«Тревога о людях и забота о них – в фокусе губернаторского внимания»

В разговоре с «Газетой.Ru» губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал о туризме в регионе, борьбе с безработицей и поделился своей управленческой философией.

В развитии туризма мы стартовали практически с нуля

— На волне пандемии некоторые российские регионы стали активно развивать туристическую отрасль. Почему Забайкальский край тоже пошел по этому пути?

— В Забайкалье сосредоточен значительный туристический потенциал. У нас есть религиозные достопримечательности, например, Алханай — буддийская святыня, одно из чудес света. Есть различные природные памятники. Наши Чарские пески — самая северная пустыня мира. Много красивых рек и озер. Туризм в Забайкалье сейчас действительно активно развивается. Реализуем целый ряд проектов, и это отрадно. Ленд-арт Парк Тужи — наш главный, масштабный и знаковый проект. Привлекаем в регион большое количество туристов из самых разных городов и сел.

— На чем делаете акценты при развитии туризма?

— Очень важно поддерживать развитие инфраструктуры, чтобы все туристические места были благоустроены и оснащены всем необходимым. Нужно делать все, чтобы обеспечивать нормальные дороги, хорошую мобильную связь для людей, которые приезжают насладиться нашими достопримечательностями. Замечу, что в развитии туризма мы стартовали практически с нуля — от полной неустроенности и первозданности природы. Людям требуются комфорт и современные условия, доступность всех услуг. Самое главное для нас — обеспечить их этим. Планируем подготовить мастер-планы застройки и развития туристических мест, а после этого при поддержке федерального центра обеспечить соответствующую инфраструктуру.

— Развитие в регионе туризма уже повлияло на улучшение социально-экономической ситуации?

— Более 60% населения Забайкалья живет в сельской местности на очень масштабной территории. Обеспечивать там занятость — это вызов. Именно поэтому любой дополнительный финансовый поток, который может попасть на территорию, ценен для населения. Развитие нашего туристического потенциала такой поток открывает, и это становится перспективой для обеспечения людей работой.

Важно иметь реализуемую идею

— В чем секрет эффективной коммуникации губернатора с теми участниками политики, которые принимают решения в сфере туризма?

— Иметь реализуемую идею, в которой работоспособны и правильно собраны основные компоненты. Когда специалисты смотрят на наш проект «Тужи», то говорят — здесь совершенно понятно, на кого он будет работать, кого привлечет, что нужно сделать для реализации проекта. Ясное изложение своей идеи и получение соответствующей оценки у руководителей и экспертов — это шаги на пути к эффективному партнерству и разделению друг с другом общего видения проекта.

— Какие сферы кроме туризма планируете развивать в регионе в ближайшее время?

— Меня беспокоит ситуация с доходами населения и безработицей, и это первоочередные задачи, которые необходимо решать. У большого числа людей возникают проблемы с работой, объемом заработка, кто-то оказывается безработным. Все это является серьезнейшим вызовом, особенно когда накладывается на застарелые проблемы Забайкалья. Как жить человеку, если он не может устроиться на работу? Обеспечить хорошие рабочие места и высокий уровень зарплаты — наша приоритетная задача.

— Можно ли говорить об улучшении ситуации с безработицей за последние годы? Есть ли позитивная динамика?

— С этим было сложно и до пандемии, но коронавирус добавил трудностей. К привычному укладу жизни мы пока не возвращаемся. Благодаря территориям опережающего развития (ТОР) и мерам поддержки Дальнего Востока в целом мы фиксируем прирост рабочих мест, но это происходит неравномерно. ТОРы охватывают только доли процента территории и населения. Улучшение жизни людей происходит не повсеместно. Тревога о людях и забота о них поэтому — в фокусе губернаторского внимания. Повторюсь, что десятки тысяч людей в год важно обеспечивать работой.

В социальном самочувствии есть позитивные изменения

— Какие меры предпринимаете для улучшения социального самочувствия жителей региона?

