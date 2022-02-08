5 смертей за 11 дней. Что происходит с россиянами в Бангладеш

«Росатом» помогает расследовать смерть пяти сотрудников стройки АЭС «Руппур» из России. Они погибли за последние 11 дней. По словам местных правоохранителей, при вскрытии специалисты не обнаружили ничего подозрительного — у одного из умерших были проблемы со здоровьем. Но двое умерли в одном и том же местном оздоровительном центре, тела еще двоих обнаружили в ЖК, где они жили вместе с другими россиянами, задействованными в строительстве станции.

В Бангладеш расследуется дело о смерти пяти россиян за 11 дней. Все они работали на стройке местной АЭС «Руппур». «Росатом», который отвечает за возведение станции, сотрудничает со следствием и оказывает «всевозможную поддержку».

«К сожалению, в социальных сетях и СМИ по поводу этих трагедий появились спекуляции с собственными версиями причин смерти, о которых можно будет говорить только по результатам расследования», – подчеркнули в российской госкорпорации.

В «Росатоме» пообещали «при поддержке местных и иностранных партнеров, заинтересованных сторон, поставщиков медицинских услуг и администрации» принять меры по предотвращению подобных «печальных инцидентов» в будущем. Действия компании будут основаны на отчете о расследовании.

Как пишет местное издание UNB, смерти начались с 28 января. В тот день умер 48-летний Алексей Барченко. Он проходил лечение в местном медицинском центре.

Следом за ним – 2 февраля во сне умер Алексей Шакиров, ему было 40 лет. 5 февраля скончались еще двое: 48-летний инженер-механик Павел Щукин из компании «Трест Росспецэнергомонтаж» и 59-летний Василий Толмасов. По мнению местной полиции, Щукин перебрал с алкоголем, после чего ему стало ночью плохо. Его увезли в тот же центр, где скончался Барченко, но спасти не смогли.

Толмасов, отмечает UNB, скончался на лестнице 14 этажа у своей квартиры. Он жил в Green City – комплексе, где проживают россияне, задействованные в строительстве АЭС. В этом же ЖК на следующий день нашли тело 45-летнего Александра Воротникова – сотрудника «НИКИМТ-Атомстрой» (входит в состав корпорации «Росатом»). Он был в своем жилище.

Издание передает слова местного правоохранителя. Тот заявил, что при обследовании тел не обнаружилось ничего подозрительного, но их смерть расследуют. Он отметил, что у одного из погибших были проблемы с сердцем.

Осенью прошлого года Telegram-канал «Плохие новости 18+» разместил видео, на котором бенгальцы, работающие на строительстве АЭС «Руппур», напали на российских специалистов якобы из-за того, что они задержали зарплату.

«Блокнот.ру» пишет, что в компании-подрядчике объяснили инцидент из-за того, что руководители рабочих снизили оценки выполнения работ пяти сотрудников. Отмечается, что при столкновении пострадали трое россиян. Издание пишет, что это не первый случай забастовок из-за задержки выплат строителям АЭС.

«Руппур» станет первой АЭС в Бангладеш. Первый камень в основание объекта был заложен осенью 2013 года. Стоимость строительства станции оценивалась в более чем $2 млрд, Россия выделила на строительство кредит на сумму $500 млн.

Два реактора ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строятся по российскому проекту. АЭС располагается в 160 км от столицы Бангладеш – Дакки. Первый блок начали сооружать в 2017 году, второй – спустя почти год. Энергоблоки рассчитаны на 60 лет службы, этот срок можно продлить еще на 20 лет.

Руководитель главного административно-финансового управления проекта по сооружению этой атомной станции Алак Чакраборти в 2019 году сказал в комментарии РИА «Новости», что запуск первого блока состоится по графику – в 2023 году. Второй блок должен быть подключен в 2024 году.

«На данный момент мы находимся плюс-минус в рамках графика по нашему генеральному контракту. Может быть, какое-то отклонение и есть, но сейчас мы четко понимаем, что мы подключим его к сети вовремя», – сказал он.

В 2018 году представитель «Росатома» сообщал, что в строительстве АЭС участвуют 4,5 тыс. человек, примерно треть из них – россияне. Остальные – местные жители и иностранцы. В 2020 году в госкорпорации отметили, что на стройке работают 4 тыс. сотрудников, но не уточнялось, сколько из них россиян.