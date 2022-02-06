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Общество

Бывший замминистра пропал в Подмосковье. Он мог утонуть в полынье

МЧС нашла квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина

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Водолазы ведут поиски экс-замминистра юстиции РФ Владимира Ялунина, квадроцикл которого нашли утопленным в проруби в Москве-реке. СКР начал доследственную проверку. Ялунин шесть лет возглавлял ГУИН Минюста – предшественника ФСИН. Именно при Ялунине в заключении оказались фигуранты «дела ЮКОСа».

В Одинцовском районе пропал бывший заместитель министра юстиции РФ Владимир Ялунин. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области, квадроцикл 70-летнего экс-чиновника обнаружили в Москве-реке.

«В месте, где заканчиваются следы (10 м от берега), на водоеме наблюдается разлом льда, площадь которого соответствует предполагаемым размерам квадроцикла», — отметили в МЧС.

В поисках принимают участие 30 человек и 9 единиц техники.

Накануне вечером Ялунин уехал в сторону церкви Троицы Живоначальной в селе Козино. После этого мужчина пропал. По данным ведомства, он мог провалиться под лед и утонуть.

Спасатели нашли следы квадроцикла, которые вели к полынье на реке. В воде они обнаружили и саму машину, частично ушедшую под воду. Самого Ялунина не нашли. Водолазы сделали четыре погружения, но безрезультатно. Поиски продолжаются.

Главное управление Следственного комитета РФ по Подмосковью организовало доследственную проверку происшествия. В ночь на 6 февраля в СК поступили данные, что во время езды по замерзшей реке местный житель ушел под лед вместе с квадроциклом.

Владимир Ялунин занимал должность заместителя министра юстиции РФ с 2004 по 2006 год; до этого с 1998 года был начальником ГУИН – Главного управления исполнения наказаний Минюста, предшественника ФСИН.

Карьеру в органах внутренних дел Ялунин начал в 1977 году в Удмуртской АССР. К 1994 году стал замглавы удмуртского МВД, возглавил Службу милиции общественной безопасности. Впоследствии работал в Главном управлении материально-технического снабжения МВД, до 1997 года был начальником тыла ГУИН МВД.

На посту главы ГУИН Минюста Ялунин запомнился реконструкцией Бутырской тюрьмы. В 2003 году на ремонтные работы было потрачено 60 млн рублей. «Чтобы завершить всю эту работу и превратить Бутырскую тюрьму в современное учреждение, отвечающее всем требованиям, потребуется еще порядка 20 млн рублей», — отмечал чиновник.

Кроме того, именно при Ялунине в заключении оказались фигуранты дела ЮКОСа — Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, по вопросам осуждения которых в Россию приезжали представители ЕСПЧ. Большое внимание на работу ГУИН обращала тогда пресса — в частности, привлекло внимание, что Ходорковский был помещен в десятиместную камеру в СИЗО «Матросская тишина». Ялунин также рассказывал журналистам о состоянии здоровья Ходорковского и Лебедева, а также — об условиях их содержания в местах лишения свободы.

Владимир Ялунин женат, у него четверо детей.

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