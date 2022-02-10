ФСБ раскрыла, кто стоит за ложными минированиями в России — это украинец

Последнюю волну ложных сообщений о минировании зданий в России и еще нескольких странах организовали участники интернет-сообществ, увлекающиеся такими «розыгрышами», выяснила российская Федеральная служба безопасности (ФСБ). Создатель и администратор этих сообществ — студент из Украины. По мнению ФСБ, подозреваемые сообщали о заминировании, чтобы вымогать деньги, расшатать обстановку в стране или просто ради хулиганства.

Подозреваемые распространяли ложную информацию о минировании через интернет в конце 2021 года и начале 2022 года. Они предупреждали о якобы имеющейся опасности для объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры. Под удар попали учреждения не только в России, но и на территории Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Организаторов массовых рассылок об угрозах взрывов сейчас разыскивают ФСБ, полиция и следствие. Несмотря на их старание сохранить анонимность в интернете, силовики уже установили личности 14 человек.

«Задержаны 14 участников «сваттинговых» интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях», — сообщила ФСБ.

Против них завели дела по ч. 2 и 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры; то же деяние, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Кроме того, власти подсчитают материальный ущерб от действий злоумышленников. Виновные либо их родители будут обязаны его возместить.

Правоохранители также смогли выяснить, кто стоит за созданием и управлением групп в интернете, через которые общались авторы ложных сообщений о минировании.

«Организаторами и администраторами [сваттинговых интернет-сообществ] являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 года рождения, уроженец Волынской области, а также его подельники», — указали в ФСБ.

Как установила служба безопасности, Осипчук учится на факультете информационной безопасности Национального технического университета в Киеве.

«Сваттинг» — это заведомо ложное сообщение о некой угрозе, которое делают, чтобы вынудить полицию или другие силовые структуры выехать с проверкой по указанному адресу. Автор ложного вызова может, например, заявить о захвате заложников или угрозе взрыва. Термин «сваттинг» образовано от английской аббревиатуры SWAT — так называется полицейский спецназ в США, которое выезжает по вызову в экстренных случаях.

ФСБ отметила, что авторы ложных сообщений о минировании занимаются этим «в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений».

На видео ФСБ один из подозреваемых, в частности рассказал, что участвовал в «минировании» зданий за деньги. «Мои друзья, после того как узнали (о том, что их знакомый связан с ложными минированиями), начали давать мне заказы на это, в какой день лжеминировать школу. После этого я принимал оплату, переводил другим людям — и заказы исполнялись», — сообщил молодой человек.

По словам подозреваемого, он начал заниматься этим после того, как вступил в одну из сваттинговых групп в интернете. О существовании этого сообщества он узнал из другой онлайн-группы. «Человек мне предложил этим заняться, то есть, попробовать свою школу лжезаминировать. Я на это согласился», — описал задержанный.

ФСБ продолжает разыскивать тех, кто причастен к массовой рассылке ложных сообщений о минировании. «Несмотря на принимаемые дестабилизаторами меры по анонимизации своей деятельности в сети Интернет, они будут найдены и привлечены к уголовной ответственности», — подчеркнула служба безопасности.