ли рожала собака или через кесарево сечение.

«Но даже сделав все это, нужно помнить, что ни один заводчик не может гарантировать, что из щенка вырастет 100% здоровая собака. Место случаю и мутации есть всегда. И касается это любых пород», – уточняет Макаренкова.

Врач Татьяна Гольнева добавляет, что именно поэтому покупая условного бульдога всегда нужно быть готовым к тому, что он аллергик — или ему придется оперировать нос или устранять заворот век. С точки зрения этики разведения таких пород, которые мучаются – это негуманно, но, если уйти от экстремального типа и стремиться к нормализации, пусть и через упрощение внешнего вида, – здоровье собак через время так или иначе нормализуется, потому что природа всегда стремится к норме, отмечает эксперт. А селекция, по ее словам, это хорошо, когда она не идет на экстерьер, ухудшая здоровье.

«Сегодня невозможно представить мир без колли, добермана или мопса. Все породы красят мир и при правильном разведении можно избежать многих проблем и болезней. Отказаться от разведения пород, как призывают некоторые — это глупость», – подытоживает ветеринар Алекберов.