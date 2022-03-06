«Крайне рискованный эксперимент». Можно ли похудеть на фастфуде

Несколько лет назад весь мир облетела история о том, как школьный учитель из США Джон Цисна похудел на 30 килограммов за шесть месяцев, питаясь только едой из Макдоналдса. «Газета.Ru» вместе с фитнес-тренерами и нутрициологами рассказывает, возможно ли похудеть на фастфуде, какими последствиями это обернется для организма, а также как сбросить вес и привести себя в форму правильно и безопасно.

Не больше 2000 килокалорий в день

За шесть месяцев фастфудной диеты Джон Цисна сбросил свой вес со 128 до 99 кг. Без спортзала и интенсивных тренировок мужчине удалось похудеть на 30 кг, потребляя в день не более 2000 ккал и занимаясь ходьбой не менее 45 минут в день. Теперь он учит худеть на фастфуде всех желающих.

Тот же трюк с похудением на «быстрой еде» повторил стендап-комик Том Ноутон, снявший фильм «Fat Head», в котором на протяжении месяца он обедает и ужинает только в ресторанах быстрого питания. Том тоже ограничивался 2000 ккал в день, совершая ежедневные прогулки. Таким образом ему удалось сбросить 6 кг за месяц.

Подобный эксперимент проводил и британский блогер Майк Дживонс. Он питался в «Макдоналдсе» одну неделю и также ограничивался 2000 ккал в день. В итоге он смог «скинуть» 3 кг.

Как худеют на фастфуде

Как показала практика, похудеть можно, питаясь чем угодно: неважно будет это гречка или бургеры и картошка. Но фастфуд, тем не менее, остается тем, от чего активно предостерегают фитнес-тренеры и диетологи.

По словам бывшего профессионального бойца смешанных единоборств, кроссфит-атлета и онлайн фитнес-тренера Михаила Кочкова, все дело в том, что человек худеет не от еды, которую есть, а от дефицита калорий.

«Фастфуд такая же еда с тем же набором КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы). Каждый человек может высчитать свою норму калорий, получив легкий дефицит, необходимый для похудения, и точно так же, как на куриной грудке, сбросит вес», – говорит фитнес-тренер.

Но и тут есть несколько «но». Первое – самое невинное, заключается в том, что этот способ подойдет не каждому, потому что приемов пищи будет гораздо меньше, как и объема пищи в целом. Из-за этого постоянное чувство голода просто не будет давать покоя худеющему, уверяет Кочков.

Более того, добавляет сертифицированный фитнес-тренер и призер чемпионата Европы и мира по бодибилдингу Александр Гурьев, так как при поедании фастфуда происходит быстрое насыщение и так же быстро возникает голод, удержать дефицит калорий на подобной еде очень сложно.

«Если человек в своем рационе использует только фастфуд и калорийность быстрого питания не превышает его энергетических трат в течении дня, вес будет снижаться. Но объем и количество приемов пищи для того, чтобы находиться в дефиците калорий, сократится по сравнению с обычной пищей. Это может повлечь за собой переедание из-за плохого насыщения», – констатирует эксперт.

Второе «но» – самое главное — заключается в том, как повлияет фастфудная диета на организм и будет ли обеспечен набор питательных веществ для его полноценного функционирования, отмечает чемпионка мира и абсолютная чемпионка России по бодифитнесу Дарья Мануйленкова. По ее словам, пусть на фастфуде и можно похудеть, последствия от такой диеты могут быть не радужными.

«Качество пищи напрямую влияет и на мозговую активность, и на тургор кожи, и на состояние сосудов, и на жизненную энергию. От пищи зависит не только то, как мы выглядим, но и то, как себя чувствуем. Обилие насыщенных жиров, разнообразных специй, муки высшего сорта, сахаров и глюкозных сиропов, усилителей вкуса – могут сыграть злую шутку», – выражает свои опасения Мануйленкова.

Опасность фастфудной диеты

Несмотря на то, что сбрасывание веса на фастфуде многим кажется очень привлекательным, эксперты настаивают:

все, что можно получить от фастфудной диеты – колоссальную потерю мышц, приобретение огромного количества жира и проблемы со здоровьем.

Как говорит нутрициолог и руководитель фитнес-проекта «FireFit» Анастасия Петрова, худоба после такого метода сброса веса будет внешне выглядеть как истощение и рыхлость тела. Еще одно очевидное следствие – ухудшение общего самочувствия на фоне недополучения минералов, микроэлементов и витаминов.

Все дело в том, отмечает Петрова, что калории должны быть разделены на соответствующее соотношение нутриентов, – составных частей продуктов, которые организм использует для построения и обновления органов и тканей и получения энергии.

По ее словам, на объем калорийности стоит употреблять определенное количество БЖУ. Процентное соотношение этих нутриентов зависит от поставленных целей. При похудении Петрова рекомендует есть 40% углеводов, 30% белка и 30% жиров, особенно если похудение сопровождается физической активностью. При питании фастфудом, соотношение очень сложно соблюдать. Скорее всего в рационе будет очень много жиров животного происхождения и завышенное количество углеводов – причем быстрых, что неблагоприятно повлияет на холестерин, говорит нутрициолог.