— В течение трех лет мы воплощаем в жизнь план социального развития, чтобы там, где реализуются крупные инвестиционные проекты, был обеспечен хотя бы минимальный уровень социальной инфраструктуры. Чтобы там, где есть работа, люди могли попасть в поликлинику, больницу, детскую школу искусств. Также пытаемся обеспечить людей жильем, хотя это непросто и небыстро.

— Когда вы победили на выборах, СМИ называли вас «губернатором от депрессии». Удалось ли найти лекарство от нее?

— Социология показывает, что позитивные изменения в социальном самочувствии есть. Но доля людей, которым непросто, пока велика. Это означает, что масштаб изменений нужного уровня пока не достигнут. Мы хотим, чтобы у людей была нормальная работа, позволяющая им чувствовать себя хорошо.

— Что, кроме создания дополнительных рабочих мест, считаете первостепенными шагами в преодолении «депрессии»?

— Мы стремимся охватить все аспекты жизни людей и улучшить их там, где это возможно. Жители региона должны ходить в благоустроенные поликлиники, больницы, детские сады, школы. Многие из этих объектов, которые нуждались в модернизации, мы отремонтировали. Почти 70.000 детей в прошлом году пошли в обновленные школы. Также важно обеспечивать комфортные условия в населенных пунктах, в которых живут люди: дороги, скверы, площади, парки. В 2022 году у нас стартует программа благоустройства дворов по всему краю. Все для того, чтобы среда улучшилась и стала комфортной.

Развитие региона должно быть комплексным и системным

— Вы приближаетесь к «экватору» губернаторского срока. Что считаете основными достижениями за два с половиной года в должности?

— Вместо перечисления достижений приведу показательный пример — в конце 2018 года в 200 школах края не было туалетов. Масса школ — с деревянными окнами, прогнившими полами, протекающими крышами. И с большим количеством проблем в школах за прошедшее время мы справились. Но самое главное — мы стали устойчиво создавать рабочие места, которые укрепляют региональную экономику. Будем продолжать эту работу и последовательно убеждать федеральный центр в необходимости дополнительного финансирования региона.

— Эксперты называют вас губернатором новой волны. По вашей собственной оценке, Александр Осипов как управленец — какой он?

— Моя управленческая философия состоит в том, что надо заниматься комплексным, системным развитием Забайкальского края, у которого раньше все было в развале. Если бегать и заниматься только частностями, ситуацию не изменить. Среднесрочный и долгосрочный горизонты изменений — обязательное условие для развития нашего региона. Но и обращать внимание на частности тоже важно. Множество чрезвычайных ситуаций и инцидентов случается здесь и сейчас, и этим нужно заниматься в постоянном режиме. Важно поэтому в таких регионах, как наш, одновременно смотреть на систему управления комплексно и погружаться в детали.

Время простых решений уже прошло

— Как принимать управленческие решения, учитывая мнение большинства, но не забывая про меньшинство?

— Как правило, всегда можно принять дополнительные меры, позволяющие учесть интересы меньшинства. Время простых, однотипных и совсем универсальных решений уже прошло. Сейчас все усложняется и специализируется. Для решения региональных проблем нужно иметь как можно больше вариантов.

— Вы вместе с командой вовлечены в работу в режиме 24/7. Откуда берете энергию?

— Силы черпаю в здоровом образе жизни, людях вокруг себя. Руководитель региона должен быть эффективным и полностью включенным в работу, поскольку при отсутствии контроля работа системы может нарушиться. У губернатора должно быть как можно больше нейронных связей с мозговыми центрами тех людей, кто принимает решения и несет за них ответственность.

— Как провели бы свободный день, если бы он был?

— Не смогу выключить телефон в свободный день даже на пару часов, поскольку на связи для меня важно быть постоянно. Люблю природу и спорт. Катаюсь на лодке, сапе, велосипеде, люблю конные прогулки.