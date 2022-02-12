Снюс, коньяк и дрожжи. Что адвокаты носили в СИЗО в пандемийные года

В 2021 году резко увеличилось количество административных штрафов, назначенных московскими судами адвокатам по ст. 19.3, ч.2 КоАП (неповиновение сотрудникам следственного изолятора). Такие протоколы составляют из-за не переданных на временное хранение телефонов, диктофонов, зарядок и других предметов, которые адвокаты в том числе пытаются пронести своим клиентам в СИЗО. «Газета.Ru» проанализировала постановления и выяснила, что подобные протоколы составляют лишь три московских изолятора.

При проходе в следственный изолятор через КПП адвоката к своему клиенту, как и любого посетителя, сотрудники СИЗО просят выложить на временное хранение свои вещи. Если впоследствии у защитника обнаруживают запрещенные предметы, который он не оставил, то на него могут составить административный протокол по ст. 19.3, ч.2 КоАП (неповиновение сотрудникам следственного изолятора). Есть адвокаты, которые пытаются что-то пронести своему клиенту в носке, но чаще всего причиной для составления протокола служат забывчивость защитника и особая бдительность сотрудников СИЗО.

Система работает следующим образом: на входе в специальное окошко адвокату предлагается сдать мобильный телефон, иные средства связи и запрещенные к проносу предметы, после чего он проходит на досмотр, где в сумках и портфелях обнаруживаются телефоны, диктофоны, сим-карты, провода, флешки и другие «друзья» юристов. Затем начальник СИЗО (или другой уполномоченный сотрудник) выписывает протокол о неповиновении, а суд впоследствии — штраф.

Судя по данным более чем 100 протоколов, в 2020 году московские суды оштрафовали 11 адвокатов, включая случай, когда защитник пытался пронести стеклянную чекушку «Российского коньяка». Максимальная сумма штрафа составила 1 тыс. руб. В 2021-м число штрафов увеличилось до 75, а максимальная сумма наказания — до 4000 руб.

Основная масса протоколов составлена в СИЗО-4 под руководством полковника Владимира Машкина.

В общей сложности из восьми столичных изоляторов только три составляли на адвокатов протоколы о неповиновении:

— 70% всех протоколов — СИЗО-4 («Медведь»),

— 25% — СИЗО-3 («Пресня»),

— еще несколько протоколов приходится на СИЗО-5 («Водник»/ один из протоколов, за телефон в куртке, завершился для адвоката предупреждением).

«В 2021 году в СИЗО-4 установили сканер, как в аэропорту, и просвечивают все вещи», — сказал «Газете.Ru» один из оштрафованных адвокатов, пожелав остаться неназванным. Он также отметил, что такой же сканер установили в СИЗО-2 («Бутырка»). Но протоколы на адвокатов там пока не составляют, следует из изученной базы судов.

Кого и за что штрафовали

Среди адвокатов, которых штрафовали чаще всего, лидером стал Алексей Михальчик, известный в качестве защитника националиста Максима Марцинкевича («Тесак»). Он удостоился протокола дважды.

В 2020 году в портфеле Михальчика при проходе в СИЗО-4 «обнаружены и изъяты: карты игральные по 36 карт (2 колоды), дрожжи сухие Саф-Момент 9 пакетов по 11 гр, диктофон Олимпус, шнур ЮЭсБи, внешний аккумулятор», говорилось в постановлении. В итоге суд выписал штраф адвокату в размере 1000 руб;

В 2021-м, в том же СИЗО-4, у адвоката при досмотре портфеля были «обнаружены и изъяты: наушники, флеш-карта, переходник на флеш-карту, нано сим-карта». Штраф составил 4000 руб.

В «Медведе» на проносе запрещенных предметов также попался адвокат Якуб Горчханов — он спрятал в носке модем и SIM-карты.

Что интересно, именно из СИЗО-4 Горчханов вышел по УДО в 2018 году — он был осужден по делу следователя МВД Адама Осканова.

В СИЗО-4 также было выписано постановление адвокату Алексею Баенскому. Он оставил в сумке флеш-карту и швейную фурнитуру (иголка, булавка, нитки, пуговицы) — и ему, и Горчханову Бабушкинский суд выписал штраф по 4000 руб.

Бывает, но значительно реже, когда протокол о неповиновении выписывают сотрудникам магазина, находящегося на территории изолятора.

Так, в первый год пандемии у сотрудницы магазина на территории СИЗО-4 оперативники обнаружили запрещенные предметы, а именно турбодрожжи (три пачки), электрокипятильник и прозрачную трубку (два метра), которые «в целом представляют собой самогонный аппарат для получения алкогольной продукции», говорится в постановлении суда, выписавшего продавщице штраф 1000 руб.

На следующий год пострадала продавщица в «Пресне» — опера изолятора нашли ее телефон «в тумбочке помещения магазина». В суде она вину признала, но «пояснила, что проработала в СИЗО-3 20 лет, при себе имела телефон, так как был вахтовый метод, никому телефон не передавала, был для личного пользования и в качестве будильника, за указанный проступок наказали увольнением, при увольнении не оценили стаж работы». В итоге сотрудницу оштрафовали на 500 руб.

Раскрывшиеся передачки

В Кодексе об административных правонарушениях существует отдельная статья за передачу либо попытку передачи арестованному запрещенных предметов — 19.12 КоАП. Но ее фактически невозможно вменить адвокату, который что-то забыл в портфеле и не ушел дальше КПП изолятора. Однако среди столичных адвокатов и по этой статье есть «чемпион» — все тот же Якуб Горчханов.

За два пандемийных года суды назначили адвокату не менее шести штрафов на общую сумму 20 тыс. руб.

Горчханову удавалось проходить в некоторые изоляторы на свидание к клиентам с гаджетами и даже незаметно передавать их. В частности, в СИЗО-1 («Матросская тишина»). Из постановления суда: «После проведения свидания с Горчхановым, при досмотре [у арестованного] были обнаружены спрятанные ухищренным способом в паховой области запрещенные предметы: сотовый телефон «Honor» — две штуки, сим карта, зарядное устройство, наушники — 3 штуки, провод USB». Адвокат получил штраф 4000 руб.

В «Медведь» осенью 2020 года он тоже смог пройти не с пустыми руками, следует из другого постановления суда: «Горчханов совершил передачу запрещенных предметов лицу, содержащемуся под стражей, а именно: стеклянный флакон с жидкостью прозрачного цвета «Реагент для биохимических исследований», «Somatex» – две штуки, снюс Oden's – одна штука. Итог: штраф 3000 руб.

2022 год сохраняет тенденцию по протоколам о неповиновении: несколько таких штрафов суды адвокатам уже выписали и еще несколько протоколов готовятся к слушанию, следует из картотеки.

«Газета.Ru» для разъяснения ситуации направила запросы в УФСИН по Москве и Федеральную палату адвокатов (ФПА).