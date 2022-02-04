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Общество

Наступление «омикрона» замедлилось в России и Европе

Глава Роспотребнадзора сообщила о снижении темпов распространения омикрон-штамма

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Эрик Романенко/ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о снижении темпов распространения омикрон-штамма коронавируса в России и странах Европы. При этом в Москве и Санкт-Петербурге среди заболевших более 80% заразились именно этим вариантом вируса.

Динамика развития штамма «омикрон» несколько замедлилась в России и некоторых странах Европы. В целом по стране чуть больше 50% заражений приходятся на этот вариант коронавируса, в то время как в Москве и Петербурге доля заразившихся «омикроном» превысила 80%, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«В Москве и в Санкт-Петербурге сегодня уже более 80% всех секвенируемых штаммов - это штаммы варианта «омикрон». В некоторых субъектах РФ этот удельный вес меньше. В целом по стране вы видите, что чуть больше 50% [заражений коронавирусом] сегодня [приходится на] штамм «омикрон», и чуть меньше - [на] штамм «дельта», - рассказала Попова. По ее словам, динамика распространения штамма замедлилась в целом ряде государств, в том числе в России.

При этом глава Роспотребнадзора предупредила, что штамм «омикрон» в два раза заразнее вируса гриппа. «Значительная часть [населения] в первую очередь в крупных городах заражается новым штаммом «омикрон», который распространяется очень быстро, и это подтверждает его способность быстро передаваться от человека к человеку, быстро заражать людей - так называемая контагиозность, он очень контагиозен, он в два раза более заразен, чем вирус гриппа, например», - сказала она.

Попова предостерегла, что тактики лечения коронавируса и гриппа диаметрально противоположны.

«Ну например, при ковиде мы боимся образования тромбов, и здесь своя тактика лечения, а при гриппе мы наоборот боимся кровотечения повышенного от такого состояния, и здесь совсем другая тактика в лечении», - указала она, отметив важность дифференциальной диагностики.

Говоря о новом подвиде «омикрона» ВА.2 Попова заметила, что на него приходится лишь 3% всех заражений омикрон-штаммом в России. 

«Первый вариант ВА.2 был выявлен 13 января, достаточно времени не прошло, и сегодня в нашей базе из всех штаммов «омикрон» 3% приходится именно на эту линию. Сейчас разные ученые в разных странах изучают способности этого вируса, коллеги из Дании говорят, что он более контагиозный, в этой стране удельный вес такого подвида очень высок — там за 80%», — сказала она.

Вирусолог Сергей Нетесов ранее предположил в разговоре с «Газетой.Ru», что число заболевших COVID-19 в России на фоне распространения штамма «омикрон» может достичь 400 тыс. зараженных в день.

Снижение коллективного иммунитета

В то же время уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России уменьшился, рассказали в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,4% до 64,1%», — сказано в сообщении.

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что это происходит из-за утраты антител первично привитыми или переболевшими более полугода назад россиянами. В связи с этим она порекомендовала вакцинироваться, чтобы не создавать риски с точки зрения возможных осложнений от COVID-19.

«По состоянию на 4 февраля вакцинация первым компонентом проведена 84 967 516 раз, вакцинация полного цикла — 80 446 704 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,1%. В шести регионах он превышает 80%. Это Севастополь (88,2%), Карелия (87,1%), Санкт-Петербург (86,9%), Мурманская область (83,7%), Тува (81,3%) и Чукотка (80,2%)»,— указала Голикова.

По словам вице-премьера, за неделю показатель заметно снизился в Чечне, Московской области, Ненецком автономном округе, Москве, Белгородской и Ивановской областях и Севастополе.

Ранее Голикова указывала, что для качественной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет в 90-95%, однако пока планка сохраняется на уровне не менее 80%.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 168 201 случай заражения коронавирусом. Это на 7,98% больше, чем накануне. Число смертей за 24 часа возросло на 682. По информации оперштаба, за сутки в стране госпитализировали 17 798 человек с коронавирусной инфекцией.

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