«Быстрые углеводы не дают насыщения, но вызывают всплеск инсулина. После переваривания и усвоения таких углеводов сахар в крови резко падает, что приведет к сильнейшему чувству голода. И организм, уже понявший, что его быстрее всего насыщают эти самые углеводы, воспользуется случаем и попросит у вас их снова», – утверждает Анастасия Петрова.

Еще одна проблема, вытекающая из этого, – недобор белка, который необходим организму для абсолютно всех процессов. Когда человек ложится спать, организм начинает вести работы по своему восстановлению, для этого нужен белок. При фастфудной диете его просто напросто будет не хватать, из-за чего организм начнет расщеплять мышцы.

Также постоянное чувство голода может привести к тому, что организм начнет копить жир, так как будет недоедать и поймет, что все, что в него попадает нужно отложить на будущее, и ни в коем случае не потратить, потому что сейчас настали «голодные времена», уверена эксперт.

Еще одно последствие для здоровья: травмированная печень, потому что холестерин будет так или иначе негативно влиять и на нее, и на сосуды, что скажется и на давлении, и на общем состоянии организма.

Также из-за большого количества жиров, искусственных добавок и усилителей вкуса, содержащихся в фастфуде, могут возникнуть проблемы с ЖКТ, добавляет фитнес-тренер платформы домашних видеотренировок FitStars Ольга Дерендеева. Как следствие, появятся высыпания на коже, например, прыщи.

«Из-за того, что измененные молекулы жирных кислот не могут перевариваться и откладываются на стенках сосудов, могут развиться проблемы сердечно-сосудистой системы. Исследования также говорят о повышении риска рака. Качество самого тела при подобное диете также значительно ухудшается», – уверяет Дерендеева.

Помимо всего остального нужно учитывать и макро, и микро-нутриенты: белки, жиры, углеводы, витамины и минералы, отмечает Александр Гурьев. Обычная пища значительно более богата нужными нутриентами для организма.

«Похудеть на фастфуде можно, однако это крайне рискованный эксперимент, требующий особого внимания к здоровью», – предостерегает сертифицированный фитнес-тренер.

Как худеть правильно

Ни один тренер, и я в том числе, не порекомендует похудение на фастфуде, говорит онлайн фитнес-тренер Михаил Кочков. Но полезную еду с не очень полезной можно совмещать в процессе. И этот баланс – идеальный метод похудения, считает спортсмен.

«Можно есть полезную, чистую пищу в качестве основного рациона и баловать себя фастфудом или сладким, укладываясь в свою норму КБЖУ. Так худеющий избежит стресса, получит все необходимые витамины и минералы для организма и добьется необходимой цели», – полагает эксперт.

По его мнению, начинать худеть правильно нужно с понимания того, какая у человека норма КБЖУ для поддержания нынешнего веса. От этой нормы следует отнять примерно 10-15%. Так худеющий узнает количество калорий, которые сможет потреблять, чтобы организм не получил стресс и не испытывал постоянный голод, а вес постепенно уходил.

«Адекватное снижение веса – не больше 1 кг в неделю. Цифра может быть больше только если вес составляет порядка 200 кг. Тогда в первое время вес может уходить быстрее, дальше, тем не менее, это нужно будет корректировать», – отмечает кроссфит атлет.

Так, по его словам, по принципу дефицита калорий можно худеть, не добавляя физических нагрузок. Тем не менее при похудении организм тратит не только жировые, но и мышечные отложения, поэтому физическую активность всегда лучше включать в процесс сбрасывания веса. При этом Кочков рекомендует прибегать к силовым, а не кардио тренировкам. Все дело в том, что кардионагрузки способствуют сжиганию калорий, но также сжигают и мышцы. Поэтому силовые тренировки – отличная возможность не потерять ту мышечную массу, которая есть и стимулировать мышцы.

Советы по правилам безопасного сброса веса также дала чемпионка мира и абсолютная чемпионка России по бодифитнесу Мануйленкова. Она рекомендует:

1. Не ограничивать свой рацион критически. Не убирать сразу все, поэтапно заменяя менее полезные продукты более полезными. Например, сладости заменить на сухофрукты (калорийность сохранится), масло – на заправки из сметаны или семян горчицы, соки – на фрукты, жаренную курочку в маринаде – на аналогичное гриль-блюдо.

2. Фастфуд богат сахарными газированными напитками – откажитесь от них в пользу сначала чая, а потом воды.

3. Снизьте потребление соли. Снижение соли в рационе повлечет за собой вывод излишней жидкости из организма, вы станете стройнее.

4. Выбирайте качественный и разнообразный белок – яйца, курица, мясо, молочные продукты.

5. Не можете без выпечки и хлеба – отдайте предпочтение бездрожжевым вариантам. Лучше – из цельнозерновой муки.

6. Обогатите рацион большим количеством зелени.