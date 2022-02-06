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Общество

Сговор с фармкомпаниями и чесночные клизмы. Какие вопросы раздражают педиатра

Врач-педиатр ответила на самые распространенные вопросы пациентов

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Сергей Кузнецов/РИА «Новости»
Врач-педиатр Анастасия Юрьева в интервью «Газете.Ru» ответила на самые частые вопросы своих пациентов и рассказала, когда действительно нужно вызывать «скорую», почему мыться можно всегда и чем грозят обтирания уксусом и чесночные клизмы, которые интересует некоторых пациентов.

«Вы правда в сговоре с фармкомпаниями? Детей не жалко?»

«Так называемый «сговор» врачей с фармкомпаниями – не миф. Но нарваться на докторов, которые подобным промышляют, – большая редкость, особенно в крупных городах, и тем более в педиатрии. Все дело в том, что государственные учреждения очень жестко контролируют подобную незаконную деятельность.

Если врач условной поликлиники был пойман, штрафы получат все – начиная от санитарок, заканчивая главврачами, часто такие истории доходят и до судов.

Пациентам же нужно помнить, что большинство лекарств выписывается по названию химического вещества, а не по торговому наименованию. Да, врач может перечислить препараты, в которых содержится нужное действующее вещество, может назначить определенное, например, если есть какие-то противопоказания и их учитывает только конкретное лекарство. Но если перед вами разыгрывается представление, по ходу которого вас убеждают: «покупайте только это, в аптеке по такому-то адресу, все остальное не работает» – можете смело обращаться к руководству этого доктора и требовать принять меры».

«Зачем скорую-то? Вы же тоже врач»

«Родители чаще всего делятся на две категории: либо все, либо ничего. В категории «все» – те, кто вызывает врача на каждый чих. В категории «ничего» – те, кто видя синего задыхающегося ребенка, вызывают не скорую помощь, а педиатра, который может приехать в момент, когда уже будет практически поздно. Последнее – реальный случай из моей практики. Когда я приехала на вызов – чуть не поседела. Целый вечер пришлось потратить на то, чтобы убедить родительницу вызвать бригаду и уехать в больницу. В итоге у малыша выявили двухстороннюю пневмонию».

«А можно сбить температуру, обтирая ребенка укусом? А водкой? А водкой с уксусом?»

«Этот вопрос задают практически всем педиатрам. Ежедневно. И ежедневно врачи просят, уговаривают и умоляют: не обтирайте детей ничем, кроме воды температурой 25-30 градусов.

Обтирания уксусом или водкой не собьют температуру, но приведут к отравлению парами, а также ожогам кожи».

«Почему ребенок постоянно чем-то болеет?»

«Это самое печальное, что встречается в практике. Часто на прием приходит нервный зажатый подросток, а над ним стоит мать и жалуется на то, какой он болезненный, как плохо ест и учится, а еще они прошли всех врачей, но он все никак не придет в себя. Печально это потому, что и матери, и ребенку в этом случае нужно идти не к педиатру, а к психотерапевту. И лучше всего по отдельности.

Многие матери заботятся о своих детях слишком сильно и непреднамеренно ломают им психику.

Когда ребенка нужно любить и слушать, они постоянно от них что-то требуют и уничтожают случайными фразами, мол, дети как дети, а ты весь не такой, то одно у тебя, то другое.

Работа организма, а тем более неокрепшего организма ребенка, очень часто зависит от его психоэмоционального состояния. И дети могут не выздоравливать только потому, что они истощены морально, а как следствие – физически.

Мы в таких случаях часто отправляем детей к неврологу, но это замкнутый круг. Родители чаще всего не понимают и не принимают того, что именно они виноваты в том, что происходит с их детьми. А потом мы получаем «активы» (активные заявки на вызов врача) от скорой на подростковый суицид».

«Можно ли вылечить глистов клизмой с соком чеснока? Вы всего одну таблетку выписали! Как одна-то поможет? Это ж неэффективно!»

«Как бы сложно ни было в это поверить, но прогрессивная фармакология настоящего дала нам шанс избавляться от гельминтов путем приема всего одной таблетки. Это эффективно, и она поможет. Глисты пропадут. Чеснок в ребенка заливать не надо. Если, конечно, не хотите обеспечить ему ожог слизистой оболочки прямой и толстой кишки».

«Доктор мы уже неделю не моемся, потому что температура 37,2. Когда уже можно купать ребенка?»

«Мыться можно и нужно всегда, с температурой и без нее. Когда вы болеете – не лежите в ванной, принимайте душ в воде 37 градусов. Если есть силы пойти в душ с температурой от 38-40 – идите.

Купаться можно и в простуду, и с ветрянкой, и с прививками, и даже — с ума сойти — с манту».

«Наш новорожденный малыш вчера чихнул семь раз, мы считали. Сегодня уже девять, у нас ковид?»

«Нет, не ковид и даже не простуда. Чихать – это нормально, как семь раз, так и девять. Таким образом новорожденный очищает свои дыхательные пути от пыли, слизи и прочих раздражителей. О простуде можно говорить только в том случае, если у ребенка повышается температура, появляется насморк и кашель».

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