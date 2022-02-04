Не только «Корвалол»: из-за жаропонижающих и таблеток от аллергии можно лишиться прав

Верховный суд подтвердил запрет садиться за руль после употребления «Корвалола» — объясняется это тем, что препарат содержит фенобарбитал и спирт. Как пояснили «Газете.Ru» врачи, эти вещества оказывают угнетающий эффект на центральную нервную систему и действительно могут привести водителя к трагедии на дороге. Вместе с тем, «сердечные» капли — далеко не единственное пользующееся популярностью у россиян лекарственное средство, за которое могут лишить прав или поставить на учет к наркологу, предупредили эксперты.

Праву на здоровье не противоречит

Верховный суд отклонил иск россиянина, которого ранее лишили водительских прав из-за вождения после употребления «Корвалола». Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела, мужчина не пропустил пешеходов, после чего его остановили сотрудники ГИБДД и проверили на состояние опьянения. Медосвидетельствование выявило следы психотропного вещества — фенобарбитала, который содержался в лекарстве и относится к группе психотропных.

Не согласившись с лишением прав, он решил обратиться в Верховный суд и оспорить решение. Мужчина настаивал на том, что концентрация вещества в организме, запрещающая водить автомобиль, не установлена. По его мнению, отказ учитывать цель приема препарата и концентрацию вещества противоречит праву на охрану здоровья и медицинскую помощь.

«Психотропные вещества могут использоваться в медицинских целях по назначению врача и в соответствии с инструкциями по применению лекарственных средств, которые доступны к свободному приобретению», — говорится в иске.

Однако суд иск не принял, поскольку водитель, по сути, находился в состоянии опьянения — независимо от причины его появления, за руль в таком виде садиться нельзя. Кроме этого, водителю напомнили, что в инструкции к определенным группам препаратов обычно прописывается, что после их приема лучше отказаться от управления транспортными средствами.

«Может привести к трагическим результатам»

С медицинской точки зрения, «Корвалол» может быть опасен для автомобилиста тем, что его элементы оказывают угнетающий эффект на нервную систему. Этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты обладает седативным спазмолитическим действием. После его использования снижается рефлекторная возбудимость в центральных отделах нервной системы и замедляется работа нейронов коры и подкорковых структур головного мозга, объяснила иммунолог Мария Польнер.

«Фенобарбитал усиливает седативное действие других компонентов, подавляет сенсорные зоны коры головного мозга, уменьшает моторную активность, угнетает церебральные функции, в том числе дыхательный центр.

Все эти компоненты могут снижать концентрацию внимания и увеличивать скорость реакции на дорожное событие, что может привести к трагическим результатам», — пояснила она.

Сам по себе «Корвалол» — не самое безопасное средство, которое не подходит для регулярного употребления не только автомобилистам, но и пешеходам, напомнил нарколог, главный врач медицинского центра «Корсаков» Алексей Казанцев. Так, эффективность препарата при лечении сердечных проблем является мифом, а при отмене лекарства существует риск проявления симптомов слабоумия, судорожный синдром, делирий (спутанность сознания), риск возникновения травм и другое.

«Это страшная смесь, устойчивость к данному препарату нарастает очень быстро. Его начинают принимать не каплями, а флаконами. Особенно это характерно для женщин зрелого возраста. При этом сердце он не лечит, препарат скорее как успокоительное и принимается в крайних случаях», — уточнил специалист.

Лишение прав — не предел

Наличие алкоголя, наркотических и лекарственных веществ определяются тестированием. Одни препараты оказываются спиртосодержащими, а другие могут давать положительные результаты теста на наркотические вещества, отметила Польнер.

«Как правило, предупреждение о риске управления автомобилем указывается в инструкции», — уточнила она.

По словам Казанцева, в случае необходимости провести медосвидетельствование водителя привозят в наркологический кабинет либо диспансер, берется тест биологической жидкости (моча, кровь, слюна), проводят исследование на 12 психоактивных веществ, включая эти препараты.

«Если на этой стадии ничего выявить не удалось, но состояние оставляет вопросы, то жидкости отправляются в судебно-химическую лабораторию, где выявляется, какие продукты распада того или него вещества присутствуют», — сказал он.

Важно помнить и о том, что из-за положительных результатов теста на наркотические вещества можно не только лишиться прав из-за запрещенного к вождению лекарства, но и оказаться на профилактическом учете в наркодиспансере. По словам Казанцева,

после обнаружения в организме веществ, которые входят в состав препаратов, россиян автоматически ставят на учет.

При этом нарколог отметил, что нет точного времени, за которое препараты выводятся из организма. Для каждого человека этот срок будет индивидуальным.

Какие препараты могут навредить водителю

Лекарства, замедляющие реакцию, относятся к группе седативных или психотропных. Также есть группа препаратов, которые «тормозят» центральную нервную систему — из-за этого нарушается концентрация внимания, движений, а также появляется сонливость, отвлекаемость и заторможенность, пояснил Казанцев.

Чаще всего такие предупреждения можно встретить у седативных препаратов, нейролептиков, антидепрессантов, антигистаминных препаратов и у ряда обезболивающих, отметила иммунолог. Причем названия некоторых препаратов, в которых содержатся опасные для водителей вещества, на самом деле очень популярны среди россиян.

Так, врачи рекомендуют быть аккуратными со следующими препаратами:

— лекарства от кашля и простуды, содержащие кодеин и фенилэфрин. При анализе могут дать положительную реакцию на морфин: «Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс найт»;

— жаропонижающие, в состав которых входят фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин: «Терафлю», «Фервекс», «Форейн»;

— обезболивающие: «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «Спазмалгин»;

— антигистаминные препараты, которые обладают седативным эффектом: «Тавегил», «Супрастин», «Кларитин», «Телфаст»;

— седативные препараты с фенобарбиталом: «Валидол», «Корвалол», «Валосердин».