«Она бы меня точно растерзала». Стая собак держит в страхе подмосковный поселок

Бездомная собака напала на жительницу одного из поселков Подмосковья прямо у ворот ее дома, а ночью того же дня стая чуть не загрызла домашнего пса. Причем проблема бездомных животных там систематическая — они беспрепятственно пробираются на закрытую территорию через дырку в заборе и ведут себя агрессивно, а сами обитают в лесу. У многих из собак – желтые бирки, которые гарантируют, что собака не агрессивна, стерилизована и вакцинирована от бешенства. Людей и животных, на которых они нападают, это не спасает.

Укусили женщину и чуть не загрызли пса

Утром 23 января жительница закрытого коттеджного поселка, расположенного в Раменском районе, Ирина Васильева (имя изменено по просьбе собеседницы) провожала курьера. Забрав большую коробку, она стала закрывать ворота, когда к ней вдруг подбежали три собаки, одна из которых – самая большая — начала рычать, а потом вдруг набросилась на женщину, кусая ее за ногу. Загородившись посылкой, Ирина стала пятится к дому, а собака преследовала ее до самой двери, пока ту не закрыли изнутри.

Наблюдая из окна, женщина увидела, как собака побежала на территорию, что-то вынюхивая и оставляя метки. Через какое-то время животное ушло само, а Ирина смогла закрыть ворота.

«Боли я поначалу даже не чувствовала – настолько была в ужасе. Если бы не эта огромная коробка, которой я отбивалась, она бы меня точно растерзала», – вспоминает пострадавшая в разговоре с «Газетой.Ru».

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И добавляет, что теперь ей нужно будет ездить на уколы от бешенства и столбняка. Первые сделали через несколько часов после происшествия.

По ее словам, это, так или иначе, не самое страшное, потому что важнее в этой ситуации то, что проблема никак решается, и в другой раз обернуться столкновение с бездомными псами может не только укусами. Так, например, произошло вечером того же дня: стая чуть не загрызла местного пса, который живет у одного из соседей на свободном выгуле. По всей улице были пятна крови, а утром собаку не могли найти.

Обнаружили добродушную кавказскую овчарку за территорией поселка — в конюшне, куда ее загнали псы из леса. Владельцу в срочном порядке пришлось обращаться к ветеринару. Животное, по заключению врачей, получило довольно серьезные повреждения и нуждается в дальнейшем лечении, хоть и сейчас его состояние удалось стабилизировать.

«На улицу лучше выходить с предметами самообороны»

Подобные случаи не редкость не только в конкретном поселке, но и в соседних садовых некоммерческих товариществах (СНТ), которым приходится еще хуже, поскольку зачастую их территории и вовсе не огорожены — туда стаи бездомных псов наведываются чаще всего. Защищаться местным же приходится любыми способами.

По словам одного из жителей соседнего с коттеджным поселком СНТ Михаила Хомякова, собаки всегда находятся в разных местах, но в пределах района. Живут они в лесу. Один раз напали на пса еще одного местного жителя, когда те были на выгуле, причем в это же время другой сосед гулял с дочкой неподалеку. Как полагает Михаил, она тоже могла пострадать.

«На улицу лучше выходить с предметами самообороны – это у нас все знают. Мало ли что собакам в голову взбредет. Иногда мимо ходишь – не трогают, а иногда скалятся и пытаются напасть. Это непредсказуемо. Голодные, может, поэтому бросаются. Их иногда подкармливают в «придорожках» и в магазинах. Но, видимо, не всегда», – отмечает Хомяков.

Некоторые, стараясь обезопасить себя, прибегают к радикальным мерам: двое мужчин периодически этих собак отстреливают, когда те ходят поодиночке. Как еще с ними бороться, местные не представляют. В службы отлова, как говорит Михаил, уже давно обращались, в результате чего половине бродячих псов на уши навешали желтые бирки — якобы гарант стерилизации, вакцинации и безопасности для человека.

Бирки на ушах у собак: что они значат?

С 1 января 2020 года в силу вступил ФЗ №498 «Об ответственном обращении с животными», предполагающий отлов собак, их стерилизацию, вакцинацию и дальнейшее возвращение животных в среду обитания. После вступления закона в силу бездомных собак запретили отстреливать и уверили, что нововведения обезопасят и животного, и человека от неблагоприятных последствий проживания бродячих псов рядом с людьми.

Каждую собаку, прошедшую весь перечень процедур, «биркуют» желтой или другого цвета «сережкой» и выпускают на улицу. Как утверждают жители поселка, на некоторых собаках висят сразу несколько таких бирок — фактически это означает, что животное якобы дважды простерилизовали или вакцинировали, чего в реальности не может быть.